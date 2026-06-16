Il Mondiale 2026 è il primo nella storia a coinvolgere 48 nazionali. La competizione organizzata da Stati Uniti, Messico e Canada vedrà scendere in campo alcune delle squadre più ricche del pianeta, con Francia, Inghilterra e Spagna che superano il miliardo di euro di valore complessivo delle rispettive rose. Accanto alle grandi potenze del calcio mondiale ci saranno però anche nazionali con valutazioni decisamente più contenute. Secondo i dati di Transfermarkt, le dieci selezioni meno preziose del torneo non raggiungono complessivamente i 400 milioni di euro, una cifra inferiore al valore di mercato di alcune delle singole nazionali favorite per la vittoria finale.
Indice
Qatar, la nazionale meno preziosa di Mondiali 2026
Il Qatar occupa l’ultimo posto della graduatoria con una valutazione complessiva di 19,93 milioni di euro.
Meshaal Barsham — 700 mila €
Mahmoud Abunada — 400 mila €
Salah Zakaria — 400 mila €
Lucas Mendes — 350 mila €
Al-Hashmi Al-Hussain — 250 mila €
Issa Laye — 200 mila €
Boualem Khoukhi — 200 mila €
Pedro Miguel — 150 mila €
Homam Al-Amin — 500 mila €
Sultan Al-Brake — 300 mila €
Ayoub Al-Oui — 375 mila €
Jassem Gaber — 500 mila €
Mohamed Al-Mannai — 500 mila €
Assim Madibo — 350 mila €
Ahmed Fathi — 250 mila €
Karim Boudiaf — 175 mila €
Abdulaziz Hatim — 250 mila €
Hasan Al-Haydos — 300 mila €
Akram Afif — 8,00 mln €
Edmílson Junior — 1,80 mln €
Yusuf Abdurisag — 275 mila €
Tahsin Mohammed Jamshid — 200 mila €
Ahmed Al-Ganehi — 500 mila €
Almoez Ali — 2,50 mln €
Ahmed Alaaeldin — 300 mila €
Mohammed Muntari — 200 mila €
Giordania sopra i 20 milioni
La Giordania precede di poco il Qatar con una rosa da 20,3 milioni di euro. Gran parte del valore della squadra è concentrato in Mousa Tamari, esterno offensivo valutato 10 milioni di euro, quasi la metà dell’intera rosa nazionale.
Yazeed Abulaila — 300 mila €
Noor Bane Ataya — 250 mila €
Abdallah Al-Fakhouri — 250 mila €
Yazan Al-Arab — 1,00 mln €
Saed Al-Rousan — 450 mila €
Abdallah Nasib — 400 mila €
Husam Abu Dahab — 350 mila €
Mohammad Abualnadi — 350 mila €
Saleem Obaid — 100 mila €
Mohannad Abu Taha — 550 mila €
Mohammad Abu Hasheesh — 400 mila €
Mohammad Abu Ghoush — 300 mila €
Ehsan Haddad — 300 mila €
Anas Badawi — 200 mila €
Nizar Al-Rashdan — 600 mila €
Amer Jamous — 500 mila €
Noor Al-Rawabdeh — 500 mila €
Ibrahim Saadeh — 500 mila €
Rajaei Ayed — 325 mila €
Mohammad Al-Dawoud — 150 mila €
Odeh Fakhoury — 350 mila €
Mahmoud Al-Mardi — 350 mila €
Mousa Tamari — 10,00 mln €
Shararh — 700 mila €
Ali Azaizeh — 325 mila €
Ali Olwan — 800 mila €
L’Iraq presenta una valutazione complessiva di 21,2 milioni di euro.
