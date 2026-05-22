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ANSA Il montepremi del Roland Garros 2026 e quando gioca Sinner

Il Roland Garros 2026 si presenta con un montepremi record che conferma la crescita economica del torneo parigino. Gli organizzatori hanno ufficializzato premi complessivi pari a 61,723 milioni di euro, con un aumento del 9,53% rispetto all’edizione precedente. L’incremento riguarda soprattutto le qualificazioni e i primi turni del tabellone principale, una scelta che punta a distribuire maggiormente le risorse economiche anche ai tennisti fuori dalla fascia più alta del ranking mondiale. Crescono comunque anche gli assegni destinati ai protagonisti delle fasi finali, con il vincitore del singolare maschile e femminile che porterà a casa 2,8 milioni di euro. Il secondo Slam della stagione partirà il 24 maggio 2026 e avrà ancora una volta tra i principali protagonisti Jannik Sinner.

Roland Garros 2026, quanto vale il montepremi

Per il Roland Garros 2026, anche chi non riesce ad accedere al tabellone principale potrà contare su assegni più alti rispetto al passato. Nel dettaglio, i premi previsti nelle qualificazioni sono:

primo turno qualificazioni 24 mila euro;

secondo turno qualificazioni 33 mila euro;

terzo turno qualificazioni 48 mila euro.

Per molti giocatori fuori dalla top 100 mondiale, questi compensi rappresentano una parte fondamentale del bilancio stagionale, considerando le spese elevate legate a viaggi, staff tecnico e preparazione.

Il salto economico più importante arriva ovviamente con l’ingresso nel main draw del Roland Garros. Chi perde al primo turno del torneo incasserà comunque 87 mila euro, mentre il passaggio ai turni successivi porta a crescite molto consistenti. I premi previsti dal montepremi del Roland Garros 2026 per il singolare maschile e femminile:

primo turno 87 mila euro;

secondo turno 130 mila euro;

terzo turno 187 mila euro;

ottavi di finale 285 mila euro;

quarti di finale 470 mila euro;

semifinale 750 mila euro;

finalista 1,4 milioni di euro;

vincitore 2,8 milioni di euro.

L’aumento riguarda tutte le fasi del torneo, con rialzi compresi tra il 6,82% e il 9,8% rispetto al 2025.

Sinner tra i favoriti, quando gioca al Roland Garros

Jannik Sinner arriva al Roland Garros 2026 come uno dei grandi favoriti per la vittoria finale. L’azzurro si presenta a Parigi con una striscia aperta di 29 vittorie consecutive e con il ricordo ancora vivo della finale persa un anno fa contro Carlos Alcaraz. Nel 2025 Sinner aveva sfiorato il titolo cedendo soltanto al quinto set dopo aver mancato tre match point nel quarto parziale. Quest’anno il tennista italiano proverà a conquistare il trofeo e il premio massimo da 2,8 milioni di euro approfittando anche del forfait proprio di Carlos Alcaraz che ha già annunciato che dovrà rinunciare anche a Wimbledon.

Il torneo di Jannik Sinner inizierà contro il francese Clement Tabur, wild card numero 165 del ranking mondiale. Il debutto del tennista italiano al Roland Garros è in programma tra lunedì e martedì, con orario ancora da definire. Anche dal punto di vista economico, un percorso lungo nel torneo avrebbe un impatto importante. Raggiungere i quarti garantirebbe già 470 mila euro, mentre una nuova finale assicurerebbe almeno 1,4 milioni.