Internazionali di Roma 2026 tra pay e chiaro su Tv8, Sky punta sui diritti in chiaro e lascia la Rai senza possibilità di trasmettere match

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ANSA Internazionali di Roma 2026 targati Sky, in chiaro niente Rai ma Tv8

Gli Internazionali di Roma 2026, in programma dal 6 al 17 maggio al Foro Italico, saranno trasmessi integralmente sui canali Sky Sport: una partita al giorno del tabellone maschile sarà visibile in chiaro su Tv8. La scelta non riguarda solo la programmazione, ma si inserisce in una strategia più ampia. Sky ha deciso di mantenere il controllo completo dei diritti, evitando accordi con altri broadcaster.

La distribuzione ibrida come leva di crescita

Il modello adottato combina contenuti premium e accessibilità gratuita. Tutte le partite restano disponibili per gli abbonati, mentre la finestra su Tv8 consente di raggiungere un’audience più ampia. Questa impostazione risponde a una logica precisa: usare il free to air non come alternativa all’abbonamento, ma come moltiplicatore di visibilità. In questo modo, il prodotto mantiene il suo valore commerciale e allo stesso tempo aumenta la penetrazione sul pubblico generalista. La decisione di non cedere i diritti in chiaro a operatori esterni è per rafforzare ulteriormente questa scelta strategica.

Gli ascolti tv con Jannik Sinner

La scelta si inserisce in un momento di forte espansione del tennis in Italia. I risultati sportivi, trainati da Jannik Sinner, hanno contribuito a un aumento significativo dell’interesse del pubblico. I dati sugli ascolti confermano questa tendenza. La finale di Montecarlo vinta da Sinner ha raggiunto il 25% di share con oltre 3,2 milioni di spettatori medi tra Sky e Tv8. Ancora più rilevante il risultato di Wimbledon 2025, con oltre il 40% di share e 5,67 milioni di spettatori. Numeri che dimostrano la capacità del tennis di attrarre sia appassionati sia pubblico generalista. In questo scenario, gli Internazionali di Roma diventano un prodotto televisivo strategico, capace di garantire due settimane di programmazione continuativa e di alto profilo.

La scelta di Sky

Fino alla scorsa edizione, una partita al giorno veniva trasmessa in chiaro dalla Rai. Nel 2026 questo schema cambia: Sky ha deciso di non rinnovare l’accordo e di affidare la trasmissione gratuita a Tv8. Anche Mediaset aveva manifestato interesse, soprattutto dopo aver acquisito i diritti in chiaro delle ATP Finals per il ciclo a partire dal 2026. Sky ha scelto di non aprire a partnership esterne. Il risultato è una gestione completamente integrata dei diritti televisivi. Tutto il torneo resta all’interno dell’offerta Sky, con Tv8 come vetrina gratuita.

Con il calcio in crisi e la mancata qualificazione dell’Italia ai Mondiali 2026 per la terza edizione di fila, il tennis diventa sempre più centrale nella programmazione sportiva con Rai e Mediaset che stanno provando a conquistare fette dell’ampia stagione. Una scelta nata anche dall’aumento dell’interesse degli italiani, come dimostrano gli ascolti. La leadership di Jannik Sinner e le ottime prestazioni degli altri tennisti del nostro Paese hanno rafforzato ulteriormente il periodo d’oro del tennis che si riflette anche nella lotta tra i vari network per accaparrarsi i diritti dei tornei più importanti. I diritti di tv (copertura integrale di Sky e 12 match in chiaro sulla Rai) degli Internazionali di Roma dello scorso anno hanno assicurato circa 15 milioni, cifra destinata a crescere nell’edizione di quest’anno.