Million day: quanto si vince con le diverse combinazioni

Presso le tabaccherie e le concessionarie è possibile sfidare la fortuna con diversi giochi.

Oltre al già noto Lotto, è ora disponibile un nuovo gioco numerico che si chiama Million Day. Da febbraio 2018, il Million Day ha già visto diversi fortunati giocatori stringere tra le mani la vincita della giocata effettuata.

Come funziona il gioco Million Day

Le regole di questo gioco numerico sono molto semplici: basta scegliere una combinazione di 5 numeri (da 1 a 55), scoprire se si è vinto una volta che è stata effettuata l’estrazione alle 19.00 di ogni giorno e ritentare alle 19.15 con un’altra combinazione di numeri, che però sarà valida per il giorno successivo.

Si può giocare fino alle 18.45 al costo di 1€, mentre l’estrazione dei numeri può essere consultata sul sito di riferimento, sull’app Lotto o in ricevitoria.

Come e quanto si vince giocando al Million Day

Questo gioco permette di vincere fino a 1 milione di euro: vediamo in quale caso e a quanto ammontano le possibili vincite in base alla combinazione giocata.

Per vincere la somma minima, è necessario indovinare almeno 2 dei 5 numeri giocati e in questo caso si potranno riscuotere 2€.

Questa cifra (molto modesta) aumenta nel caso in cui il fortunato giocatore ne indovina 3 di numeri su 5. Il premio in denaro sarà quindi di 50€.

Passiamo ora a coloro che ne indovinano 4 di numeri su 5: la somma che sarà possibile incassare sarà pari a 1.000€.

Per i fortunatissimi che invece indovineranno tutti e 5 i numeri giocati, la vincita prevista ammonta a 1 milione di euro.

Come riscuotere la somma vinta

Dopo aver effettuato la giocata è bene conservare lo scontrino, in quanto questo dovrà essere presentato integro nel momento in cui si incasserà la somma vinta. Si hanno a disposizione 60 giorni di tempo per ritirare il pagamento dal momento dell’avviso di vincita del Bollettino Ufficiale.

Attenzione però, perché in base alla vincita varia la modalità di riscossione. Coloro che indovinano 2 e 3 numeri su 5, potranno ritirare in contanti la somma vinta. Chi invece indovina 4 numeri e quindi porta a casa 1.000€, può ritirare in contanti il montepremi nel luogo in cui è stata fatta la giocata o, in alternativa, può prenotare l’importo.

La vincita massima da 1 milione di euro invece, può essere ritirata presso una Banca Intesa Sanpaolo, oppure presso il concessionario della gestione del servizio del gioco del Lotto mostrando lo scontrino.