Giornalista pubblicista laureato in economia, appassionato di SEO e ricerca di trend, content manager per agenzie italiane e straniere

ANSA Anno d'oro per Dimarco, scudetto con l'Inter e sua società in utile

Uno scudetto in arrivo e un’annata in positivo anche sul fronte imprenditoriale. Federico Dimarco, terzino sinistro dell’Inter, può dirsi davvero soddisfatto del suo 2025 e di questa prima parte del 2026. Dimenticata la sconfitta in finale di Champions League contro il PSG e lo scudetto perso all’ultima giornata contro il Napoli, il nerazzurro si è riscattato sul campo conquistando la serie A 2025 2026 ed entrando nella storia del campionato per il maggior numero di assist forniti in una stagione. Non solo calcio però, perché anche la sua società, Dimash srl, ha ottenuto risultati davvero positivi.

Cosa fa la Dimash Srl

La società ha sede a Milano, nella zona di Porta Romana e l’attività principale riguarda la gestione dell’immagine pubblica e delle attività di comunicazione. L’oggetto sociale comprende pubbliche relazioni e comunicazione, promozione dell’immagine pubblica di management sportivi. Non si tratta di un’agenzia, ma di una struttura dedicata alla gestione diretta delle attività legate al brand personale.

Tra le attività rientrano anche la sponsorizzazione, il merchandising e la promozione commerciale. La società di Federico Dimarco si occupa anche della vendita di oggettistica, gadget e prodotti promozionali e della fornitura di servizi per sportivi professionisti.

All’interno della Dimash Srl non figura solo il calciatore. Federico Dimarco detiene la quota di maggioranza con l’80% delle partecipazioni. Il restante capitale è suddiviso tra il padre Gianni Dimarco, titolare del 10%, e la moglie Giulia Mazzocato, che possiede un ulteriore 10%.

Ricavi in crescita e utile positivo

Il bilancio 2025 conferma un aumento dei ricavi rispetto all’anno precedente. La società del terzino dell’Inter ha registrato entrate pari a 900mila euro, in crescita rispetto agli 871mila euro del 2024. L’utile si attesta a 111mila euro. Si tratta di un risultato inferiore rispetto ai 416mila euro del 2024, ma comunque positivo e in linea con una fase di espansione della struttura. Il calo dell’utile è legato principalmente all’aumento dei costi operativi. In particolare, i costi per servizi sono cresciuti in modo significativo, passando da 198mila a 453mila euro.

Tre anni consecutivi in utile

La continuità dei risultati rappresenta uno degli elementi più rilevanti della società di Federico Dimarco. Nel 2023 la società aveva registrato un utile di 304mila euro, seguito dai 416mila euro del 2024 e dai 111mila euro del 2025. Questo andamento fa capire che la Dimash srl ha una gestione stabile e una capacità di generare valore nel tempo, anche in presenza di costi in aumento.

Un altro dato significativo riguarda il patrimonio netto della società, che ha raggiunto quota 843mila euro. Il risultato è stato ottenuto anche grazie alla scelta dei soci di non distribuire gli utili, ma di reinvestirli all’interno della società. Questa decisione ha permesso di rafforzare la struttura finanziaria e sostenere lo sviluppo futuro. La strategia si basa quindi su un approccio prudente, orientato alla crescita e al consolidamento dell’attività nel lungo periodo.