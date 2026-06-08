Il sindaco Roberto Gualtieri aggiorna sui nuovi stadi di Roma e Lazio. Avanza il progetto di Pietralata e procede l'iter per il Flaminio

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ANSA Il sindaco della Capitale annuncia le novità per lo stadio della Roma e della Lazio

I progetti dei nuovi stadi di Roma e Lazio compiono un nuovo passo avanti. A fare il punto sullo stato di avanzamento delle due opere è stato il sindaco della Capitale Roberto Gualtieri, che durante un’intervista ad Adn Talks ha illustrato le tempistiche e gli obiettivi dei percorsi amministrativi attualmente in corso. Secondo il primo cittadino, sia il progetto della Roma a Pietralata sia quello della Lazio al Flaminio stanno entrando in una fase importante dell’iter autorizzativo. Per entrambe le società l’obiettivo è arrivare alla realizzazione di impianti moderni, destinati non soltanto all’attività sportiva ma anche alla riqualificazione urbana di aree strategiche della città. Gualtieri ha sottolineato come Roma stia lavorando per dotarsi di due infrastrutture considerate fondamentali per il futuro della Capitale, anche in vista della possibilità di ospitare grandi eventi internazionali.

Gualtieri: “Lo stadio della Roma entra in una fase decisiva”

Lo stadio della Roma è il progetto che si trova attualmente nello stadio più avanzato. Il sindaco ha spiegato che è stata approvata la convenzione tra tutti gli enti coinvolti nel procedimento, un passaggio che consente di gestire l’intero percorso che porterà dall’autorizzazione fino alla realizzazione dell’opera.

“Lo stadio della Roma entra in una fase decisiva”, ha dichiarato Gualtieri. Il commissario incaricato ha infatti firmato l’ordinanza per avviare la conferenza dei servizi decisoria, il passaggio che apre la fase conclusiva dell’iter autorizzativo.

Secondo il sindaco, l’obiettivo è duplice. Da una parte rispettare le tempistiche richieste per poter candidare l’impianto a ospitare partite di future competizioni internazionali, dall’altra arrivare all’apertura del cantiere entro circa un anno.

Il progetto dello stadio della Roma a Pietralata

Parlando dell’impianto giallorosso, Gualtieri ha evidenziato soprattutto l’impatto urbanistico dell’intervento. “Sarà uno stadio bellissimo, uno dei più belli al mondo”, ha affermato il sindaco, spiegando però che il progetto non si limiterà alla costruzione dell’arena sportiva. L’intervento prevede infatti un ampio piano di riqualificazione dell’area di Pietralata, con la realizzazione di grandi spazi verdi e nuove infrastrutture. Secondo il progetto presentato dalla società, il nuovo impianto avrà una capienza di 60.605 spettatori e richiederà un investimento complessivo di circa 1,377 miliardi di euro.

Sono previsti inoltre due grandi parchi pubblici per una superficie complessiva di quasi 120 mila metri quadrati. Gualtieri ha sottolineato che uno dei due sarà addirittura più esteso di Villa Celimontana. Il piano comprende anche parcheggi, percorsi ciclopedonali, nuove aree di aggregazione e opere di collegamento con il resto del quadrante urbano.

Stadio della Lazio, l’iter va avanti

Nel corso dell’intervista il sindaco ha aggiornato anche sul futuro stadio della Lazio. Per il progetto biancoceleste è già iniziata la conferenza dei servizi preliminare, considerata la condizione necessaria per avviare successivamente il percorso autorizzativo completo.

Il piano della Lazio prevede la riqualificazione e l’ampliamento dello storico Stadio Flaminio. L’impianto dovrebbe arrivare a una capienza di circa 50 mila posti, con circa 20 mila posti coperti e una vasta area verde circostante di circa 57 mila metri quadrati. Secondo le tempistiche attualmente ipotizzate, i lavori potrebbero partire nel primo semestre del 2027, mentre il completamento dell’opera è previsto entro il 2032.

Gualtieri si è mostrato fiducioso sulla possibilità di portare avanti entrambi i progetti. “Ci sono le possibilità concrete di avere in tempi non troppo lunghi due stadi di grande qualità”, ha affermato il sindaco.