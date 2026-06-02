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ANSA Leao vuole lasciare il Milan, quanto può guadagnare la società

Rafael Leao ha rotto il silenzio sul proprio futuro e aperto concretamente alla possibilità di lasciare il Milan. L’attaccante, arrivato ai rossoneri nel 2019, ha lasciato intendere di essere pronto a intraprendere una nuova esperienza professionale dopo sette stagioni in rossonero. Tra le possibili destinazioni vengono citati i principali campionati europei, come Premier League e Liga, senza escludere l’interesse proveniente dall’Arabia Saudita, dove diversi club stanno continuando a investire cifre molto elevate per attirare giocatori di primo piano. La cessione di Leao potrebbe rimpinguare le casse del Milan, ma molto meno rispetto alla clausola prevista nel suo contratto.

Quanto vale Leao nei conti del Milan

Secondo i dati di bilancio, il costo storico di Rafael Leao per il Milan ammonta a circa 49,5 milioni di euro. La cifra comprende anche i costi sostenuti dal club per risolvere il contenzioso che aveva coinvolto il giocatore e lo Sporting Lisbona. Al 30 giugno 2025 il valore residuo del cartellino risultava pari a 16,8 milioni di euro. Con il naturale processo di ammortamento, il valore contabile dovrebbe scendere a circa 11,2 milioni di euro al 30 giugno 2026. Questo significa che qualsiasi offerta superiore a tale cifra consentirebbe al Milan di registrare una plusvalenza.

La clausola da 175 milioni di euro

Una vendita a cifre elevate permetterebbe infatti al Milan di migliorare sensibilmente il proprio bilancio in una stagione che dovrà fare i conti con la perdita dei ricavi garantiti dalla Champions League. Inoltre, la partenza del portoghese libererebbe il club da un costo annuo superiore a 12 milioni di euro tra stipendio lordo e quota di ammortamento del cartellino. Secondo le stime, il costo complessivo di Leao per la stagione 2025/26 supera infatti i 12,1 milioni di euro.

L’eventuale trasferimento consentirebbe quindi al Milan di ottenere un doppio beneficio: da una parte l’incasso derivante dalla vendita del giocatore, dall’altra il risparmio sui costi futuri. Nel contratto di Rafael Leao è presente una clausola rescissoria da 175 milioni di euro, una cifra che oggi appare molto distante dalle valutazioni effettive del mercato. Anche l’offerta da circa 100 milioni di euro che il Chelsea aveva presentato al Milan nell’estate successiva alla conquista dello Scudetto sembra ormai appartenere a un contesto completamente diverso.

Le ultime stagioni del portoghese hanno infatti inciso sulle sue quotazioni. Pur restando uno dei giocatori più talentuosi della rosa rossonera, il rendimento altalenante e la mancata continuità nelle prestazioni hanno ridotto sensibilmente il valore attribuito al calciatore dai potenziali acquirenti.

Cessione Leao, quanto potrebbe guadagnare il Milan

Secondo le valutazioni attuali, Leao potrebbe valere tra i 40 e i 50 milioni di euro, una cifra nettamente inferiore sia alla clausola contrattuale sia alle valutazioni circolate negli anni del suo massimo rendimento. A questo aspetto si aggiunge un ingaggio da circa 5 milioni di euro netti a stagione, ai quali si sommano bonus e premi legati alle prestazioni.

Si tratta di elementi che rendono particolarmente complessa una possibile trattativa. Anche a fronte di una valutazione più bassa rispetto al passato, trovare un club disposto a investire contemporaneamente sul cartellino e sull’ingaggio del giocatore non appare un’operazione semplice. Per il Milan la situazione assume un’importanza ancora maggiore alla luce della mancata qualificazione alla Champions League e della necessità di ridefinire il progetto tecnico.

In questo scenario, il Mondiale potrebbe diventare un’occasione decisiva per rilanciare le quotazioni del portoghese. Prestazioni di alto livello con la nazionale potrebbero riportare il suo nome al centro dell’interesse dei grandi club europei e aumentare il numero delle società disposte a investire sull’attaccante. Un elemento che il Milan osserva con attenzione in vista delle prossime settimane.