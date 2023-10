Un player tutto italiano delle energie rinnovabili

In un mondo che sempre di più ha bisogno di ristabilire il suo equilibrio con la natura, per rispettarla e offrire all’ecosistema intero una possibilità di vita più sana, scopriamo Lizard: l’azienda made in Italy che sviluppa e realizza impianti per la produzione di energie rinnovabili , con particolare riferimento alle tecnologie fotovoltaiche, eoliche e biometano .

Quella di Lizard è una visione globale che intende contribuire alla riduzione delle emissioni inquinanti e alla creazione di un futuro migliore . Lizard, nel corso degli anni, ha messo in campo progetti importanti sviluppando e progettando impianti per la produzione di energia da fonte rinnovabile .

Lizard è stata al fianco di altrettanto importanti realtà che hanno deciso di convertire le loro risorse energetiche all’impiego di biomasse e di tecnologie fotovoltaiche ed eoliche sia in Italia e all’estero. Un esempio che tra gli altri merita una menzione speciale è quello del 2011, quando, per conto dell’azienda alimentare Doria S.p.A . di Angri, in provincia di Salerno, il team di ingegneri che oggi sono in Lizard, ha realizzato uno tra i più grandi impianti di Italia per circa 4MW complessivi .

Con lo sviluppo del progetto BF , che conta un investimento di circa 25 milioni di euro per realizzare un impianto di biometano ad Ogliastro Cilento , Lizard si è guadagnata l’inserimento nella graduatoria degli impianti GSE (Gestore dei Servizi Energetici) che hanno partecipato alla prima procedura competitiva prevista dalla misura del PNNR “Sviluppo del Biometano secondo criteri per la promozione dell’ economia circolare” , con l’ obiettivo di sostenere gli investimenti per la realizzazione di nuovi impianti di produzione di biometano .