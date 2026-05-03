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ANSA I guadagni mancati da Zverev a causa delle sconfitte contro Jannik Sinner

Negli ultimi anni i confronti diretti tra Jannik Sinner e Alexander Zverev sono sempre stati a senso unico. L’italiano ha vinto le ultime otto sfide e per il tedesco, oltre allo smacco di non poter conquistare otto titoli, ha rappresentato anche una perdita rilevante da un punto di vista economico. Considerando tutti i montepremi dei tornei dove i due tennisti si sono affrontati, Zverev ha di fatto perso quasi 3 milioni di euro. Ovviamente il calcolo si basa sulla differenza tra il premio effettivamente maturato da Zverev e quello che avrebbe ottenuto vincendo il match contro Sinner. Si tratta quindi di un mancato incasso potenziale, non di una perdita netta personale.

Zverev ha perso circa 2,81 milioni di euro per colpa di Sinner

Escludendo l’ATP Madrid 2026, perché la finale è in programma oggi, domenica 3 maggio 2026, il conto stimato delle sconfitte di Zverev contro Sinner arriva a circa 2,81 milioni di euro.

La cifra nasce dalla somma dei mancati incassi calcolati sui tornei in cui il tedesco è stato eliminato direttamente dall’italiano.

La partita più rilevante dal punto di vista economico è stata la finale degli Australian Open 2025. In quel caso Sinner ha battuto Zverev in tre set, impedendogli di incassare il premio riservato al campione del torneo.

Il finalista aveva diritto a 1,9 milioni di dollari australiani, mentre il vincitore ne avrebbe incassati 3,5 milioni. La differenza è pari a 1,6 milioni di dollari australiani, che al cambio considerato valgono circa 977mila euro.

Un altro dato significativo arriva dalle ATP Finals 2025. In quel caso il confronto era nella fase a gironi e non in un tabellone a eliminazione diretta. Il calcolo più prudente riguarda quindi il bonus per la vittoria del singolo match. La sconfitta contro Sinner è costata a Zverev un mancato incasso stimato in 396.500 dollari, pari a circa 339mila euro.

Anche i Masters 1000 hanno inciso molto sul conto complessivo. A Cincinnati 2024, Indian Wells 2026, Miami 2026 e Monte-Carlo 2026, Sinner ha fermato Zverev in semifinale. In questi casi il danno economico stimato coincide con la differenza tra il premio da semifinalista e quello da finalista.

I mancati guadagni di Zverev

Il primo precedente considerato in questa analisi è il Roland Garros 2020. Sinner batté Zverev agli ottavi di finale. Il tedesco incassò il premio previsto per quel turno, ma la vittoria gli avrebbe garantito l’accesso ai quarti. La differenza stimata fu di 94.500 euro.

A Cincinnati 2024, la sconfitta in semifinale comportò un mancato incasso di 259.695 dollari, pari a circa 222mila euro. Il dato deriva dalla differenza tra il premio da semifinalista e quello da finalista.

Nel 2025 il peso economico aumentò in modo netto. Agli Australian Open la differenza tra il premio da finalista e quello da campione fu pari a circa 977mila euro. A Vienna, dove Sinner vinse in finale contro Zverev, il mancato incasso stimato fu di 236.445 euro. A Parigi-Bercy, con sconfitta in semifinale, il conto fu di 234.275 euro.

Nel 2026 si aggiungono Indian Wells, Miami e Montecarlo. A Indian Wells e Miami il mancato incasso è stato identico: 272.150 dollari per ciascun torneo, pari a circa 232.500 euro a partita. A Montecarlo la differenza tra semifinale e finale è stata di 241.160 euro.

Nel complesso, le sconfitte più recenti hanno avuto un peso crescente perché sono arrivate quasi sempre nella parte finale dei tabelloni, dove il salto economico tra un turno e l’altro diventa molto più consistente.

ATP Madrid 2026, quanto vale la finale contro Sinner

Il montepremi ufficiale dell’ATP Madrid 2026 prevede 535.585 euro per il finalista e 1.007.165 euro per il vincitore. La differenza tra i due importi è pari a 471.580 euro.

Questo significa che, in caso di sconfitta contro Sinner, Zverev aggiungerebbe quasi mezzo milione di euro al conto dei mancati incassi stimati nei confronti diretti con l’italiano. In caso di vittoria, invece, il tedesco interromperebbe la serie negativa e incasserebbe il premio pieno riservato al campione del torneo.