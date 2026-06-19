Il campione del mondo 2010 affiancherà i progettisti dei centri d'allenamento, portando l'esperienza di chi ha vinto a Wembley e in Sudafrica

Giornalista pubblicista e copywriter, ha accumulato esperienze in TV, redazioni giornalistiche fisiche e online, così come in TV, come autore, giornalista e copywriter. È esperto in materie economiche.

Ufficio Stampa

Le carriere degli sportivi possono prendere delle traiettorie decisamente particolari. Siamo abituati a vederne di ogni tipo. Alcuni restano nel mondo che li ha visti crescere e affermarsi, come allenatori o dirigenti magari. Altri hanno invece un totale rigetto, senza dimenticare invece chi accetta la corte del mondo del giornalismo televisivo.

Il caso di Juan Mata, campione del mondo con la Spagna nel 2010, è però di certo tra i più particolari in assoluto. Andando a caccia di un titolo, si potrebbe scrivere: dal campo al tavolo da disegno. Ha infatti annunciato il suo ingresso in Populous, studio internazionale di architettura specializzato in impianti sportivi e d’intrattenimento.

Un legame tra stadi e trionfi

Il ruolo dell’ex centrocampista Juan Mata è Special Advisor on Football & Training. Di fatto metterà la propria esperienza al servizio della progettazione dei centri d’allenamento del calcio professionistico.

Quello delle infrastrutture sportive è un settore nel quale i club investono sempre più da molti anni, per quanto in Italia il processo sia tremendamente rallentato. Tutto ciò può fare la differenza ed è naturale l’interconnessione tra figure di spicco che hanno calcato il campo e progettisti.

Nello specifico, il rapporto tra Mata e Populous affonda le radici nella carriera dello spagnolo. Lo studio ha infatti firmato ben due degli impianti simbolo nei quali ha giocato. Da un lato l’Fnb Stadium di Johannesburg, dove ha vinto il Mondiale, e dall’altro il Wembley Stadium di Londra, dove ha alzato al cielo diversi trofei con i suoi club.

Nel suo percorso in campo, Mata ha disputato quasi 200 partite in stadi progettati da Populous, conquistando 14 titoli (tra quelli di gran prestigio), tra cui una Champions League con il Chelsea e un’Europa League con il Manchester United.

Cosa farà Mata

Nel nuovo ruolo, Juan Mata collaborerà con il team globale dello studio dedicato ai centri d’allenamento. Di fatto contribuirà tramite una revisione dei progetti, partecipando ai workshop con i clienti e confrontandosi con i professionisti delle sedi internazionali.

L’obiettivo è quello di portare il punto di vista dell’atleta dentro il processo progettuale, offrendo spunti arricchiti da anni d’esperienza diretta. Tutto va a inserirsi in una tendenza ben precisa. I centri d’allenamento non sono più semplici campi di preparazione. Oggi si parla di ecosistemi integrati, che puntano a unire performance, nutrizione, recupero fisico, gestione dei dati e non solo. Un vero e proprio asset strategico sul quale i club investono per attrarre talenti e perfezionare l’ordine interno.