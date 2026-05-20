Carlos Alcaraz costretto a saltare Queen’s e Wimbledon dopo Madrid, Roma e Roland Garros: quanto può perdere tra premi ATP e Slam

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ANSA Carlos Alcaraz rinuncia a Wimbledon e crollano i guadagni

Carlos Alcaraz continuerà a restare lontano dai campi dopo il problema al polso destro che lo ha costretto a fermarsi nelle ultime settimane. Il tennista spagnolo ha annunciato attraverso i propri social che il recupero procede, ma non abbastanza velocemente per consentirgli di tornare in campo durante la stagione sull’erba. Dopo aver saltato Madrid, Roma e Roland Garros, Alcaraz sarà costretto a rinunciare anche al Queen’s e soprattutto a Wimbledon, uno dei tornei più importanti della stagione.

Carlos Alcaraz, quanto pesa l’assenza da Wimbledon

Oltre alle conseguenze sportive con Jannik Sinner sempre più numero uno, lo stop può avere anche un peso economico molto rilevante. Considerando i montepremi dei principali tornei saltati da Alcaraz, la cifra potenzialmente persa tra Masters 1000, Slam e ATP 500 supera infatti i 13 milioni di euro.

Tra i primi tornei saltati da Alcaraz ci sono i Masters 1000 di Madrid e Roma. Entrambi prevedono una struttura identica dal punto di vista dei premi. Secondo i dati disponibili, il vincitore di ciascun torneo può incassare oltre un milione di euro. Calcolando il percorso completo fino al titolo, il valore complessivo potenziale di ciascun Masters 1000 supera 1,68 milioni di euro. Tra Madrid e Roma, quindi, Alcaraz ha perso potenzialmente a circa 3,36 milioni di euro.

Roland Garros, il torneo sulla terra rossa con il montepremi più alto

Il forfait più importante della stagione sulla terra battuta resta quello del Roland Garros. Il torneo parigino rappresenta uno degli Slam più ricchi dell’intero circuito ATP. Nel 2025 Alcaraz aveva conquistato il titolo e anche nel 2026 partiva tra i grandi favoriti. Il montepremi previsto per il singolare maschile assegna:

130mila euro al secondo turno;

200mila euro al terzo turno;

320mila euro agli ottavi;

470mila euro ai quarti di finale;

750mila euro alla semifinale;

2,8 milioni di euro al vincitore.

Considerando l’intero percorso fino al titolo, il valore economico complessivo del Roland Garros supera 4,75 milioni di euro. Per Alcaraz si tratta quindi del torneo economicamente più pesante tra quelli persi sulla terra rossa.

Queen’s e Wimbledon, salta tutta la stagione sull’erba

Lo stop proseguirà anche durante la stagione sull’erba. Alcaraz ha annunciato il forfait sia per il Queen’s sia per Wimbledon. Il Queen’s, pur essendo considerato tradizionalmente un torneo di preparazione a Wimbledon, mette in palio un montepremi superiore ai 2,5 milioni di euro. Il vincitore del torneo londinese può incassare circa 471mila euro, mentre il finalista supera i 253mila euro.

Anche Wimbledon pesa enormemente dal punto di vista economico. Il torneo londinese, basandosi sui dati dell’edizione precedente, assegna per il percorso completo fino alla vittoria circa 5,49 milioni di euro. Nel 2025 Alcaraz aveva raggiunto la finale di Wimbledon, persa contro Jannik Sinner.

La cifra complessiva che perde Alcaraz

Sommando i montepremi potenziali di Madrid, Roma, Roland Garros e Wimbledon, il totale supera i 13,6 milioni di euro. Nel dettaglio:

Madrid circa 1,68 milioni di euro;

Roma circa 1,68 milioni di euro;

Roland Garros: circa 4,75 milioni di euro;

Wimbledon: circa 5,49 milioni di euro.

A questi andrebbero aggiunti anche i premi potenziali del Queen’s e i possibili introiti indiretti legati a sponsor, visibilità e bonus collegati ai risultati.