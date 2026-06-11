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ANSA Quanto costa vedere i mondiali e le differenze con quattro anni fa

I Mondiali 2026 saranno visibili anche dall’Italia, ma con una differenza importante rispetto all’edizione precedente. Se nel 2022 tutte le partite del torneo in Qatar erano disponibili gratis sui canali Rai, nel 2026 la copertura televisiva sarà divisa tra Rai e DAZN. La Coppa del Mondo si giocherà dall’11 giugno al 19 luglio tra Stati Uniti, Canada e Messico. Sarà la prima edizione con 48 nazionali e 104 partite complessive, un formato molto più ampio rispetto al passato. Per gli spettatori italiani, però, seguire tutto il torneo avrà un costo diverso a seconda della piattaforma scelta.

Quanto costa vedere i Mondiali 2026 in TV

La Rai trasmetterà in chiaro 35 partite, visibili gratuitamente su Rai 1 e RaiPlay. Il pacchetto comprende 17 gare della fase a gironi, 6 sedicesimi, 4 ottavi, tutti i quarti, le semifinali e le finali. Per vedere tutte le 104 partite sarà invece necessario DAZN. La piattaforma trasmetterà l’intero torneo in streaming con telecronaca in italiano.

Il costo minimo per seguire tutto il Mondiale tramite il pacchetto dedicato è di 24,99 euro. Per chi è già abbonato a un piano DAZN più economico, il prezzo scende a 14,99 euro. Per alcuni clienti TIM non ancora abbonati a DAZN, il pacchetto può costare 9,99 euro. Il costo può però salire sensibilmente per chi sceglie un abbonamento completo DAZN per l’intero periodo del torneo. Considerando le offerte annuali e i piani principali, la spesa può arrivare fino a circa 379 euro.

Il confronto con Qatar 2022

La differenza con il Mondiale 2022 è netta. Per l’edizione in Qatar, la Rai aveva acquisito i diritti TV in esclusiva per l’Italia. Tutte le partite erano quindi disponibili gratis sui canali del servizio pubblico, da Rai 1 a Rai 2 fino a Rai Sport, oltre che in streaming su RaiPlay. Questo significa che nel 2022 il costo per seguire l’intero torneo era pari a zero per tutti gli spettatori. Nel 2026, invece, la visione gratuita coprirà soltanto una parte delle partite. Chi si accontenterà del pacchetto Rai potrà continuare a seguire gratis le gare principali, comprese tutte quelle dai quarti di finale in poi. Chi vorrà vedere ogni partita, invece, dovrà sostenere un costo aggiuntivo.

Da 0 a 379 euro, cosa cambia per gli spettatori

Nel 2022 l’intero Mondiale era gratuito. Quest’anno il costo varierà da 0 euro, per chi seguirà solo le partite Rai, fino a circa 379 euro per chi sceglierà una formula completa DAZN. La soglia intermedia è rappresentata dal pacchetto Mondiali di DAZN, che permette di seguire tutte le 104 partite a 24,99 euro, con riduzioni previste per alcune categorie di utenti.

Il cambiamento riflette anche l’ampliamento del torneo. Rispetto al Qatar, il Mondiale 2026 avrà più squadre, più partite e un calendario più lungo. Un altro elemento da considerare riguarda gli orari. Poiché il torneo si giocherà tra Nord America e Centro America, molte partite saranno trasmesse in Italia tra la sera e la notte. Nella fase a gironi gli incontri potranno iniziare dalle 18 fino alle 6 del mattino. Con il passare dei turni gli orari diventeranno più favorevoli, soprattutto nella fase a eliminazione diretta. La partita inaugurale, Messico-Sudafrica, è in programma l’11 giugno alle 21 ora italiana e sarà trasmessa gratis dalla Rai, insieme alla cerimonia di apertura prevista poco prima.