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ANSA Scattano le condizioni per il riscatto di Openda alla Juventus

La vittoria contro l’Atalanta ha permesso alla Juventus di consolidare il quarto posto e avvicinarsi alla qualificazione in Champions League. Allo stesso tempo, il risultato ha fatto scattare una clausola contrattuale rilevante sul piano economico: il riscatto obbligatorio di Loïs Openda. Il raggiungimento almeno del decimo posto in Serie A rappresentava infatti la condizione necessaria per trasformare il prestito in acquisto definitivo. Una soglia raggiunta automaticamente, che ha attivato l’obbligo nei confronti del Lipsia.

Quanto costa davvero Openda alla Juventus

Nella stagione 2025/2026 la Juventus ha sostenuto un costo complessivo di circa 10,7 milioni di euro per il giocatore. La cifra comprende 3,3 milioni per il prestito e uno stipendio da circa 4 milioni netti, pari a 7,4 milioni lordi. Con il riscatto, la Juventus dovrà versare 40,6 milioni di euro al Lipsia per acquisire definitivamente il cartellino del calciatore. Questo importo verrà spalmato a bilancio attraverso l’ammortamento.

Considerando un contratto residuo di quattro anni, il costo annuale dell’ammortamento sarà pari a 10,15 milioni di euro. A questa cifra va aggiunto lo stipendio lordo di circa 7,4 milioni. Il totale porta il costo annuo di Openda a circa 17,55 milioni di euro a stagione a partire dal 2026/2027. Rispetto all’annata in corso, il peso a bilancio aumenterà di circa 6,85 milioni di euro. Si tratta quindi di un investimento rilevante, soprattutto alla luce del rendimento sportivo del giocatore.

Il rendimento di Lois Openda alla Juventus

Sul campo, infatti, Openda ha inciso meno delle aspettative. L’attaccante ha realizzato appena due gol in 36 presenze complessive, tra campionato e competizioni europee. Ha giocato poco più di mille minuti, determinando quindi un costo di circa 40 mila euro per minuto giocato. Numeri che hanno inciso anche sulle scelte tecniche, con il giocatore scivolato indietro nelle gerarchie offensive. L’allenatore Luciano Spalletti ha infatti preferito puntare su altri profili, riducendo lo spazio per l’attaccante francese. Questa situazione crea un disallineamento tra investimento economico e rendimento sportivo, elemento che pesa nelle valutazioni del club.

Il riscatto obbligatorio trasforma Openda in un asset da valorizzare o da cedere. Nel secondo caso, dopo una stagione sottotono, appare difficile ottenere un trasferimento in uscita in grado di ripagare l’investimento fatto. La Juventus si trova quindi a gestire un calciatore valutato 40 milioni che, al momento, ha un ruolo marginale. L’obiettivo sarà evitare una minusvalenza e trovare una soluzione sostenibile dal punto di vista finanziario.

Gli altri problemi di mercato per l’estate 2026

La situazione di Openda si inserisce in un contesto più ampio di valutazioni sul reparto offensivo. La Juventus dovrà prendere decisioni anche su altri giocatori. Arkadiusz Milik è tornato in campo dopo un lungo periodo di stop, ma il suo futuro resta incerto. Il contratto è stato rimodulato, con uno stipendio da 3,5 milioni netti distribuito su due stagioni, ma la permanenza non è garantita.

Diversa la situazione di Dusan Vlahovic. L’attaccante potrebbe rinnovare il contratto fino al 30 giugno 2028, con uno stipendio ridotto rispetto agli attuali 12 milioni. La nuova intesa dovrebbe prevedere un ingaggio tra i 6 e i 7 milioni, bonus inclusi. La scelta di un rinnovo biennale rappresenta una soluzione intermedia. Il club vuole valutare il rendimento del giocatore nel medio periodo, dopo l’investimento iniziale da oltre 70 milioni sostenuto nel 2022. C’è poi da valutare la posizione di Andrea Cambiaso, in rotta con parte della tifoseria e reduce da una stagione con un rendimento altalenante.