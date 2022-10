Champions, come vedere Dinamo Zagabria-Milan in TV e streaming

Fonte: ANSA

La partita contro la Dinamo Zagabria è un mattoncino tanto delicato quanto fondamentale per il progetto Milan. Dopo le due sconfitte con il Chelsea buona parte del passaggio del gruppo si decide in Croazia, prima di ricevere a San Siro il Salisburgo, anche lui in corsa per la qualificazione. Raggiungere gli ottavi di Champions è un obiettivo decisivo per la nuova proprietà RedBird, e per l’ad Gerry Cardinale, perché porterebbe nelle case 20 milioni di euro, decisivi per il rinnovo della stella Rafael Leao.

Champions, Dinamo Zagabria-Milan in TV: le parole di Stefano Pioli

L’importanza della partita non può sfuggire a Stefano Pioli che vuole mantenere la buona condizione fisica e mentale dimostrata nelle ultime partite in campionato, anche se il tempo per preparare la partita di Champions è stato poco.

“Ormai gli allenamenti servono per prepararsi, più che per allenarsi in senso stretto ha detto nella conferenza stampa pre-partita – ma abbiamo rivisto la partita dell’andata e arriviamo bene a questa gara. Ogni tanto perdiamo le distanze giuste in campo e ci allunghiamo, dobbiamo migliorare sotto questo aspetto. Contro la Dinamo non potremo permettercelo”.

La vittoria contro i croati a San Siro dell’andata per 3 a 1 è incoraggiante, così come il fatto che la Dinamo Zagabria ha perso tutti e cinque i precedenti incontri contro il Milan. Ma nelle ultime cinque partite di Champions la squadra di Damir Krznar non ha mai perso in casa.

“Domani non avremo bisogno di rabbia, ma di lucidità e di restare concentrati fino alla fine della partita – ha aggiunto – Sappiamo che la Dinamo è un avversario pericoloso, una squadra forte e completa, temibile soprattutto in casa dove non perde da dicembre 2021, chiudono bene gli spazi e sanno ripartire. Se hanno battuto il Chelsea e fermato il Salisburgo vuol dire che hanno valori importanti. Sarà fondamentale l’approccio alla partita”.

“Sappiamo che sarà una partita importantissima, fondamentale per entrambe in chiave qualificazione, ma noi prepariamo ogni partita come se fosse l’ultima, con grande cura e attenzione – ha detto ancora Pioli – Se vogliamo arrivare all’ultima partita del girone con possibilità di qualificarci dovremo fare una prestazione importante, da Champions”.

Champions, Dinamo Zagabria-Milan: dove vederla in TV e in streaming

Calcio di inizio di Dinamo Zagabria-Milan alle 21.00 su Sky con telecronaca di Riccardo Gentile e commento tecnico di Nando Orsi, sui canali Sky Sport Uno (201 del satellite), Sky Sport (253 del satellite) e Sky Sport 4K (213 del satellite). La partita è disponibile anche in streaming su Now Tv, su Infinity+ e sull’app SkyGo.

