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Ufficio Stampa Crescono gli spettatori e gli introiti della serie A di basket

Nell’ennesima estate senza Mondiali di calcio con l’Italia che non si è qualificata per la terza volta consecutiva, gli altri sport fanno la voce grossa e proseguono la loro crescita. Non solo il tennis grazie alle grandi prestazioni di Jannik Sinner, ma anche il basket sta avendo un notevole riscontro di pubblico. Secondo i dati diffusi dalla Lega Basket, il campionato ha superato quota 1,7 milioni di spettatori complessivi nelle 210 partite disputate. La media finale è stata di 4.105 spettatori per gara, uno dei migliori risultati registrati negli ultimi decenni.

Lega Basket serie A, oltre 1,7 milioni di spettatori nella regular season

Tra le società spiccano soprattutto Olimpia Milano, leader per spettatori e incassi, e Udine, che ha fatto registrare il miglior indice di riempimento del campionato. Come evidenziato nel comunicato ufficiale della Lega Basket, gli spettatori complessivi della stagione regolare sono stati 1.724.100. La media di 4.105 tifosi a partita rappresenta un incremento del 3,6% rispetto alla stagione precedente.

Il dato risulta inoltre superiore del 2,7% rispetto al girone di andata. Secondo quanto comunicato dalla LBA, si tratta di un livello praticamente identico al miglior risultato registrato dal 1991/1992 in poi. La crescita coinvolge anche il tasso di riempimento degli impianti.

L’indice medio del campionato è infatti arrivato al 76%, il dato più alto delle ultime quattro stagioni. Il presidente della Lega Basket Maurizio Gherardini ha sottolineato come questi numeri rappresentino “una importante dimostrazione di stabilità che proviene dagli appassionati che frequentano i palasport”.

Milano leader per pubblico e incassi

L’Olimpia Milano si conferma la società con il maggiore seguito della Serie A. La squadra milanese ha chiuso la stagione regolare con 91.266 spettatori complessivi e una media di 6.519 tifosi a partita, dato più alto del campionato. Milano domina anche sul fronte economico grazie a incassi complessivi superiori a 1,72 milioni di euro e una media di 122.878 euro per gara. Nel corso della stagione il club ha alternato due impianti differenti. All’Unipol Forum, utilizzato per nove gare, la media è stata di 7.798 spettatori, mentre all’Allianz Cloud il pubblico medio si è attestato a 4.218 presenze.

Subito dietro Milano si piazza la Virtus Bologna con 6.206 spettatori medi e 115.943 euro di incasso medio per partita. Anche la formazione emiliana ha utilizzato due impianti differenti durante la stagione, passando dal Paladozza alla Virtus Arena. Trieste completa il podio delle presenze con una media di 5.512 spettatori. Restano sopra la media del campionato anche Cantù, Brescia e Varese.

Udine domina per affluenza

Il dato più impressionante relativo all’affluenza riguarda però Udine. L’APU Old Wild West ha infatti chiuso la regular season con il miglior indice di riempimento della Serie A. Il PalaCarnera ha fatto registrare il 98,9% dei posti occupati, con una media di 3.462 spettatori su una capienza totale di 3.500 posti. Alle spalle di Udine si collocano Trento con il 96,9% e Venezia con il 94,8%. Ottimi risultati anche per Brescia e Varese, entrambe oltre l’87%. Più della metà delle squadre partecipanti ha raggiunto o superato la media di riempimento del campionato, confermando il buon livello di coinvolgimento del pubblico nelle diverse piazze italiane.

Tra i dati più significativi della stagione emerge la crescita di Tortona, che ha registrato un aumento del 59,6% rispetto all’anno precedente. La nuova Nova Arena ha consentito alla società piemontese di passare da una media di 2.256 spettatori ai 3.600 della stagione attuale. Molto positivo anche il dato di Cantù, tornata in Serie A dopo la promozione dalla A2. La società lombarda è salita da 3.150 a 4.757 spettatori medi, con una crescita superiore al 50%.

Secondo la Lega Basket, questi numeri rappresentano un segnale incoraggiante anche in prospettiva futura, considerando i progetti relativi ai nuovi impianti previsti a Venezia, Cantù e Bologna.

Gli incassi più alti della stagione

La regular season 2025/2026 ha generato incassi complessivi pari a 13,3 milioni di euro, con una media di 63.740 euro per gara. Anche in questo caso si tratta del miglior dato registrato nelle ultime quattro stagioni. Dietro Olimpia Milano e Virtus Bologna, Trieste occupa il terzo posto nella classifica degli incassi medi con oltre 104mila euro a partita. Seguono Varese, Reggio Emilia, Brescia e Tortona, tutte sopra i 70mila euro medi.

Il record stagionale di pubblico per una singola partita appartiene ancora all’Olimpia Milano, che contro Sassari ha portato all’Unipol Forum 11.469 spettatori. Il record di incasso è stato invece registrato nella sfida tra Olimpia Milano e Virtus Bologna, che ha generato oltre 258mila euro.