Ahmed Basil Fadhil — 450 mila €
Fahad Talib — 375 mila €
Jalal Hassan — 250 mila €
Akam Hashem — 700 mila €
Zaid Tahseen — 600 mila €
Frans Dhia Putros — 325 mila €
Manaf Younis — 300 mila €
Rebin Sulaka — 100 mila €
Merchas Doski — 1,70 mln €
Ahmed Maknzi — 450 mila €
Hussein Ali — 400 mila €
Mustafa Saadoon — 350 mila €
Amir Al-Ammari — 1,00 mln €
Zaid Ismail — 500 mila €
Aimar Sher — 1,50 mln €
Zidane Iqbal — 1,00 mln €
Kevin Yakob — 850 mila €
Ibrahim Bayesh — 800 mila €
Marko Farji — 1,70 mln €
Youssef Amyn — 550 mila €
Ali Jasim — 500 mila €
Ahmed Qasem — 3,50 mln €
Ali Al-Hamadi — 1,50 mln €
Mohanad Ali — 1,20 mln €
Aymen Hussein — 400 mila €
Ali Yousif — 200 mila €
Curaçao, il debutto ai Mondiali
Con 25,78 milioni di euro, Curaçao si colloca al 45° posto della graduatoria generale.
Eloy Room — 150 mila €
Trevor Doornbusch — 50 mila €
Tyrick Bodak — 25 mila €
Armando Obispo — 4,00 mln €
Riechedly Bazoer — 1,50 mln €
Deveron Fonville — 1,50 mln €
Roshon van Eijma — 375 mila €
Juriën Gaari — 350 mila €
Sherel Floranus — 800 mila €
Shurandy Sambo — 1,30 mln €
Joshua Brenet — 1,00 mln €
Livano Comenencia — 500 mila €
Kevin Felida — 400 mila €
Godfried Roemeratoe — 350 mila €
Juninho Bacuna — 1,70 mln €
Leandro Bacuna — 250 mila €
Tyrese Noslin — 750 mila €
Tahith Chong — 3,50 mln €
Jearl Margaritha — 1,00 mln €
Jeremy Antonisse — 800 mila €
Kenji Gorré — 600 mila €
Sontje Hansen — 3,50 mln €
Ar’jany Martha — 700 mila €
Brandley Kuwas — 250 mila €
Gervane Kastaneer — 225 mila €
Jürgen Locadia — 200 mila €
Iran, tra le più importanti del calcio asiatico
L’Iran arriva al Mondiale con una rosa valutata 32,05 milioni di euro.
Payam Niazmand — 700 mila €
Alireza Beiranvand — 650 mila €
Seyed Hossein Hosseini — 500 mila €
Hossein Kanaani — 1,60 mln €
Danial Eiri — 1,00 mln €
Ali Nemati — 550 mila €
Shoja Khalilzadeh — 100 mila €
Milad Mohammadi — 900 mila €
Ehsan Hajsafi — 250 mila €
Arya Yousefi — 1,50 mln €
Saleh Hardani — 800 mila €
Ramin Rezaeian — 250 mila €
Saeed Ezatolahi — 1,80 mln €
Mohammad Ghorbani — 1,20 mln €
Roozbeh Cheshmi — 450 mila €
Amirmohammad Razzaghinia — 1,20 mln €
Saman Ghoddos — 1,20 mln €
Mehdi Ghayedi — 4,50 mln €
Mohammad Mohebi — 2,50 mln €
Mehdi Torabi — 1,20 mln €
Alireza Jahanbakhsh — 500 mila €
Amirhossein Hosseinzadeh — 2,20 mln €
Mehdi Taremi — 2,00 mln €
Dennis Eckert Ayensa — 2,00 mln €
Ali Alipour — 1,70 mln €
Shahriar Moghanlou — 800 mila €
Nuova Zelanda, quasi 35 milioni di euro
La Nuova Zelanda ha una valutazione complessiva di 34,35 milioni di euro.
