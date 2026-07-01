Tra previdenza sociale, enti locali e aziende ospedaliere si contano migliaia di assunzioni stabili aperte sia ai diplomati che ai laureati

Laureata in filosofia e giornalista pubblicista dal 2024, esperta di concorsi pubblici e del mondo del lavoro. Si occupa anche di tematiche ambientali e sociali

iStock Bandi di concorso per più di 2.500 posti tra Inps e Ssn

Nel mese di luglio si prevede la chiusura di molti bandi di concorso, con migliaia di posti tra Inps, sanità pubblica, autorità indipendenti ed enti locali. Le selezioni pubbliche per reclutare lavoratori nella Pubblica Amministrazione a tempo indeterminato sono rivolte sia a diplomati che a laureati.

Tra le opportunità più importanti spiccano i maxi concorsi indetti dall’Istituto per la previdenza sociale, che mette a bando 2.223 posti di lavoro. Il Servizio sanitario nazionale continua il piano di rafforzamento degli organici con numerosi bandi per medici, infermieri, operatori socio-sanitari e personale amministrativo.

Maxi concorsi Inps: 2.223 posti

L’Inps è la protagonista del mese, con tre distinte procedure concorsuali che mettono complessivamente a disposizione 2.223 posti di lavoro.

Nel dettaglio sono aperti:

1.695 posti per Funzionari, riservati a laureati;

499 posti per Assistenti diplomati;

29 posti per Assistenti presso la sede di Bolzano, anch’essi riservati ai diplomati.

La prima procedura scade il 27 luglio, la terza il 24 luglio. Per quanto riguarda il bando per 499 Assistenti informatici, è ancora atteso sul portale inPa.gov.

Concorso per 131 Assistenti amministrativi a Roma

Tra i bandi più rilevanti figura quello indetto dalla Asl Roma 3, che seleziona 131 Assistenti Amministrativi, rappresentando una delle principali occasioni per chi possiede il diploma e desidera lavorare nel Servizio sanitario nazionale. Ci sarà tempo per fare domanda entro e non oltre il 21 luglio.

I concorsi per Dirigenti medici

Per sopperire al pensionamento del personale sanitario, la Pubblica Amministrazione sta provvedendo a reclutare medici da inserire negli ospedali pubblici. Solo nella Regione Lazio si mettono a bando 60 posti per medici, procedura con scadenza il 21 luglio. Il termine per partecipare alla selezione per 13 Dirigenti nell’Azienda sanitaria locale di Viterbo è invece stabilito per il 9 luglio.

Per quanto riguarda la Regione Campania, a Caserta si mettono a bando 42 posti, con scadenza il 5 luglio. A Ragusa, in Sicilia, si prevede l’assunzione di 28 Dirigenti medici. Il termine per candidarsi è fissato al 20 luglio.

Concorsi per infermieri

Risultano numerose anche le selezioni dedicate agli infermieri nella Regione Lombardia. Milano inaugura la stagione con 20 posti messi a bando.

Per gli ospedali di Crema si cercano 10 infermieri da assumere a tempo pieno e indeterminato. Il termine ultimo per essere ammessi alle prove è il 12 luglio. Per partecipare alla selezione per 10 infermieri di Pavia, invece, bisognerà aspettare almeno la chiusura del bando, prevista per il 16 luglio. Poi c’è l’Azienda territoriale Valle Olona, con i suoi 20 posti, il cui termine per partecipare è il 23 luglio.

Altri profili sanitari

La macchina del Sistema sanitario nazionale si compone di tante figure professionali per poter offrire assistenza sanitaria e di cura davvero efficiente.

Accanto agli infermieri, il profilo degli operatori socio-sanitari costituisce la colonna portante delle aziende ospedaliere. La Regione Liguria ha bandito una procedura per assumerne 44 a tempo pieno e indeterminato. La scadenza per partecipare è prevista per il 23 luglio. Anche la procedura per selezionare 55 Assistenti amministrativi diplomati all’Asl di Bari scade lo stesso giorno.

Comparto scuola

Tra gli enti locali merita attenzione il concorso del Comune di Firenze, che mette a disposizione 20 posti per educatori e insegnanti della scuola dell’infanzia a tempo indeterminato.