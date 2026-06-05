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ANSA Il confronto economico tra Cobolli e Arnaldi in semifinale al Roland Garros

Il Roland Garros 2026 regala al tennis italiano una semifinale storica. A contendersi un posto nell’ultimo atto del torneo parigino saranno infatti Flavio Cobolli e Matteo Arnaldi, due protagonisti inattesi della competizione che hanno approfittato di un tabellone aperto per spingersi fino alle fasi decisive dello Slam francese. L’attenzione non riguarda soltanto il prestigio sportivo dell’evento. Un risultato di questo livello può avere un riscontro importante anche dal punto di vista economico sulle carriere dei due tennisti che non hanno mai raggiunto un livello così alto in un torneo dello Slam.

Cobolli Arnaldi, le vittorie in carriera

Cobolli e Arnaldi arrivano all’appuntamento più importante della loro carriera seguendo strade differenti. Negli ultimi due anni Flavio Cobolli ha consolidato la propria presenza nel circuito maggiore, conquistando tre titoli ATP in carriera, due nel 2025 a Bucarest e Amburgo e uno nel 2026 ad Acapulco.

Matteo Arnaldi ha invece costruito la sua crescita con maggiore gradualità. Dopo aver raggiunto il best ranking al numero 30 del mondo nell’agosto 2024, ha dovuto fare i conti con alcuni problemi fisici che ne hanno rallentato la progressione.

Il confronto dei guadagni

Secondo i dati ufficiali ATP, Flavio Cobolli ha accumulato nel corso della carriera premi complessivi pari a circa 5,9 milioni di euro tra singolare e doppio. Solo nel 2026 ha già incassato oltre 1,3 milioni di euro grazie ai risultati ottenuti nei primi mesi della stagione.

Matteo Arnaldi, invece, ha raccolto finora circa 4,3 milioni di euro di prize money complessivi. Nel 2026 i suoi guadagni si fermano a poco più di 260 mila euro, un dato influenzato dai risultati meno brillanti ottenuti nella prima parte dell’anno.

Il divario tra i due supera quindi attualmente 1,6 milioni di euro, una differenza significativa ma che potrebbe essere ridimensionata proprio grazie al torneo parigino.

Quanto vale economicamente il Roland Garros

L’accesso alle semifinali garantisce già un premio molto rilevante. Ma il vero salto economico arriva con l’eventuale qualificazione alla finale e, soprattutto, con la conquista del titolo.

Considerando i guadagni accumulati fino a oggi, un grande risultato a Parigi per Arnaldi rappresenterebbe una quota molto importante del suo montepremi complessivo in carriera. Anche per Cobolli il torneo può segnare una svolta. Pur partendo da una base economica superiore, il successo al Roland Garros consoliderebbe definitivamente il suo ingresso nell’élite del tennis mondiale, con effetti che andrebbero oltre il semplice assegno del torneo.

C’è un dato che rende bene l’idea della portata economica dell’evento: il vincitore del Roland Garros incassa circa 2,55 milioni di euro. Una cifra superiore all’attuale differenza di guadagni che separa Cobolli e Arnaldi, pari a circa 1,6 milioni di euro. In altre parole, il torneo potrebbe modificare sensibilmente il confronto economico tra i due tennisti italiani.

Una semifinale che vale più del trofeo

Flavio Cobolli parte con un vantaggio sia in classifica sia nei guadagni accumulati nel corso della carriera. Arnaldi, invece, ha l’opportunità di ridurre il divario e rilanciare il proprio percorso dopo una stagione complicata ed è reduce da un incontro più breve ai quarti a causa dell’infortunio di Matteo Berrettini.

La semifinale di Parigi mette quindi in palio non soltanto l’accesso alla finale del Roland Garros, ma anche premi milionari, punti preziosi per il ranking, nuove opportunità commerciali e la possibilità di partecipare ai prossimi tornei in una posizione migliore rispetto al passato e con più possibilità di avanzare.