Max Crocombe — 1,00 mln €
Alex Paulsen — 500 mila €
Michael Woud — 400 mila €
Tyler Bindon — 3,50 mln €
Finn Surman — 1,80 mln €
Nando Pijnaker — 400 mila €
Michael Boxall — 150 mila €
Tommy Smith — 50 mila €
Liberato Cacace — 2,50 mln €
Ben Old — 1,80 mln €
Francis de Vries — 600 mila €
Callan Elliot — 450 mila €
Tim Payne — 350 mila €
Joe Bell — 3,50 mln €
Ryan Thomas — 650 mila €
Alex Rufer — 600 mila €
Marko Stamenić — 3,00 mln €
Lachlan Bayliss — 550 mila €
Matthew Garbett — 450 mila €
Callum McCowatt — 2,50 mln €
Sarpreet Singh — 500 mila €
Jesse Randall — 900 mila €
Elijah Just — 2,50 mln €
Chris Wood — 5,00 mln €
Ben Waine — 400 mila €
Kosta Barbarouses — 300 mila €
Panama, due stelle su tutti
Panama vale complessivamente 34,55 milioni di euro.
Orlando Mosquera — 700 mila €
César Samudio — 250 mila €
Luis Mejía — 150 mila €
José Córdoba — 5,00 mln €
Andrés Andrade — 2,50 mln €
Edgardo Fariña — 900 mila €
Jiovany Ramos — 450 mila €
Fidel Escobar — 350 mila €
Roderick Miller — 175 mila €
Jorge Gutiérrez — 800 mila €
Éric Davis — 50 mila €
Amir Murillo — 7,00 mln €
César Blackman — 2,50 mln €
Cristian Martínez — 800 mila €
Carlos Harvey — 600 mila €
Aníbal Godoy — 100 mila €
Adalberto Carrasquilla — 4,00 mln €
José Luis Rodríguez — 2,50 mln €
Ismael Díaz — 1,80 mln €
Yoel Bárcenas — 650 mila €
César Yanis — 400 mila €
Alberto Quintero — 75 mila €
Tomás Rodríguez — 1,00 mln €
Azarías Londoño — 1,00 mln €
José Fajardo — 550 mila €
Cecilio Waterman — 250 mila €
Arabia Saudita, il meglio della Saudi Pro League
La selezione saudita presenta una valutazione di 40,68 milioni di euro.
Nawaf Al-Aqidi — 650 mila €
Mohammed Al-Owais — 275 mila €
Ahmed Al-Kassar — 175 mila €
Hassan Tambakti — 1,80 mln €
Abdulelah Al-Amri — 1,40 mln €
Jehad Thakri — 1,20 mln €
Ali Lajami — 750 mila €
Moteb Al-Harbi — 1,40 mln €
Ayman Yahya — 1,20 mln €
Hassan Kadesh — 275 mila €
Saud Abdulhamid — 9,00 mln €
Mohammed Abu Al-Shamat — 1,80 mln €
Ali Majrashi — 1,40 mln €
Nawaf Boushal — 1,40 mln €
Ziyad Al-Johani — 800 mila €
Abdullah Al-Khaibari — 750 mila €
Musab Al-Juwayr — 6,00 mln €
Nasser Al-Dawsari — 900 mila €
Mohamed Kanno — 800 mila €
Alaa Hejji — 300 mila €
Khalid Al-Ghanam — 2,50 mln €
Salem Al-Dawsari — 1,20 mln €
Sultan Mandash — 350 mila €
Firas Al-Buraikan — 3,50 mln €
Saleh Al-Shehri — 500 mila €
Abdullah Al-Hamdan — 350 mila €
Sudafrica, ad un passo dai 50 milioni di euro
Il Sudafrica si attesta a 49,25 milioni di euro.
Sipho Chaine — 1,60 mln €
Ronwen Williams — 800 mila €
Ricardo Goss — 350 mila €
Mbekezeli Mbokazi — 3,50 mln €
Ime Okon — 2,00 mln €
Olwethu Makhanya — 2,00 mln €
Nkosinathi Sibisi — 1,60 mln €
Khulumani Ndamane — 1,20 mln €
Samukele Kabini — 2,50 mln €
Aubrey Modiba — 1,80 mln €
Bradley Cross — 1,00 mln €
Thabang Matuludi — 1,20 mln €
Khuliso Mudau — 1,20 mln €
Kamogelo Sebelebele — 1,20 mln €
Teboho Mokoena — 2,80 mln €
Thalente Mbatha — 2,00 mln €
Jayden Adams — 1,80 mln €
Yaya Sithole — 600 mila €
Themba Zwane — 250 mila €
Relebohile Mofokeng — 3,00 mln €
Oswin Appollis — 2,50 mln €
Tshepang Moremi — 1,40 mln €
Thapelo Maseko — 750 mila €
Lyle Foster — 8,00 mln €
Iqraam Rayners — 2,80 mln €
Evidence Makgopa — 1,40 mln €
Capo Verde, esordiente di valore
Chiude questa particolare classifica Capo Verde, che tra le dieci nazionali meno preziose è quella con il valore più elevato: 54,5 milioni di euro.
