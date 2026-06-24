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ANSA Oltre 800 milioni di euro di plusvalenze per l'Atalanta

Il mercato estivo dell’Atalanta si apre con due operazioni in uscita di forte impatto economico. Il club bergamasco ha trovato l’accordo per la cessione di Ederson al Manchester United e per il passaggio al Chelsea di Marco Palestra. Le due operazioni potrebbero garantire all’Atalanta incassi complessivi superiori ai 100 milioni di euro. L’effetto principale sui conti del club sarebbe rappresentato dalle plusvalenze, stimate in oltre 98 milioni di euro considerando i due trasferimenti. Le cifre non sono ancora ufficiali e dovranno essere confermate dai prossimi bilanci. Resta da capire se le cessioni saranno contabilizzate nell’esercizio in chiusura al 30 giugno 2026 o se entreranno nel bilancio successivo.

Le plusvalenze di Palestra ed Ederson

La cessione di Marco Palestra al Chelsea potrebbe generare una plusvalenza da 55 milioni di euro. Se il dato fosse confermato, diventerebbe la plusvalenza più alta mai realizzata dall’Atalanta nell’era Percassi. L’operazione supererebbe anche quella legata a Rasmus Hojlund, venduto al Manchester United con una plusvalenza indicata in 53,2 milioni di euro.

Anche il trasferimento di Ederson al Manchester United avrebbe un peso notevole. La plusvalenza stimata è pari a 43,4 milioni di euro, cifra che collocherebbe l’operazione tra le più rilevanti della storia recente del club bergamasco.

Palestra ed Ederson porterebbero quindi oltre 98 milioni di euro di plusvalenze. Si tratta di valori ancora non ufficiali, perché per avere conferma sarà necessario attendere la pubblicazione del bilancio 2025/26 o di quello 2026/27, a seconda della data effettiva di contabilizzazione delle cessioni.

La classifica delle cessioni più redditizie dell’Atalanta

Nella graduatoria delle maggiori plusvalenze dell’Atalanta, Marco Palestra sarebbe al primo posto con 55 milioni di euro. Alle sue spalle si collocherebbe Hojlund, con 53,2 milioni. Il terzo posto resta occupato da Teun Koopmeiners, ceduto alla Juventus con una plusvalenza di 44,5 milioni. Subito dopo si inserirebbe Ederson, con 43,4 milioni.

Tra le altre operazioni rilevanti figurano Retegui, passato all’Al Qadsiah con una plusvalenza indicata in 40,8 milioni, Kulusevski alla Juventus con 34,3 milioni, Romero al Tottenham con 33,8 milioni e Lookman all’Atletico Madrid con 31 milioni. Completano la top ten Gosens, ceduto all’Inter con una plusvalenza da 24,1 milioni, e Diallo, passato al Manchester United con 20,9 milioni.

Il possibile record nel bilancio 2026

La stagione 2025/2026 potrebbe diventare la più ricca dell’era Percassi in termini di plusvalenze. Il bilancio 2026 potrebbe arrivare a 186,7 milioni di euro di plusvalenze, se entrambe le operazioni venissero registrate entro il 30 giugno. Sarebbe un dato superiore a quello del 2025, quando le plusvalenze erano state pari a 100,8 milioni.

Il precedente valore più alto risale proprio al 2025. Prima ancora, l’Atalanta aveva registrato 71 milioni nel 2024, 63,2 milioni nel 2023 e 68,5 milioni nel 2020. La crescita degli ultimi anni è evidente. A partire dal 2021, considerando anche il bilancio 2022 di soli sei mesi per il cambio di data di chiusura al 30 giugno, il club bergamasco ha generato plusvalenze per oltre mezzo miliardo di euro.