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ANSA I guadagni di Jannik Sinner se dovesse diventare numero uno del ranking ATP

Jannik Sinner può tornare al primo posto del ranking ATP. Il tennista italiano potrebbe conquistare la vetta della classifica battendo Carlos Alcaraz nella finale dell’ATP di Montecarlo. Invece se perdesse la finale contro lo spagnolo, Alcaraz resterebbe numero uno con 590 punti di vantaggio. Raggiungere il primo posto del ranking ATP rappresenta il massimo risultato sportivo nel tennis maschile. Il ranking viene aggiornato settimanalmente sulla base dei punti accumulati nei tornei disputati. Il numero uno al mondo è il giocatore con il miglior rendimento complessivo negli ultimi dodici mesi, considerando i risultati nei tornei più importanti del circuito. Jannik Sinner ha conquistato per la prima volta il primo posto il 10 giugno 2024 ed è stato superato da Carlos Alcaraz il 7 settembre 2025.

Quanto guadagna Sinner da numero uno

Dal punto di vista economico, diventare numero uno al mondo non comporta un premio diretto. Non sono previsti bonus automatici legati alla posizione nel ranking. I guadagni dei tennisti derivano principalmente dai premi dei tornei e dagli accordi di sponsorizzazione. Il primo posto può però avere effetti indiretti importanti, aumentando la visibilità del giocatore e il valore dei contratti commerciali. L’unico riconoscimento ufficiale legato al ranking è il trofeo “ATP Year-End No.1”. Si tratta della coppa assegnata al giocatore che conclude la stagione al primo posto della classifica mondiale. Per ottenere questo titolo, Sinner dovrebbe mantenere la vetta fino alla fine dell’anno. Il risultato dipenderà quindi dalla continuità nei tornei successivi e dalla capacità di difendere i punti conquistati.

Il montepremi del Masters 1000 di Montecarlo

Oltre agli scenari di classifica, il torneo di Montecarlo mette in palio un importante montepremi. Il vincitore porterà a casa quasi 975 mila euro, mentre il finalista supererà i 530 mila euro. I premi restano consistenti anche nelle fasi precedenti. I semifinalisti incassano poco meno di 291 mila euro, mentre chi raggiunge i quarti di finale guadagna circa 158 mila euro. Anche nei primi turni le cifre risultano inferiori ma comunque significative.

Alcaraz conduce i precedenti contro Jannik Sinner per 11 a 6 e per caratteristiche è il favorito sulla terra rossa. L’ultimo successo italiano all’ATP di Montecarlo risale al 2019 con Fognini, mentre lo scorso anno Musetti dovette arrendersi per infortunio proprio contro lo spagnolo. In questo caso, oltre al numero uno, il torneo è anche un importante banco di prova per Jannik Sinner in vista del prossimo Slam, il Roland Garros. A vincere il primo della stagione, l’Australian Open, è stato proprio Carlos Alcaraz battendo in finale Novak Djokovic. Dal 2024, lo spagnolo e l’italino si sono aggiudicati complessivamente ogni Majors messo in palio nel circuito.

I guadagni stagionali di Sinner

Nel 2026 Jannik Sinner ha già accumulato premi importanti grazie ai risultati ottenuti nei tornei disputati. Secondo i dati disponibili, il tennista italiano ha guadagnato finora 2 milioni 741 mila e 652 euro. Questi importi derivano esclusivamente dai premi legati alle competizioni, a cui si aggiungono eventuali entrate da sponsorizzazioni e accordi commerciali. In caso di vittoria dell’ATP Montecarlo la cifra salirebbe ad oltre 3 milioni di euro.