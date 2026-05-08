Aggiungi QuiFinanza alle tue fonti preferite su Google

Un modo semplice per avere sempre a portata di mano notizie, aggiornamenti e approfondimenti su economia e risparmio.

QuiFinanza, il canale verticale di Italiaonline dedicato al mondo dell’economia e della finanza: il sito di riferimento e di approfondimento per risparmiatori, professionisti e PMI.

Aggiungi QuiFinanza alle tue fonti Google

Ogni giorno ci troviamo davanti a tantissime notizie, ma non sempre è facile capire quali siano davvero utili per orientarsi tra bonus, lavoro, tasse e novità economiche. Proprio per questo Google ha introdotto la possibilità di scegliere le proprie fonti preferite, così da rendere l’informazione più personalizzata e in linea con gli interessi di ciascuno.

Da oggi puoi aggiungere QuiFinanza tra le tue fonti preferite su Google e trovare più facilmente notizie, approfondimenti e aggiornamenti direttamente tra le notizie principali. Un modo semplice per restare informati sui temi che contano davvero, senza dover cercare ogni volta le informazioni più utili.

Come aggiungere QuiFinanza alle tue fonti preferite

Per aggiungere QuiFinanza alle tue fonti preferite basta accedere qui alla sezione dedicata alle notizie su Google (come Google News o le notizie principali) e cercare QuiFinanza tra le fonti disponibili, proprio come mostrato qui sotto.

Una volta trovato, è sufficiente selezionarlo per iniziare a visualizzare più spesso i nostri contenuti. Da quel momento, gli articoli di QuiFinanza avranno maggiore visibilità all’interno della tua esperienza di lettura, comparendo più facilmente tra quelli suggeriti da Google.

Un’informazione più vicina ai tuoi interessi

Scegliere le proprie fonti significa costruire un’esperienza di informazione più utile e personale: aggiungendo QuiFinanza tra le preferite, puoi restare aggiornato più facilmente su temi economici, novità normative e approfondimenti legati alla vita quotidiana. Un modo pratico per avere sempre accesso a contenuti chiari, aggiornati e affidabili.