CJ dos Santos — 1,00 mln €
Márcio Rosa — 350 mila €
Vozinha — 50 mila €
Logan Costa — 15,00 mln €
Diney Borges — 900 mila €
Kelvin Pires — 400 mila €
Roberto Lopes — 250 mila €
Stopira — 50 mila €
Sidny Lopes Cabral — 4,00 mln €
Wagner Pina — 11,00 mln €
Steven Moreira — 1,50 mln €
Kevin Lenini — 5,00 mln €
Laros Duarte — 1,00 mln €
João Paulo — 900 mila €
Deroy Duarte — 1,80 mln €
Jamiro Monteiro — 650 mila €
Yannick Semedo — 250 mila €
Hélio Varela — 2,50 mln €
Jovane Cabral — 1,00 mln €
Willy Semedo — 1,00 mln €
Ryan Mendes — 200 mila €
Telmo Arcanjo — 3,00 mln €
Garry Rodrigues — 300 mila €
Benchimol — 1,20 mln €
Dailon Livramento — 800 mila €
Nuno Da Costa — 400 mila €
Il valore delle 48 nazionali ai Mondiali 2026
|Posizione
|Nazionale
|Valore di mercato
|1
|Francia
|1,52 mld €
|2
|Inghilterra
|1,36 mld €
|3
|Spagna
|1,22 mld €
|4
|Portogallo
|1,01 mld €
|5
|Germania
|947 mln €
|6
|Brasile
|928,2 mln €
|7
|Argentina
|782,5 mln €
|8
|Olanda
|754,2 mln €
|9
|Norvegia
|589,9 mln €
|10
|Belgio
|547,5 mln €
|11
|Costa d’Avorio
|522,1 mln €
|12
|Marocco
|498,3 mln €
|13
|Senegal
|478,1 mln €
|14
|Turchia
|473,7 mln €
|15
|Svezia
|406,1 mln €
|16
|Croazia
|387,3 mln €
|17
|Stati Uniti
|385,7 mln €
|18
|Ecuador
|368,7 mln €
|19
|Uruguay
|359,3 mln €
|20
|Svizzera
|332,5 mln €
|21
|Colombia
|302,4 mln €
|22
|Giappone
|270,9 mln €
|23
|Algeria
|256,9 mln €
|24
|Austria
|242,2 mln €
|25
|Ghana
|234,6 mln €
|26
|Canada
|198,7 mln €
|27
|Messico
|191,9 mln €
|28
|Repubblica Ceca
|188,2 mln €
|29
|Scozia
|170,3 mln €
|30
|Paraguay
|153,7 mln €
|31
|Bosnia-Erzegovina
|151,6 mln €
|32
|RD Congo
|143,9 mln €
|33
|Corea del Sud
|139,1 mln €
|34
|Egitto
|116,5 mln €
|35
|Uzbekistan
|85,3 mln €
|36
|Australia
|77,5 mln €
|37
|Tunisia
|70 mln €
|38
|Haiti
|55,9 mln €
|39
|Capo Verde
|54,5 mln €
|40
|Sudafrica
|49,3 mln €
|41
|Arabia Saudita
|40,7 mln €
|42
|Panama
|34,6 mln €
|43
|Nuova Zelanda
|34,4 mln €
|44
|Iran
|32,1 mln €
|45
|Curaçao
|25,8 mln €
|46
|Iraq
|21,2 mln €
|47
|Giordania
|20,3 mln €
|48
|Qatar
|19,9 mln €