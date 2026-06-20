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Comune di Roma Le immagini del nuovo stadio della Roma

Il Comune di Roma ha pubblicato sul sito ufficiale un’intera sezione dedicata al nuovo stadio della Roma e al progetto a Pietralata. Dalle carte del Progetto di Fattibilità Tecnico Economica emergono numeri, dimensioni e caratteristiche di un’opera che rappresenta uno dei maggiori investimenti sportivi e infrastrutturali previsti in Italia nei prossimi anni.Secondo la documentazione, il valore complessivo dell’intervento supera il miliardo di euro. L’investimento viene quantificato in circa 1,047 miliardi di euro, una cifra che comprende non solo la realizzazione dell’impianto sportivo, ma anche tutte le opere connesse, le infrastrutture e la riqualificazione dell’area circostante.

Come sarà il nuovo stadio della Roma

Il futuro impianto avrà una capienza complessiva di 60.605 posti e si collocherà tra gli stadi più grandi del Paese. A differenza dell’Olimpico, sarà una struttura progettata esclusivamente per il calcio, senza pista d’atletica e con tribune più vicine al terreno di gioco. Uno degli elementi più caratterizzanti sarà la Curva Sud, destinata a diventare il cuore dell’impianto. Secondo il progetto potrà ospitare 22.769 spettatori, configurandosi come una delle curve più capienti d’Europa.

La Curva Nord avrà oltre 7.000 posti, mentre più di 3.000 saranno riservati ai tifosi ospiti. Prevista anche una consistente area premium con circa 5.500 posti tra tribune dedicate, skybox, terrazze esclusive e field box. Una parte rilevante dell’investimento punta sulla creazione di nuove fonti di guadagno. Il progetto prevede circa 21 mila metri quadrati destinati alle aree hospitality, agli eventi aziendali e agli spazi congressuali. Queste strutture potranno essere utilizzate anche nei periodi in cui non sono previste partite, garantendo entrate aggiuntive alla società.

Museo, negozi e attività commerciali

Tra gli elementi previsti dal progetto figurano anche numerose attività aperte al pubblico. Il museo della Roma occuperà circa 1.600 metri quadrati e ospiterà trofei, cimeli, maglie storiche e materiali dedicati alla storia del club. Accanto sorgerà un fan store di circa 1.800 metri quadrati che diventerà il principale punto vendita ufficiale della società.

L’area comprenderà inoltre circa 30 punti vendita commerciali, diversi spazi dedicati alla ristorazione e un bar inserito nel parco circostante. L’intervento interesserà un’area di circa 20 ettari nel quadrante di Pietralata. Secondo i documenti progettuali, oltre 15 ettari saranno destinati a spazi verdi, percorsi ciclopedonali e aree pubbliche. La volontà dichiarata è quella di integrare il nuovo stadio nel tessuto urbano, evitando l’effetto di una struttura isolata e scollegata dal quartiere. Le opere previste riguardano anche la mobilità e i collegamenti con l’area circostante, aspetti considerati fondamentali per gestire l’afflusso di migliaia di persone durante gli eventi.

L’identità romanista al centro del progetto

Il progetto dedica particolare attenzione anche agli elementi simbolici. Sulla facciata sud dovrebbe comparire la scritta “Roma 1927“, mentre sulla facciata nord è previsto un grande stemma del club visibile anche a distanza. L’architettura richiamerà alcuni elementi dell’antica Roma reinterpretati in chiave contemporanea. Anche gli accessi allo stadio saranno collegati alla storia della Capitale, con riferimenti ai 22 rioni storici della città. Si punta quindi ad un impianto riconoscibile e fortemente legato all’identità della società giallorossa, trasformando il nuovo stadio della Roma in un simbolo sportivo e urbano in grado di diventare un’altra attrazione per la città.