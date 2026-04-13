Giornalista pubblicista laureato in economia, appassionato di SEO e ricerca di trend, content manager per agenzie italiane e straniere

IPA L'attacco di Aurelio De Laurentiis alle Federazioni per le convocazioni in Nazionale

Il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis torna a criticare il sistema calcio, focalizzandosi in particolare sulla gestione dei giocatori convocati nelle nazionali. In un’intervista rilasciata alla Cbs, il dirigente ha sollevato una questione economica e organizzativa che riguarda il rapporto tra club e federazioni. Secondo De Laurentiis, l’attuale modello penalizza le società, che mettono a disposizione i propri calciatori senza ricevere un adeguato riconoscimento economico. Un tema che, a suo avviso, rappresenta uno dei nodi principali da affrontare per riequilibrare il sistema.

La proposta di De Laurentiis per le Nazionali

Il presidente del Napoli ha espresso una posizione netta sulla questione. “Se vogliono i nostri giocatori, li devono pagare”, ha dichiarato, sottolineando che i calciatori rappresentano un investimento dei club. Nel dettaglio, Aurelio De Laurentiis ha spiegato che, se un giocatore percepisce uno stipendio annuale di 10 milioni di euro, la sua convocazione per un mese in nazionale dovrebbe comportare un compenso di circa un milione per la società di appartenenza. “Perché li devo dare gratuitamente? Sono una mia proprietà, non loro”, ha aggiunto, evidenziando la necessità di riconoscere il valore economico dei calciatori anche quando vengono impiegati dalle selezioni nazionali.

Le accuse sulle convocazioni e il ruolo degli agenti

Nel corso dell’intervista, Aurelio De Laurentiis ha avanzato anche accuse più ampie sul funzionamento del sistema. “È troppo facile per loro prendere 15 giocatori e non pagarli”, ha affermato, riferendosi alle federazioni.

ANSA

Il presidente del Napoli ha inoltre sollevato dubbi sul processo di convocazione, parlando della possibilità che possano esistere dinamiche poco trasparenti. “Oppure loro ricevono soldi sottobanco da agenti per convocarli in Nazionale. È poco professionale, ma sta accadendo in Italia”, ha dichiarato. Affermazioni che aprono un tema delicato, legato alla gestione delle convocazioni e ai rapporti tra federazioni, agenti e club.

Il nuovo presidente della FIGC

Dopo le dimissioni di Gabriele Gravina, che in un’intervista al Corriere della Sera ha rivelato di aver pensato di lasciare il suo ruolo prima ancora dei playoff persi dall’Italia per qualificarsi ai Mondiali 2026, la Lega Serie A ha scelto Giovanni Malagò come proprio candidato alla presidenza della FIGC. Il via libera al nome dell’ex numero uno del Coni è arrivato durante l’assemblea dei club in corso a Milano. Sono 18 i club che hanno firmato la candidatura di Malagò, gli unici a non votarlo sono stati Lazio e Hellas Verona. “Accolgo con grande soddisfazione l’importante mandato fiduciario conferito dalla Lega di Serie A, visto anche il contenuto numerico con cui è stato espresso. È un segnale di straordinaria considerazione, che mi permette di intraprendere un doveroso percorso esplorativo”. queste le parole di Giovanni Malagò all’ANSA, intanto anche Giancarlo Abete ha scelto di candidarsi come nuovo presidente della FIGC.