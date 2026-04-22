La classifica della CIES sulle agenzie e i procuratori di calcio più potenti. CAA Stellar guida con 2,56 miliardi. Calciatori e valori

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ANSA La classifica dei procuratori più potenti nel mondo del calcio

Il CIES Football Observatory ha pubblicato una nuova analisi dedicata alle agenzie calcistiche più influenti a livello globale. La graduatoria si basa sul valore aggregato dei trasferimenti dei calciatori rappresentati o per i quali le agenzie detengono i diritti di negoziazione. Come specificato nella fonte, la classifica considera circa 1300 giocatori con un valore di mercato superiore ai 10 milioni di euro, calcolato attraverso il modello statistico del CIES. Questo approccio consente di stimare il peso economico delle diverse agenzie nel mercato internazionale.

Al vertice della classifica si colloca CAA Stellar / Base, gruppo nato dalla fusione di più realtà e controllato da capitali statunitensi. L’agenzia rappresenta 84 calciatori con un valore complessivo dei trasferimenti pari a 2,56 miliardi di euro. Secondo il report, il dato registra una crescita del 14,5% rispetto all’anno precedente, confermando la posizione dominante del gruppo nel panorama globale.

Le principali agenzie a livello globale

Alle spalle del leader si posizionano Gestifute e The.Team. La prima raggiunge un valore aggregato di 1,86 miliardi di euro, mentre la seconda si attesta intorno a 1,27 miliardi. Molte delle realtà presenti nelle prime posizioni derivino da fusioni e aggregazioni, segno di una crescente concentrazione nel settore della rappresentanza sportiva. Tra le prime dieci figurano anche agenzie legate a singoli operatori, come Bertolucci Assessoria e MS Foot, riconducibili rispettivamente a Giuliano Bertolucci e Moussa Sissoko.

I calciatori rappresentati dalle principali agenzie

Per comprendere il peso concreto di queste realtà, è utile osservare alcuni dei calciatori presenti nei loro portafogli.

Nel caso di CAA Stellar / Base, tra i profili rappresentati figurano diversi giocatori attivi nei principali campionati europei, tra cui Eduardo Camavinga, Ibrahima Konaté, Kobbie Mainoo e Morgan Gibbs-White. A questi si aggiungono altri nomi come Alex Baena, Ezri Konsa e Yeremy Pino, tutti con valutazioni elevate secondo i principali indicatori di mercato.

Gestifute, seconda in classifica, è storicamente legata ad alcuni dei calciatori più noti del panorama internazionale. Tra i profili rappresentati nel tempo figurano Cristiano Ronaldo, Bernardo Silva, Bruno Fernandes, Rúben Dias e João Félix, elementi che hanno contribuito a consolidare il valore complessivo dell’agenzia. La punta di diamante ora è Lamine Yamal del Barcellona. La presenza di questi giocatori, con valutazioni individuali spesso superiori ai 50 milioni di euro, contribuisce in modo diretto alla posizione delle agenzie nella classifica elaborata dal CIES.

Procuratori più potenti, la classifica

La classifica delle prime dieci agenzie per valore aggregato dei trasferimenti:

Posizione Agenzia Valore aggregato trasferimenti 1 CAA Stellar / Base €2.560.000.000 2 Gestifute €1.860.000.000 3 The.Team €1.270.000.000 4 Unique Sports Group €1.110.000.000 5 ROOF UTA & KLUTCH Sports Group €817.000.000 6 AS1 Sports €711.000.000 7 Roc Nation Sports International €666.000.000 8 Sports Entertainment Group €616.000.000 9 Bertolucci Assessoria €595.000.000 10 MS Foot €532.000.000

L’analisi conferma il ruolo sempre più centrale delle agenzie nella gestione del mercato dei trasferimenti. Il valore aggregato dei calciatori rappresentati diventa infatti un indicatore diretto della capacità di influenzare trattative, contratti e strategie sportive. La presenza di gruppi internazionali e di realtà nate da fusioni mostra come il settore stia evolvendo verso modelli più strutturati, simili a quelli di altri comparti finanziari. Allo stesso tempo, la permanenza di agenzie legate a singoli professionisti indica che esiste ancora spazio per operatori indipendenti in grado di gestire portafogli di alto valore