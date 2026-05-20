Il CIES ha scelto la top 11 della Serie A 2025/26: quanto valgono i giocatori secondo Transfermarkt tra Inter, Napoli, Milan e Juventus

Giornalista pubblicista laureato in economia, appassionato di SEO e ricerca di trend, content manager per agenzie italiane e straniere

ANSA Lautaro Martinez è uno dei calciatori presenti nella top 11

L’Osservatorio calcistico CIES ha pubblicato la propria Squadra della Stagione relativa ai principali campionati internazionali. Per costruire la formazione ideale, il CIES ha utilizzato dati forniti da Impect, valutando otto aree di gioco per i calciatori di movimento e la differenza tra gol attesi e reti subite per i portieri. A questi parametri si aggiungono il rendimento collettivo e il minutaggio accumulato durante la stagione. Per la Serie A è stata scelta una formazione che vede una forte presenza dell’Inter, con ben quattro giocatori inseriti nell’undici ideale. Presenti anche elementi di Milan, Napoli, Juventus, Atalanta e Como. Secondo le stime di Transfermarkt, la top 11 selezionata dal CIES supera complessivamente i 450 milioni di euro di valore.

La formazione ideale della Serie A scelta dal CIES

La squadra della stagione della Serie A individuata dal CIES si schiera con un 4-2-1-3. In porta Marco Carnesecchi dell’Atalanta. In difesa spazio ad Alexis Saelemaekers, Manuel Akanji, Alessandro Bastoni e Federico Dimarco. A centrocampo sono stati scelti Luka Modrić e Hakan Çalhanoğlu, con Nico Paz sulla trequarti. In attacco figurano Matteo Politano, Lautaro Martínez e Kenan Yildiz.

La presenza più consistente è quella dell’Inter, rappresentata da cinque calciatori: Akanji, Bastoni, Dimarco, Çalhanoğlu e Lautaro Martínez. Seguono Milan con Saelemaekers e Modrić, mentre Napoli, Juventus, Atalanta e Como piazzano un giocatore ciascuno.

Quanto vale la top 11 della Serie A

Dal punto di vista economico, il giocatore con la valutazione più alta è Lautaro Martinez. L’attaccante argentino dell’Inter ha un valore stimato da Transfermarkt attorno ai 95 milioni di euro. Molto alta anche la quotazione di Alessandro Bastoni valutato circa 80 milioni di euro. Tra i giovani spicca Kenan Yildiz della Juventus. L’attaccante turco è uno dei talenti più interessanti in Europa e la sua valutazione si aggira intorno ai 50 milioni di euro.

Nella top 11 della stagione 2025 2026 non poteva mancare Nico Paz. Il trequartista del Como, autore di un campionato molto positivo, viene valutato circa 40 milioni di euro. Federico Dimarco, protagonista indiscusso dello scudetto dell’Inter con il record di assist forniti in una stagione, ha raggiunto una valutazione stimata di circa 60 milioni di euro.

Marco Carnesecchi, portiere dell’Atalanta, ha una valutazione di circa 25 milioni di euro. Alexis Saelemaekers del Milan si attesta invece intorno ai 18 milioni. Manuel Akanji, inserito nella formazione ideale alla sua prima stagione in serie A, viene valutato circa 32 milioni di euro, mentre Hakan Çalhanoğlu si mantiene su una quotazione attorno ai 35 milioni.

Più particolare il caso di Luka Modrić. Il centrocampista croato resta uno dei nomi più prestigiosi del calcio europeo, ma l’età incide inevitabilmente sulla valutazione economica, oggi stimata attorno ai 5 milioni di euro. Matteo Politano, protagonista con il Napoli, viene valutato circa 12 milioni di euro.

Sommando le stime Transfermarkt dei singoli giocatori, la squadra ideale della Serie A supera abbondantemente i 450 milioni di euro.

L’Inter domina anche dal punto di vista economico

L’Inter non è soltanto il club più rappresentato nella top 11 del CIES, ma è anche quello che concentra il maggiore valore economico all’interno della formazione. Tra Lautaro Martínez, Bastoni, Dimarco e Çalhanoğlu, il valore complessivo dei giocatori nerazzurri supera infatti i 260 milioni di euro secondo le stime di mercato, più della metà del valore complessivo della rosa scelta dal Cies.