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ANSA Cambiano gli stipendi dei calciatori di serie B

La Serie B ha introdotto una novità importante nella gestione dei contratti dei calciatori. Un nuovo accordo collettivo con l’Associazione Italiana Calciatori e la FIGC disciplinerà per il prossimo triennio i rapporti tra i club del campionato cadetto e i giocatori tesserati. L’intesa prevede un principio destinato ad avere effetti economici rilevanti sui bilanci delle società: gli stipendi dei calciatori potranno variare automaticamente in base al risultato sportivo della squadra. La novità principale riguarda la retrocessione in Serie C. Se un club non riuscirà a centrare la salvezza, i compensi dei giocatori saranno ridotti automaticamente del 25%. In senso opposto, in caso di promozione in Serie A, gli ingaggi aumenteranno sempre del 25%.

Come funziona il taglio del 25% in caso di retrocessione

Il nuovo accordo collettivo prevede che, in caso di retrocessione dalla Serie B alla Serie C, gli stipendi dei calciatori subiscano una riduzione automatica del 25%. Il meccanismo prevede un adeguamento del costo della rosa alla categoria in cui il club si troverà a competere. La retrocessione comporta infatti una diminuzione dei ricavi, legata soprattutto a diritti televisivi, sponsor, biglietteria e visibilità commerciale.

Per le società, il monte ingaggi è una delle voci più pesanti del bilancio. Una riduzione automatica consente quindi di rendere più sostenibile il passaggio a una categoria inferiore, senza dover rinegoziare singolarmente tutti i contratti dopo la fine della stagione. La misura segue una logica già presente nel calcio italiano, ma la formalizza in modo chiaro all’interno dell’accordo collettivo del campionato cadetto.

Aumento degli stipendi in caso di promozione in Serie A

L’accordo introduce anche il principio opposto. In caso di promozione dalla Serie B alla Serie A, i calciatori avranno diritto a un aumento automatico del 25% dei compensi. Viene così collegato il miglioramento del risultato sportivo a un adeguamento economico immediato. La promozione in Serie A porta infatti maggiori entrate per i club, soprattutto sul fronte dei diritti televisivi e della visibilità commerciale. L’aumento degli ingaggi riconosce quindi ai giocatori una quota del valore generato dal salto di categoria. Allo stesso tempo, permette alle società di pianificare con maggiore chiarezza l’impatto economico di un’eventuale promozione. Il modello si distingue da quello previsto per la Serie A, dove l’accordo collettivo riguarda soprattutto la riduzione degli stipendi in caso di retrocessione in Serie B.

Perché la clausola pesa sui bilanci dei club

L’introduzione di un meccanismo automatico su stipendi e risultati sportivi può incidere direttamente sulla programmazione economica delle società. Per i club di Serie B, la sostenibilità del costo del personale è un tema centrale. La differenza tra restare nel campionato cadetto, salire in Serie A o scendere in Serie C può modificare in modo profondo le entrate disponibili.

La nuova regola consente di legare una parte del rischio sportivo al costo della rosa. In caso di risultato negativo, la società riduce una voce di spesa rilevante. In caso di risultato positivo, i giocatori ricevono un aumento coerente con il miglioramento della posizione sportiva ed economica del club. Il principio è simile a quello adottato in molte aziende, dove una parte della retribuzione può essere collegata a risultati, obiettivi e performance.