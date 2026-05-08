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ANSA Il peso dei prestiti delle squadre di Serie A. Napoli e Juve a rischio

Secondo le stime riportate da Calcio e Finanza, il peso economico dei calciatori di serie A in prestito e destinati a tornare nei club proprietari dei cartellini potrebbe superare complessivamente i 172 milioni di euro. La cifra considera ammortamenti e stipendi lordi dei giocatori che farebbero ritorno nelle rose di Inter, Napoli, Milan, Juventus e Roma. In molti casi erano previsti diritti o obblighi di riscatto che non sono stati esercitati, mentre altri giocatori sono rientrati da esperienze all’estero o in altri club italiani senza riuscire a trovare continuità.

Il peso dei rientri sui bilanci dei club

I giocatori in prestito rappresentano spesso una soluzione temporanea per alleggerire i costi oppure valorizzare calciatori fuori dal progetto tecnico. Accade però che quando i riscatti non vengono esercitati, le società si ritrovano nuovamente a gestire ingaggi elevati e quote di ammortamento importanti. Per i bilanci 2026/2027 il tema rischia di diventare centrale soprattutto per Napoli e Juventus. Le due società sono quelle maggiormente esposte dal punto di vista finanziario.

In particolare, gli azzurri devono fare i conti con una sessione di calciomercato fallita, quella dell’estate scorsa, con calciatori bocciati dopo sei mesi e dati in prestito. Proprio per questo la permanenza di Antonio Conte sulla panchina del Napoli potrebbe essere messa in discussione. Alla Juventus, invece, pesa l’anno della coppia Thiago Motta Cristiano Giuntoli che ha portato ad investimenti sbagliati e scelte strategiche rivelatesi poi controproducenti per i conti della società bianconera, già alle prese con un pesante passivo da dover ridurre in poco tempo.

Napoli e Juventus guidano la classifica dei costi

La situazione più onerosa riguarda il Napoli, che potrebbe ritrovarsi con quasi 60 milioni di euro di peso a bilancio legati ai calciatori di rientro dai prestiti. Il dato è influenzato anche dalla politica di ammortamento utilizzata dal club partenopeo, che prevede quote decrescenti e quindi costi più elevati nei primi anni di contratto. Tra i casi più rilevanti figurano:

Lorenzo Lucca, con un peso superiore ai 14 milioni di euro;

Cyril Ngonge, vicino ai 13 milioni;

Noa Lang, anch’egli poco sotto i 13 milioni.

Subito dietro si trova la Juventus, che dovrebbe gestire un impatto complessivo vicino ai 49 milioni di euro. I casi economicamente più pesanti sono quelli di Douglas Luiz, con quasi 18 milioni di euro tra ammortamento e stipendio lordo, e Nico Gonzalez, fermo a poco meno di 12 milioni. Per l’argentino non sono scattate le condizioni che avrebbero obbligato l’Atletico Madrid al riscatto automatico, anche se i Colchoneros potrebbero comunque trattare una permanenza del giocatore. Tra i rientri più costosi figura anche Arthur, con circa 9,8 milioni di euro. Per il centrocampista brasiliano resta aperta l’ipotesi di una proroga del prestito al Gremio fino alla fine del 2026.

La classifica dei costi dei giocatori di rientro dal prestito

Anche il Milan dovrà affrontare diversi rientri dai prestiti. I rossoneri hanno già registrato importanti plusvalenze nel corso dell’attuale esercizio, superando quota 100 milioni grazie a riscatti definitivi come quello di Lorenzo Colombo. Nonostante questo, il peso dei giocatori destinati a tornare alla base supera comunque i 29 milioni di euro.

Tra i nomi più onerosi ci sono:

Samuel Chukwueze, con circa 9,6 milioni di euro;

Yunus Musah, vicino ai 6,8 milioni.

Più contenuta invece la situazione dell’Inter, che dovrebbe gestire circa 17 milioni di euro complessivi. Il caso più pesante riguarda Benjamin Pavard, il cui costo supera i 12 milioni di euro. A questo si aggiunge Kristjan Asllani, con circa 4,8 milioni. Diversa invece la situazione di Tomás Palacios, vicino al riscatto da parte dell’Estudiantes, mentre il prestito di Valentin Carboni dovrebbe proseguire fino a gennaio 2027. La Roma chiude questa particolare graduatoria con un impatto inferiore ai 17 milioni di euro. Il costo maggiore è quello di Marash Kumbulla, superiore ai 6 milioni di euro, seguito da Tommaso Baldanzi con oltre 5 milioni tra stipendio e ammortamento.