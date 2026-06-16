Genoa e Sampdoria finanzieranno i lavori del nuovo stadio Ferraris, ma il progetto potrebbe avere effetti su capienza e prezzi biglietti

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ANSA Al via i lavori per il restyling dello stadio Luigi Ferraris di Genova

Lo stadio Luigi Ferraris di Genova si prepara a entrare nella corsa per diventare una delle sedi italiane di Euro 2032. Il progetto di riqualificazione dell’impianto sarà presentato alla FIGC e alla UEFA da Comune di Genova, Genoa e Sampdoria, che puntano a inserire il capoluogo ligure tra le città che ospiteranno alcune partite della manifestazione continentale. Il nuovo Ferraris è un investimento infrastrutturale di grande portata che coinvolge direttamente i due club cittadini, chiamati a sostenere economicamente la trasformazione dello stadio attraverso la società veicolo Genova Stadium.

Genoa e Sampdoria finanzieranno il nuovo stadio Ferraris

Uno degli aspetti più rilevanti riguarda il modello finanziario scelto per l’operazione. Genoa e Sampdoria hanno infatti deciso di sostenere la realizzazione del nuovo stadio attraverso Genova Stadium, la società costituita appositamente per gestire il progetto. I lavori dovrebbero partire nel maggio del 2027 e proseguire per circa tre anni. Durante questo periodo le due squadre continueranno a utilizzare il Ferraris, ma dovranno convivere con un cantiere permanente che potrebbe limitare in modo significativo la capienza disponibile.

L’iter amministrativo procede intanto secondo il calendario stabilito. Come confermato dalla sindaca Silvia Salis, il 15 luglio dovrebbe chiudersi la conferenza dei servizi, passaggio fondamentale prima dell’avvio della successiva gara europea.

Quanto potrebbe costare la ristrutturazione ai club

La necessità di mantenere operativo lo stadio durante i lavori impone soluzioni tecniche particolarmente complesse. Tra le ipotesi allo studio c’è quella di intervenire per fasi, seguendo un modello simile a quello adottato in occasione della ristrutturazione realizzata per i Mondiali di Italia ’90. In questo scenario il Ferraris verrebbe suddiviso in settori, consentendo di lavorare progressivamente su gradinate, tribune e distinti senza interrompere completamente l’attività sportiva. Una delle conseguenze potrebbe essere la riduzione della disponibilità di posti per gli abbonati. Alcune aree dello stadio potrebbero restare temporaneamente chiuse e anche i settori riservati ai tifosi ospiti rischiano limitazioni durante alcune stagioni.

Particolare attenzione verrà riservata nel nuovo stadio Ferraris agli skybox e alle aree hospitality utilizzate dagli sponsor. Secondo le indiscrezioni, nuovi spazi premium potrebbero essere realizzati anche nell’area dei distinti, mantenendo attive le opportunità commerciali durante e dopo il completamento dei lavori. Proprio i costi dell’investimento potrebbero avere effetti anche sui tifosi. Una volta terminata la riqualificazione, non viene esclusa la possibilità di un aumento dei prezzi di biglietti e abbonamenti stagionali, una dinamica già osservata in altri impianti italiani ed europei sottoposti a importanti interventi di ammodernamento.

Le prossime tappe del progetto

Dopo la conclusione della conferenza dei servizi partirà la gara europea che individuerà il soggetto incaricato di realizzare e gestire il nuovo impianto che ospiterà i due club della città. Al momento Genova Stadium rappresenta l’unico soggetto interessato formalmente coinvolto nell’operazione. Nel frattempo proseguono i confronti con le tifoserie organizzate di Genoa e Sampdoria per valutare le possibili soluzioni durante il periodo dei lavori e ridurre al minimo i disagi per il pubblico. Uno scenario già visto a Firenze nella stagione 2025 2026 con le curve chiuse per consentire i lavori ammodernamento dello stadio Artemio Franchi.