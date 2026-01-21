Olimpiadi Milano-Cortina, tre cose che forse non sai sulle medaglie

QuiFinanza, il canale verticale di Italiaonline dedicato al mondo dell’economia e della finanza: il sito di riferimento e di approfondimento per risparmiatori, professionisti e PMI.

Manca pochissimo all’inizio delle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina: sai tutto sull’edizione di quest’anno?

Le curiosità più sorprendenti riguardano sicuramente le medaglie, che in questa edizione verranno assegnate 1.146 volte. Ed è qui che arriva la prima sorpresa. Le medaglie del podio sono infatti composte di rame, per il terzo posto, e argento, per i primi due. A cambiare sono soltanto 6 grammi d’oro per il vincitore, che portano il valore economico del cimelio a duemila euro circa. E le altre? La medaglia d’argento vale 1.200 euro mentre la medaglia di bronzo conviene certamente tenerla come ricordo: vale poco più di una colazione al bar.

Ma le Olimpiadi 2026 si distinguono anche per l‘attenzione all’ambiente e per una nuova concezione del riciclo: nel coniare le medaglie, infatti, la Zecca ha usato soltanto metalli e rivestimenti ecocompatibili e a loro volta riciclabili.