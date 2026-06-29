Dagli aeroporti alle ferrovie, passando per autobus e trasporto merci: ecco tutte le giornate di sciopero previste nel mese di luglio 2026

ANSA Scioperi dei trasporti a luglio 2026, tutte le date e gli orari degli stop.

Luglio 2026 presenta un calendario fitto di scioperi che interesseranno aerei, treni e mezzi pubblici in diverse città italiane.

Ecco il calendario completo degli scioperi di luglio 2026, con date, orari, categorie coinvolte e territori interessati.

2 febbraio – sciopero del trasporto merci

Inaugura la sequenza degli scioperi di luglio 2026 lo stop del trasporto merci di 8 ore (dalle 3:31 alle 11:29) indetto in Lombardia da Osr Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uilt-Uil e Orsa ferrovie.

5 febbraio – sciopero aereo

Giorno 5 luglio sono previsti scioperi aerei a raffica, da Nord a Sud.

Per quanto riguarda l’aeroporto di Milano Malpensa, Rsa Fast-Confsal-Av ha annunciato uno sciopero del personale Enav di 24 ore, dalle 00:01 alle 24:00. Si somma lo sciopero di 4 ore indetto da Rsa Uilt-Uil per il personale Enav, dalle 13:00 alle 17:00. E non è tutto: Ost Cub Trasporti ha indetto lo sciopero di 4 ore per il personale della società Fedex, dalle 14:00 alle 18:00.

Sempre il 5 luglio è previsto lo sciopero di 24 ore su base nazionale del personale Assohandlers, indetto da Cub Trasporti. Contemporaneamente si tiene lo sciopero del personale delle aziende del comparto aereo, aeroportuale e indotto aeroporti (escluso Assohandlers).

Per gli aeroporti di Roma, Fiumicino e Ciampino, Fast-Confsal ha indetto uno sciopero di 8 ore per i dipendenti di Adr Security, dalle 10:00 alle 18:00.

All’aeroporto Fontanarossa di Catania è previsto uno sciopero di 4 ore: dalle 14:00 alle 18:00. È stato indetto da Osp Cub Trasporti e riguarda il personale di Asc Handling.

C’è poi lo sciopero indetto da Usb Lavoro Privato che riguarda il personale navigante di Uab Dat Lt – Sede secondaria italiana: 4 ore dalle 13:00 alle 17:00.

Si chiude con lo sciopero aereo, di 24 ore, che riguarda la società easyJet. Dalle 00:00 alle 23:59 si fermano piloti e assistenti di volo per il doppio sciopero proclamato da Usb Lavoro Privato e Filt-Cgil/Fit-Cils/Uult-Uil/Ugl-Ta/Anpac.

5 luglio – sciopero dei mezzi a Firenze

Per il 5 luglio è indetto lo sciopero del trasporto pubblico locale di 24 ore a Firenze. È stato indetto da Osp Cobas Lavoro Privato e coinvolge Autolinee Toscane nel bacino di Firenze.

6 luglio – scioperi del trasporto pubblico locale

Giorno 6 luglio sono previsti scioperi dei mezzi pubblici.

A Catania c’è lo stop di 24 ore del personale Amts (sindacati Osp Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uilt-Uil, Faisa-Cisal e Osp Orsa Tpl).

A Prato sciopero dei mezzi di 4 ore del personale Autolinee Toscana, dalle 18:30 alle 22:30. Sindacato Rsa Faisa-Cisal.

6 luglio – sciopero ferroviario

Usb Lavoro Privato ha indetto uno sciopero ferroviario di 24 ore su base nazionale per il personale di Mercitalia Shunting & Terminal.

7 luglio – sciopero ferroviario a Palermo

A Palermo sciopero dei treni di 8 ore dalle 9:00 alle 17:00. Lo hanno indetto Osr Filt-Cgil, Fit-Cils, Uilt-Uil, Ugl Ferrovieri, Orsa Ferrovie e Slm-Fast-Confsal.

9 luglio – sciopero delle ferrovie

Uilt-Uil ha indetto uno sciopero delle ferrovie di 23 ore (dalle 3:00 del 9 luglio alle 2:00 del 10 luglio) relativamente al personale operativo equipaggi della società Italo Ntv.

10 luglio – sciopero dei mezzi in Puglia

In Puglia Osr Usb Lavoro Privato ha indetto uno sciopero generale del trasporto pubblico locale per l’intero turno di servizio.

10 luglio – sciopero merci

Sciopero del trasporto merci nazionale indetto da Filt-Cgil, Fot-Cisl, Uilt-Uil per quanto rigusrda la società Captrain: 8 ore dalle 16:01 alle 23:59.

11 luglio – sciopero dei mezzi a Palermo

11/07/2026 11/07/2026 OSP CUB TRASPORTI Trasporto pubblico locale PERSONALE SOC. AMAT DI PALERMO 24 ORE Locale

15 luglio – sciopero negli appalti ferroviari

Per l’intero turno di lavoro, quasi tutte le sigle sindacali hanno indetto uno sciopero nel settore degli appalti ferroviari per la società Elior per la divisione ristorazione di Trenitalia. Cobas aggiunge lo sciopero della logistica.

20 luglio – sciopero dei mezzi a Latina e Firenze

A Latina sciopero del trasporto pubblico locale di 24 ore per la società Csc Mobilità. Il sindacato che l’ha indetto è Osr Faisa-Cisal.

A Firenze Rsa Faisa-Cisal ha indetto uno sciopero di 4 ore (dalle 19:00 alle 23:00) per Autolinee Toscane.

21 luglio – sciopero aereo

All’aeroporto di Milano Malpensa sciopero di 24 ore del personale Alha e Mle-Bcube. È indetto da Ost Cub Trasporti e Usb Lavoro Privato.

23 luglio – sciopero ferroviario

Sciopero del trasporto merci su rotaia di 24 ore, dalle 21:00 del 23 luglio alle 20:59, a livello nazionale. È indetto da Cub Trasporti ed Sgb.