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ANSA Quanto incassa chi vince la serie A e la differenza con Premier, Bundesliga, Liga e Championship

Al terzo Mondiale consecutivo senza la presenza dell’Italia è importante comprendere la dimensione attuale del calcio del nostro Paese considerando gli altri campionati in Europa. La Premier League resta il torneo più ricco in assoluto, mentre Bundesliga, Liga e Serie A adottano modelli differenti per la distribuzione dei ricavi, ma il confronto economico tra le principali leghe europee mostra un divario molto ampio. Anche la promozione dalla Championship alla Premier League continua a rappresentare uno degli eventi sportivi più remunerativi del calcio mondiale.

Quanto vale vincere la Premier League

La Premier League è il campionato che distribuisce più soldi ai club grazie ai diritti televisivi. In Inghilterra, la quota legata ai piazzamenti in classifica vale circa il 20% della distribuzione complessiva dei ricavi audiovisivi, per una cifra totale di circa 644 milioni di euro. La squadra vincitrice del campionato inglese incassa circa 61,5 milioni di euro soltanto dalla quota collegata alla posizione finale. La seconda classificata riceve circa 58,4 milioni, mentre la terza arriva a oltre 55 milioni. La Premier League mantiene inoltre un sistema di redistribuzione relativamente equilibrato rispetto ad altri campionati, con una distribuzione più ampia dei ricavi tra le varie società.

La Bundesliga e il caso Bayern Monaco

Anche la Bundesliga garantisce introiti molto elevati ai club di vertice. Il Bayern Monaco, grazie alla vittoria del campionato tedesco, avrebbe incassato complessivamente tra gli 80 e gli 85 milioni di euro. Secondo le stime riportate, circa 65 milioni derivano direttamente dalla conquista del Meisterschale, il trofeo assegnato alla squadra campione di Germania. Il resto della cifra è invece collegato agli ascolti televisivi e ai risultati sportivi ottenuti dal club nelle ultime cinque stagioni.

Il sistema tedesco tiene infatti conto non soltanto della stagione in corso, ma anche del rendimento storico recente delle società. Per fare un confronto diretto, sommando la vittoria dello scudetto e della Coppa Italia, l’Inter avrebbe incassato circa 22,8 milioni di euro complessivi. Una cifra che rappresenta poco più di un quarto di quanto ottenuto dal Bayern Monaco grazie al solo successo in Bundesliga.

Il modello tedesco, sostenuto da un mercato televisivo molto forte e da una maggiore capacità commerciale, consente quindi ai club di vertice di generare ricavi sensibilmente superiori rispetto alle società italiane.

Quanto vale vincere la Serie A

In Italia il peso del piazzamento finale sui diritti televisivi è più limitato. Per la stagione 2025/2026, la quota complessiva distribuita in base alla classifica finale è stata stimata in circa 101 milioni di euro. La squadra campione d’Italia incassa circa 15,7 milioni di euro, pari al 15,6% del totale destinato ai risultati sportivi. Le prime cinque squadre della classifica si dividono complessivamente il 57% della quota totale legata ai piazzamenti.

Rispetto agli altri grandi campionati europei, il sistema italiano distribuisce meno risorse e genera un divario economico significativo soprattutto nei confronti della Premier League e della Bundesliga.

Gli incassi per chi vince la Liga spagnola

Anche la Liga distribuisce cifre superiori rispetto alla Serie A per quanto riguarda la quota collegata ai risultati sportivi. Secondo le stime relative alla stagione 2024/2025, il valore totale destinato ai piazzamenti è pari a circa 113 milioni di euro. La squadra campione di Spagna riceve circa il 17% della cifra complessiva, pari a 19,2 milioni di euro. La seconda classificata incassa circa 16,9 milioni, mentre la terza supera i 14 milioni. Anche in questo caso la distribuzione tiene conto dei risultati delle ultime cinque stagioni, con un peso maggiore assegnato all’annata più recente. Le prime cinque squadre si dividono circa il 65% della quota destinata ai risultati sportivi.

Championship, la promozione più ricca del calcio

Il confronto economico diventa ancora più impressionante guardando alla Championship inglese. La finale playoff per salire in Premier League viene definita da anni “la partita più ricca del mondo”. Il motivo è legato ai ricavi garantiti dalla promozione nel massimo campionato inglese. Secondo le stime riportate da Sportico, l’Hull City, promosso in Premier League dopo la vittoria contro il Middlesbrough, si è assicurato ricavi minimi superiori a 142 milioni di euro anche nell’ipotesi di retrocessione immediata.

Se il club dovesse invece salvarsi in Premier, la cifra salirebbe oltre i 160 milioni di euro. A questi importi va aggiunto il cosiddetto “paracadute” previsto per le squadre retrocesse, che in Inghilterra supera gli 86 milioni di euro. Complessivamente, tra diritti tv e contributi economici, una promozione dalla Championship alla Premier League può quindi valere oltre 228 milioni di euro. Per fare un paragone diretto, una promozione dalla Serie B alla Serie A italiana vale circa 40 milioni di euro, quasi sei volte in meno rispetto al sistema inglese.