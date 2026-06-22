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ANSA

Il calcio italiano ha nuovamente un presidente della Figc: Giovanni Malagò. È stato eletto lunedì 22 giugno nel corso dell’assemblea della Federcalcio. Scelto il nome per sostituire Gabriele Gravina, dunque, travolto dalla terza mancata qualificazione consecutiva dell’Italia ai Mondiali.

Un nuovo tassello importante nella ricca carriera di Malagò, che si divide tra sport e imprenditoria. C’è ora grande interesse in merito al suo programma ma, al tempo stesso, anche una generale curiosità nei suoi confronti. Una delle domande più comuni in questi casi è: quanto guadagna? La nuova carica prevede ovviamente un compenso, che va a sommarsi ai redditi privati, che rappresentano anche la sua fonte patrimoniale principale.

Malagò presidente della Figc: quanto guadagna

La carica di presidente della Figc garantisce un compenso di circa 240.000 euro lordi all’anno. Non una somma ragionata in maniera specifica per Malagò, dal momento che è la cifra che storicamente viene associata all’incarico. Lo stesso stipendio percepito anche da Gravina, per intenderci.

A questa voce, almeno per ora, non si sommano altri incarichi sportivi. Il mandato da presidente del Coni si è infatti ormai concluso. Per quanto riguarda la Fondazione Milano-Cortina 2026, invece, ha esaurito la propria fase operativa con la fine dei Giochi invernali. È questa, dunque, la cifra “istituzionale” che sarà inserita nella dichiarazione del neo presidente.

Gli altri redditi

Come detto, il grosso delle entrate di Malagò proviene da attività imprenditoriali. Sappiamo infatti che è socio del Gruppo Sa.Mo.Car, attivo nella vendita di auto di lusso a Roma. È inoltre presidente e socio di MO.MA.Italia, oltre che amministratore delegato e socio di GL Investimenti.

Manca una cifra chiarissima ma tali attività dovrebbero garantirgli un reddito annuo che si aggirerebbe intorno al milione di euro. Si potrebbe dire, dunque, che i nuovi introiti annuali di Malagò si aggirerebbero intorno a 1,2 milioni di euro lordi l’anno.

Presidente Figc: le votazioni

Tornando allo sport, l’esito delle votazioni per il nuovo presidente della Figc è stato netto. Ecco i numeri ufficiali:

Malagò: 343.084 voti, pari al 68,58%;

Abete: 145.936 voti, pari al 29,17%;

schede bianche: 11.272 voti, pari al 2,25%.

Alla votazione hanno preso parte 266 delegati sui 273 aventi diritto, per un totale di 502.946 voti espressi, ben oltre la soglia minima necessaria all’elezione. Uno scontro tra profili ben diversi, con il vincente Malagò che ora dovrà presentare nel dettaglio il proprio piano, a partire dalla nuova guida tecnica della Nazionale, con Roberto Mancini in pole per il ritorno nel ruolo di ct.