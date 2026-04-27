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ANSA Quanto è costata la mancata qualificazione dell'Italia ai Mondiali 2026

La terza esclusione consecutiva dell’Italia dai Mondiali produce effetti che vanno oltre il piano sportivo. L’assenza degli azzurri dal torneo che si terrà tra Stati Uniti, Messico e Canada determina ricadute su consumi, occupazione e gettito fiscale. Secondo un’analisi di OpenEconomics, la mancata partecipazione ha generato uno shock della domanda pari a 222 milioni di euro. Si tratta di spesa interna che non si realizza, legata principalmente ai consumi nei bar e ristoranti durante le partite, alle scommesse, alla vendita di merchandising e ai premi sportivi.

L’effetto economico non si limita alla spesa diretta. Applicando il moltiplicatore Social Accounting Matrix, che misura l’impatto complessivo di una variazione nei consumi, il danno stimato per il Prodotto interno lordo raggiunge i 321 milioni di euro.

Italia fuori dai Mondiali 2026, le attività più colpite

Questo valore rappresenta la ricchezza che non viene generata nel sistema economico, considerando l’intera filiera collegata agli eventi sportivi. Non si tratta solo di mancati incassi immediati, ma di un effetto a catena che coinvolge diversi settori. Le attività più colpite dall’Italia fuori dai Mondiali 2026 sono quelle legate all’intrattenimento e al commercio, come locali pubblici, turismo e distribuzione di beni elettronici. La minore domanda incide anche sulle vendite di televisori e dispositivi legati alla fruizione degli eventi sportivi.

Anche il mercato del lavoro risente della mancata qualificazione. Lo studio stima che circa 3.679 posti di lavoro a tempo pieno, o equivalenti in termini di ore lavorate, non verranno generati. Si tratta di occupazioni temporanee o stagionali che normalmente si attivano durante grandi eventi sportivi. Tra queste rientrano:

personale nei bar e ristoranti

operatori del settore turistico

addetti alla vendita e al merchandising

La riduzione dell’attività economica comporta anche un calo dei redditi per le famiglie. La perdita complessiva stimata è pari a 313 milioni di euro, mentre lo Stato registra un mancato gettito fiscale di circa 89 milioni tra imposte dirette e indirette.

I premi Fifa persi

L’assenza dal Mondiale comporta anche la perdita dei premi legati alla partecipazione. L’edizione 2026 prevede una distribuzione complessiva di 727 milioni di dollari alle federazioni, in aumento rispetto ai 440 milioni dell’edizione precedente. L’Italia resta quindi esclusa da una fonte di ricavi diretti che negli anni ha rappresentato una componente rilevante per le federazioni partecipanti. La mancata qualificazione assume un peso ancora maggiore considerando l’ampliamento del torneo a 48 squadre, che avrebbe aumentato le opportunità di visibilità e di ritorno economico.

I benefici sociali persi e le conseguenze nel sistema calcio

L’assenza ripetuta dalla competizione più importante per nazionali incide sull’attrattività complessiva del sistema calcio italiano. Il brand Italia, dal punto di vista calcistico, perde forza e considerazione determinando quindi poco interesse per investimenti, sponsor e pubblico.

Accanto ai dati economici, lo studio considera anche i benefici sociali non realizzati. Il valore complessivo stimato è pari a circa 1,5 miliardi di euro. Questa cifra comprende diversi elementi:

il valore del tempo libero legato alla visione delle partite

la coesione sociale generata dagli eventi condivisi

la visibilità internazionale e l’immagine del Paese

Una parte rilevante, pari a 715 milioni di euro, è collegata alla cosiddetta “legacy nazionale”, cioè agli effetti di reputazione e attrattività che derivano dalla partecipazione a eventi globali. Inoltre anche la salute ne risente in maniera indiretta. La presenza di grandi eventi tende a incentivare l’attività fisica, con benefici per il proprio benessere. La mancata partecipazione riduce anche questo effetto.