La telenovela del nuovo stadio San Siro

Giornalista pubblicista e copywriter, ha accumulato esperienze in TV, redazioni giornalistiche fisiche e online, così come in TV, come autore, giornalista e copywriter. È esperto in materie economiche.

La telenovela sullo stadio di San Siro passa anche dalle proprietà di Milan e Inter: entrambi i club dipendono da fondi americani, guidati dall’obiettivo di rendere le società ingenti fonti di guadagno.

Dietro i nerazzurri c’è Oaktree, che controlla la società tramite vie lussemburghesi e tre persone al vertice: Karsh, Marks e Stone. Il CdA del Milan è invece presieduto da una cordata di RedBird, anch’esso fondo americano con Jerry Cardinale a fare le veci di beneficiario effettivo.

Insomma, il nuovo San Siro non è soltanto l’ambizioso sogno di due tifosi diventati presidenti: è un’opportunità di innovazione, business e crescita economica.