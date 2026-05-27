Gucci entra in Formula 1, il lusso scende in pista con l’Alpine di Briatore dal 2027

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Ufficio stampa Alpine

A partire dalla stagione 2027, la Formula 1 vedrà un debutto senza precedenti nel mondo del lusso: Gucci entrerà nel campionato più importante del motorsport come title partner di Alpine al posto della svizzera Bwt. La scuderia di proprietà di Renault e guidata da Flavio Briatore correrà ufficialmente come “Gucci Racing Alpine Formula One Team”.

Si tratta del debutto di una maison del lusso nel motorsport come sponsor principale di una scuderia di Formula 1. L’accordo coinvolge anche i gruppi industriali di riferimento: Kering, proprietario di Gucci, e Renault Group, casa madre di Alpine, in un’operazione che unisce moda, automotive e sport globale.

Il lusso entra nella F1

Dal primo Gran Premio della stagione 2027, la maison fiorentina, fondata nel 1921 e oggi parte del gruppo Kering, prenderà il posto dell’azienda svizzera Bwt, finora sponsor principale della scuderia di Briatore.

Il progetto non sarà solo sportivo ma anche commerciale ed esperienziale. La nuova livrea avrà con colori e branding, il nuovo logo integrerà la storica doppia G della maison con la dicitura Gucci Racing, segnando un rebranding parziale del posizionamento del marchio nel motorsport. Gucci prevede inoltre di disegnare prodotti su misura per il team Alpine, che includeranno non solo abbigliamento per il paddock ma anche prodotti performance per meccanici e piloti.

I termini finanziari dell’accordo non sono stati resi noti, tuttavia, secondo fonti non confermate dal gruppo Kering, il valore dell’accordo è stimato tra i 50 e i 60 milioni di dollari a stagione, con il contratto atteso per almeno tre anni e una clausola bonus legata ai risultati sportivi: un valore complessivo che potrebbe superare i 150 milioni di dollari.

Un nuovo capitolo per la Formula 1

Per Francesca Bellettini, presidente e Ceo di Gucci

“La partnership con Alpine Formula One Team inaugura un nuovo capitolo nella nostra storia: Gucci è il primo marchio del lusso a diventare title partner in Formula 1. Questo riflette la nostra ambizione e il ruolo che vogliamo ricoprire su questo palcoscenico. Con una portata globale senza precedenti, la Formula 1 è oggi un crocevia unico tra performance e cultura e Alpine Formula One Team è il partner giusto per dare vita a questa visione. Gucci Racing è molto più di una presenza sulla pista: è un’espressione di ciò che siamo e di dove vogliamo portare il brand. E c’è ancora molto altro in arrivo. Siamo grati ad Alpine e all’intero Gruppo Renault per condividere questa ambizione con noi”.

Una piattaforma unica per un brand di lusso

“La Formula 1 si è spinta ben oltre lo sport, affermandosi come una delle piattaforme di contenuto premium più potenti al mondo: ogni stagione raggiunge oltre 1,5 miliardi di persone e continua ad attrarre un pubblico in forte espansione, più giovane e sempre più femminile”

aggiunge Luca De Meo, ceo di Kering.

“Come spazio di creatività, ricerca dell’eccellenza e conquista umana, la vediamo come una piattaforma unica per un brand di lusso: capace di aprire nuovi orizzonti, generare connessioni autentiche e costruire valore e desiderabilità nel lungo periodo, producendo al contempo un impatto misurabile e duraturo”.

L’incontro con Alpine e la strategia Renault

Il marchio Alpine nasce nel 1955 per volontà di Jean Rédélé, che ha dato vita a una categoria interamente nuova di vetture sportive. Una storia che si arricchisce della tradizione motoristica di Renault Group, presente in Formula 1 sin dal 1977.

Per Alpine, la collaborazione con Gucci rappresenta un ulteriore tassello nella strategia di rilancio sportivo e commerciale del team, che punta a rafforzare la propria competitività e la propria riconoscibilità globale.

“La Formula 1 è una delle piattaforme più dinamiche e attrattive dello sport mondiale. Per il Gruppo Renault, storico costruttore di Formula 1, rappresenta un asset strategico a sostegno dell’ambizione di Alpine: costruire notorietà, desiderabilità e influenza nei mercati, raggiungendo al contempo nuovi pubblici e le nuove generazioni”

commenta François Provost, Ceo di Renault Group.

L’orgoglio di Flavio Briatore

Flavio Briatore, Executive Advisor di Alpine Formula One Team, ha parlato di una collaborazione “storica”, sottolineando il potenziale di unire moda e performance in un progetto globale.