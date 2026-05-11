Agli Internazionali Roma 2026 Sinner e Popyrin si sfidano al terzo turno. L'italiano ha guadagnato oltre 47 milioni di euro in più

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ANSA Il confronto economico tra Sinner e Popyrin, avversari al terzo turno degli Internazionali di Roma

Jannik Sinner e Alexei Popyrin si affrontano al terzo turno degli Internazionali d’Italia 2026. Il numero 1 del mondo e dominatore della stagione Atp sfida un tennista che attualmente è al numero 60 del ranking mondiale. I pronostici ovviamente sono tutti a favore di Sinner essendoci tra i due un divario notevole. Una differenza evidenziata anche dai dati ufficiali Atp sui guadagni incassati quest’anno e in carriera.

Sinner Popyrin, i guadagni in carriera

Jannik Sinner ha già incassato nel 2026 circa 4,9 milioni di euro di prize money grazie ai risultati ottenuti nei primi mesi della stagione. Alexei Popyrin, invece, si è fermato a circa 315mila euro di premi stagionali. Ancora più marcata la differenza considerando l’intera carriera. Sinner ha superato i 56 milioni di euro di guadagni complessivi tra singolare e doppio, mentre Popyrin ha raccolto circa 8,4 milioni di euro.

Il numero 1 del mondo ha quindi accumulato oltre 47 milioni di euro in più rispetto all’australiano. Una cifra destinata a salire in caso di vittoria al terzo turno degli Internazionali di Roma. Una sfida che arriva in un momento storico per Jannik Sinner. L’azzurro ha conquistato quattro titoli stagionali consecutivamente e con un bilancio di 30 vittorie e appena 2 sconfitte. Il successo più recente è arrivato all’ATP Madrid, dove ha battuto Alexander Zverev in finale. Con questo risultato Sinner è diventato il primo giocatore nella storia del tennis maschile a vincere i primi quattro Masters 1000 della stagione. Nel complesso, l’italiano ha vinto a Indian Wells, Miami, Montecarlo e Madrid, oltre al titolo di Parigi ottenuto nel 2025.

Internazionali Roma 2026, una sfida impari

La media di Jannik Sinner in carriera è di un grande titolo ogni 4,6 tornei disputati in queste categorie. Meglio di lui, nella storia recente del tennis maschile, hanno fatto soltanto Novak Djokovic, Rafael Nadal, Roger Federer e Carlos Alcaraz. Con 28 titoli Atp già conquistati in carriera, il valore economico e commerciale continua a crescere anche fuori dal campo. Basta questo per comprendere come sia impari la sfida con Alexei Popyrn agli Internazionali di Roma.

Il tennista australiano di origini russe ha come miglior ranking Atp il numero 19 del mondo, raggiunto nell’agosto del 2025 dopo il percorso ai quarti di finale del Masters 1000 di Toronto. In questa stagione il suo bilancio è di 4 vittorie e 11 sconfitte. A Roma ha battuto prima Matteo Berrettini e poi Jakub Mensik. Nel corso della carriera ha conquistato tre titoli Atp: Singapore, Umago e Montreal, il titolo più importante della sua carriera conquistato nel 2024.

Gli obiettivi di Sinner a Roma

Agli Internazionali d’Italia 2026 Jannik Sinner punta a un nuovo traguardo storico. Con un eventuale successo a Roma, che passa ovviamente anche dalla vittoria contro Popyrin nel terzo turno del torneo, l’azzurro potrebbe diventare il secondo giocatore dopo Novak Djokovic nel 2015 a vincere almeno una volta tutti i nove Masters 1000. Importante anche il riscontro economico, considerando che il montepremi degli Internazionali di Roma è di 8,2 milioni di euro, mentre il vincitore conquisterà un milioni di euro.