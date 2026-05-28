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ANSA Il confronto economico tra Jannik Sinner e Juan Manuel Cerundolo

Jannik Sinner torna in campo al Roland Garros 2026 per il secondo turno dello Slam parigino. Dopo il successo all’esordio contro il francese Clement Tabur, il numero uno del mondo affronta l’argentino Juan Manuel Cerundolo, attuale numero 56 del ranking Atp. Una sfida che mette di fronte due giocatori separati non soltanto dalla classifica, ma anche da un enorme divario economico tra premi conquistati, sponsorizzazioni e valore commerciale. Basti pensare che l’argentino ha vinto un solo titolo ATP in carriera, ormai 5 anni fa.

Quanto ha guadagnato Sinner in carriera

Secondo i dati ufficiali Atp, Jannik Sinner ha già superato i 64,6 milioni di euro di prize money tra singolare e doppio nel corso della carriera. Solo nel 2026 il tennista altoatesino ha già incassato oltre 6,7 milioni di euro grazie ai risultati ottenuti nei primi mesi della stagione.

Il numero uno del mondo ha conquistato cinque titoli nel 2026 e arriva al Roland Garros con un bilancio di 36 vittorie e appena due sconfitte. Tra i successi più importanti della stagione ci sono i Masters 1000 di Indian Wells, Miami, Montecarlo, Madrid e Roma, oltre alla semifinale raggiunta agli Australian Open. I guadagni sportivi di Sinner continuano quindi a crescere grazie ai risultati in campo, ma il vero salto economico è arrivato soprattutto fuori dal circuito Atp.

Il caso di Sinner è ormai uno dei più evidenti nel panorama sportivo italiano. Il tennista azzurro oggi guadagna più dagli sponsor che dal tennis giocato. Secondo le stime riportate da Forbes, il numero uno del ranking incassa oltre 30 milioni di euro all’anno grazie agli accordi commerciali. Tra i contratti più importanti c’è quello con Nike, che secondo diverse indiscrezioni vale circa 15 milioni di euro a stagione. Nel portafoglio sponsor figurano anche Rolex, Gucci, Head, Lavazza, Fastweb, Alfa Romeo, De Cecco e Intesa Sanpaolo.

La crescita dell’immagine internazionale di Sinner ha trasformato il tennista in un vero brand globale. Oltre agli spot televisivi e alle campagne pubblicitarie, l’azzurro è ormai presenza fissa nei grandi eventi internazionali legati alla moda e allo sport. Sommando premi Atp e sponsorizzazioni, il patrimonio sportivo costruito da Sinner ha ormai raggiunto cifre che pochi anni fa erano impensabili per un tennista italiano.

Quanto guadagna Juan Manuel Cerundolo

Molto diversa la situazione economica di Juan Manuel Cerundolo. L’argentino ha guadagnato in carriera circa 2 milioni di euro complessivi tra singolare e doppio. Nel 2026 i suoi premi stagionali si fermano a circa 421mila euro. Numeri decisamente lontani da quelli di Sinner, ma comunque importanti per un giocatore che sta cercando continuità nel circuito maggiore. Cerundolo ha conquistato un titolo Atp nel 2021 a Cordoba e il suo best ranking è la posizione numero 54 raggiunta nel maggio 2026.

Anche dal punto di vista commerciale il peso mediatico dell’argentino resta molto inferiore rispetto a quello del campione italiano. Cerundolo non ha un portafoglio sponsor paragonabile a quello dei top player e i suoi ricavi dipendono principalmente dai risultati ottenuti nei tornei.

Il confronto economico tra Sinner e Cerundolo

Nel confronto economico tra i due giocatori che si affrontano per il secondo turno del Roland Garros emerge una netta differenza. Sinner ha già guadagnato oltre 64 milioni di euro dai montepremi, contro i circa 2 milioni di Cerundolo. Solo nel 2026 l’azzurro ha incassato quasi 16 volte più dell’argentino grazie ai risultati ottenuti in campo. La differenza aumenta ulteriormente considerando gli sponsor. I circa 30 milioni annui generati dalle partnership commerciali permettono a Sinner di superare largamente i ricavi derivanti dai tornei Atp.