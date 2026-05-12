Internazionali Roma 2026, il confronto economico tra Jannik Sinner e Andrea Pellegrino è senza storia: oltre 55 milioni di euro

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ANSA Il confronto economico tra Sinner e Pellegrini prima degli ottavi agli Internazionali di Roma

Il derby meno atteso va in scena agli Internazionali di Roma 2026. Merito di Andrea Pellegrino, vera sorpresa del torneo e capace di conquistare gli ottavi di finale e regalarsi una sfida contro il numero uno al mondo e connazionale, Jannik Sinner. Il pugliese è numero 155 del ranking mondiale e ha raggiunto il miglior risultato in carriera proprio nel torneo di casa. Infatti prima del 2026 Andrea Pellegrino aveva disputato soltanto cinque partite Atp e agli Internazionali è riuscito a entrare nel tabellone principale passando dalle qualificazioni. Anche per questo il confronto economico con Sinner è senza storie.

Sinner Pellegrino, il confronto economico tra i due tennisti

Secondo i dati Atp, Jannik Sinner ha già guadagnato nel 2026 circa 4,9 milioni di euro grazie ai successi ottenuti nei Masters 1000 e nei principali tornei del circuito. Andrea Pellegrino, invece, prima degli Internazionali di Roma aveva raccolto poco più di 83 mila euro nella stagione. Con il raggiungimento degli ottavi di finale al Foro Italico, però, il tennista pugliese si è assicurato un premio da circa 92 mila euro. In pratica, con il torneo di Roma Pellegrino ha già superato quanto aveva guadagnato complessivamente nei primi mesi del 2026.

Il distacco diventa ancora più evidente guardando ai premi accumulati in carriera. Sinner ha superato i 56 milioni di euro di guadagni complessivi tra singolare e doppio, mentre Pellegrino si è fermato a circa 930 mila euro. La differenza tra i due supera quindi i 55 milioni di euro.

Il torneo della vita per Andrea Pellegrino

Il successo più importante della carriera di Andrea Pellegrino è arrivato proprio agli Internazionali di Roma. L’italiano ha infatti battuto Frances Tiafoe, numero 22 del ranking mondiale. “Quando sono venuto qui non mi sarei mai aspettato questo tipo di risultato”, ha dichiarato dopo la vittoria contro il francese.

Grazie ai successi ottenuti e al raggiungimento degli ottavi di finale del torneo, Pellegrino è già certo di poter guadagnare circa trenta posizioni della classifica Atp passando dal numero 155 al numero 126. Un grande risultato per un tennista che ha svolto gran parte della sua carriera nel circuito Challenger. Tra i titoli vinti ci sono quattro tornei Challenger e un titolo Atp in doppio nel torneo di Santiago del Cile insieme ad Andrea Vavassori.

La stagione da record di Jannik Sinner

Nel 2026 Jannik Sinner ha già conquistato quattro titoli e appare davvero imbattibile. Sono 30 le vittorie e 2 le sconfitte nei primi cinque mesi dell’anno dove ha vinto i primi quattro Masters 1000 della stagione. Cinque, invece, i titoli consecutivi vinti considerando anche Parigi, arrivato nel 2025. La sua media è di un grande titolo ogni 4,6 tornei disputati, meglio di lui hanno fatto soltanto Novak Djokovic, Rafael Nadal, Roger Federer e Carlos Alcaraz. In caso di vittoria contro Andrea Pellegrino, Sinner potrebbe centrare la 31esima vittoria consecutiva a livello Masters 1000, eguagliando la migliore striscia di vittorie in tornei di questo livello di Novak Djokovic.