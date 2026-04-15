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ANSA Venduto all'asta il trofeo vinto da Boris Becker agli Us Open del 1989

Il trofeo degli US Open 1989 vinti da Boris Becker è stato venduto all’asta per oltre 357mila dollari, pari a circa 300mila euro. La coppa è stata battuta dal sito specializzato Prestige Memorabilia. Si tratta di una cifra particolarmente rilevante se si considera che la base d’asta era stata fissata a 25mila dollari. L’interesse dei collezionisti ha quindi fatto lievitare rapidamente il prezzo fino a superare le aspettative iniziali.

Un oggetto raro nel mercato del collezionismo

Il trofeo degli US Open è un oggetto unico nel panorama sportivo. Realizzata da Tiffany & Co., misura circa 35 centimetri ed è in argento. “Si tratta di uno dei memorabilia più difficili da ottenere, dato che raramente vengono ceduti dai proprietari”, si legge sul sito ufficiale di Tennis Auction.

Il valore è legato anche alla natura stessa del trofeo. “È uno dei premi più ambiti dello sport, perché mentre per gli sport di squadra ci sono diverse riproduzioni di uno stesso trofeo, per i tornei di tennis ne esiste solo un unico esemplare”. Questa caratteristica contribuisce a rendere il pezzo particolarmente ricercato sul mercato.

Infatti, per i tornei del Grande Slam viene realizzata una sola copia ufficiale che viene consegnata al vincitore di quella edizione.

Il confronto con altri cimeli del tennis

La trofeo di Boris Becker si posiziona tra i cimeli più costosi mai venduti nel mondo del tennis. Al primo posto resta la racchetta di Novak Djokovic, venduta per 540mila dollari. Nella stessa asta, una racchetta utilizzata dallo stesso Djokovic nella finale del 2018 è stata battuta per circa 20mila dollari.

Anche altri oggetti hanno attirato l’attenzione dei collezionisti. Una racchetta Head appartenuta ad Andre Agassi, risalente al periodo 1999-2000, è stata venduta per circa 16mila dollari, partendo da una base di 500. Tra i lotti erano presenti anche altri cimeli di Boris Becker, come le Golden Ball della Coppa Davis del 1988 e 1989, vendute per circa 3mila dollari.

Perché Boris Becker ha venduto il trofeo

La vendita è legata alla situazione personale dell’ex tennista. Becker è stato coinvolto in una vicenda di bancarotta che ha comportato debiti per oltre 60 milioni di dollari. Dal 2022, l’ex campione ha dovuto affrontare conseguenze economiche rilevanti, tra cui il pagamento dei debiti e un periodo di detenzione.

Già nel 2019 la coppa era stata ceduta temporaneamente, entrando nella collezione dell’International Tennis Hall of Fame Museum. La vendita definitiva rappresenta quindi una scelta legata alla necessità di far fronte agli obblighi finanziari.

Su The Tennis Auction sono presenti anche altri oggetti legati al mondo del tennis. Tra gli esempi più cercati ci sono palline autografate da Roger Federer, le scarpe e la maglia utilizzate da Djokovic durante lo Us Open 2018, la racchetta utilizzata da Rafa Nadal nel match contro Draper all’Australian Open 2023 e anche due asciugamani firmati da Jannik Sinner nell’ultimo torneo di Wimbledon. Sono stati entrambi venduti, uno a 1700 dollari, l’altro a 436.