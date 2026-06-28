ANSA Sinner a Wimbledon, quando gioca e con chi

Il torneo di Wimbledon sta per iniziare e il suo montepremi è da record. L’All England Club ha ufficializzato premi complessivi pari a 64,2 milioni di sterline (circa 75 milioni di euro), con un aumento del 20% rispetto all’edizione precedente.

L’incremento riguarda tutte le fasi del torneo, dalle qualificazioni fino alla finale, con un rialzo del 21% già per chi viene eliminato al primo turno del main draw. Il torneo prenderà il via lunedì 29 giugno 2026 e avrà tra i principali protagonisti Jannik Sinner, campione in carica e numero uno al mondo, che giocherà alle 14.30.

Wimbledon 2026, quanto vale il montepremi

Per Wimbledon 2026, anche chi non riesce ad accedere al tabellone principale potrà contare su assegni più alti rispetto al passato. Le qualificazioni beneficiano di un incremento complessivo del 25%, con un totale di 6,2 milioni di sterline dedicato a questa fase. Nel dettaglio, i premi previsti nelle qualificazioni sono:

primo turno delle qualificazioni di 23.200 euro;

secondo turno delle qualificazioni di 37.100 euro;

terzo turno delle qualificazioni di 57.900 euro.

Il salto più significativo arriva con l’accesso al tabellone principale. Chi viene eliminato al primo turno incasserà comunque 80.000 sterline (circa 92.700 euro), con un aumento del 21% rispetto al 2025. I premi del singolare maschile e femminile sono:

primo turno 92.700 euro;

secondo turno 146.000 euro;

terzo turno 214.400 euro;

ottavi di finale 347.600 euro;

quarti di finale 556.200 euro;

semifinale 1.042.900 euro;

finalista 2.085.900 euro;

vincitore 4.171.800 euro.

Il vincitore del singolare maschile e femminile riceverà dunque 3,6 milioni di sterline, pari a quasi 4,2 milioni di euro. Una cifra nettamente superiore a quella prevista per il vincitore del Roland Garros 2026, dove il massimo premio ammontava a 2,8 milioni di euro, e che conferma Wimbledon come uno degli eventi sportivi più ricchi al mondo.

Nonostante i progressi, i giocatori avevano chiesto che la quota dei ricavi destinata al montepremi salisse al 22%. Ma l’All England Club si è fermato al 15%, comunque più alta rispetto all’anno scorso.

Sinner tra i favoriti, quando gioca a Wimbledon

Jannik Sinner arriva a Wimbledon come campione in carica e uno dei grandi favoriti per la vittoria finale. Quest’anno tornerà in campo dopo un periodo di riposo forzato, a seguito del malore accusato al Roland Garros di un mese fa, che lo aveva costretto a ritirarsi dal torneo parigino. Il debutto è fissato per lunedì 29 giugno alle ore 14.30 italiane (13.30 ora di Londra) sul Centre Court dell’All England Club.

Carlos Alcaraz, il suo grande rivale, sarà ancora assente: lo spagnolo non ha recuperato dall’infortunio al polso e ha rinunciato anche a Wimbledon, dopo il forfait al Roland Garros. Una circostanza che, inevitabilmente, apre ulteriormente le porte al bis azzurro.

Cobolli e Berrettini, quando giocano gli altri italiani

Sono sette gli italiani presenti nel tabellone principale di Wimbledon 2026. Oltre a Sinner, occhi puntati su Flavio Cobolli (testa di serie 9), che esordisce contro l’argentino Navone, e su Matteo Berrettini, che affronta una prima sfida tutt’altro che agevole contro Stan Wawrinka. Di seguito, l’elenco delle partite degli italiani presenti nel tabellone singolare maschile di Wimbledon 2026: