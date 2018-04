Come si calcola il codice fiscale

editato in: da

Il codice fiscale è il codice di 16 caratteri che in Italia identifica ogni persona fisica ed è necessario per tutte le procedure di tipo fiscale . Quasi impossibile da ricordare a memoria, può essere calcolato velocemente: “basta” unire in un’unica stringa 3 caratteri alfabetici per il cognome, 3 caratteri alfabetici per il nome, 2 numeri per l’anno di nascita, 1 carattere alfabetico per il mese di nascita, 2 numeri per il giorno di nascita e per il sesso, 3 caratteri + 1 numero per il comune italiano o lo stato estero di nascita e un sedicesimo carattere che è un carattere alfabetico di controllo trovato con uno specifico algoritmo sulla base degli altri quindici.Impossibile? Guardate il video e usate il nostro strumento

