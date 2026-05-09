Sinner e Ofner si sfidano agli Internazionali di Roma 2026 per il secondo turno. Il confronto economico tra i due è clamoroso

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ANSA Sinner e Ofner si affrontano nel secondo turno degli Internazionali di Italia

Jannik Sinner e Sebastian Ofner si affrontano al secondo turno degli Internazionali di Roma 2026 in una sfida che mette di fronte due percorsi molto diversi, sia dal punto di vista sportivo sia sotto il profilo economico. Da una parte c’è il numero 1 del mondo, dominatore della stagione Atp con cinque Masters 1000 vinti consecutivamente. Dall’altra l’austriaco Sebastian Ofner, attualmente numero 82 del ranking, reduce da una carriera costruita con continuità tra circuito Challenger e Atp.

Il confronto economico tra Sinner e Ofner

Secondo i dati ufficiali Atp, Jannik Sinner ha già guadagnato nel 2026 circa 4,9 milioni di euro di prize money, grazie ai successi ottenuti nei principali tornei del circuito. Sebastian Ofner, invece, nella stagione in corso si è fermato a circa 163mila euro.

Ancora più marcata, ovviamente, la differenza nei guadagni complessivi in carriera. Sinner ha superato i 56 milioni di euro tra singolare e doppio, mentre Ofner ha raccolto circa 3,2 milioni di euro complessivi. Il tennista altoatesino ha quindi accumulato premi superiori di oltre 52 milioni di euro rispetto all’avversario austriaco.

La crescita economica di Jannik Sinner

Il 2026 di Jannik Sinner si sta trasformando in una delle stagioni più dominanti degli ultimi anni nel tennis maschile. Il numero 1 del mondo arriva agli Internazionali di Roma dopo aver conquistato Indian Wells e Miami (senza perdere nemmeno un set nel Sunshine Double), Montecarlo e Madrid. Nel 2025 aveva già conquistato il titolo a Parigi, portandolo ad ottenere un record storico per il tennis con cinque Masters 1000 vinti consecutivamente. Secondo i dati Atp, il suo record stagionale è di 30 vittorie e soltanto 2 sconfitte.

Ai risultati sportivi si aggiunge una crescita economica costante. I successi nei Masters 1000 e negli Slam hanno permesso a Sinner di diventare uno dei giocatori più redditizi del circuito. Con 28 titoli Atp già conquistati in carriera, di cui quattro Slam, l’azzurro continua ad aumentare il proprio valore sportivo e commerciale. Oltre ai premi ufficiali dei tornei, il numero 1 del mondo può contare anche su importanti contratti di sponsorizzazione e partnership internazionali.

Sebastian Ofner, una finale Atp in carriera

Diverso il percorso di Sebastian Ofner, tennista austriaco nato a Bruck an der Mur, cittadina della Stiria con circa 15mila abitanti. L’austriaco, che compirà 30 anni il 12 maggio, ha costruito la propria carriera con una crescita più graduale rispetto a quella di Sinner. Il miglior ranking della sua carriera è stato il numero 37 del mondo, raggiunto nel gennaio 2024.

Secondo quanto raccontato dallo stesso giocatore, fino all’esame di maturità il tennis non rappresentava ancora la sua priorità assoluta. La svolta arrivò nel 2016, quando Ofner scalò oltre 460 posizioni nel ranking Atp grazie ai risultati ottenuti nei tornei Futures. Nel 2017 arrivò invece il primo exploit internazionale a Wimbledon. Pur senza esperienza sull’erba, riuscì a superare le qualificazioni e a raggiungere il terzo turno eliminando anche il numero 18 del mondo Jack Sock.

Nel 2024 ha raggiunto l’unica finale Atp della carriera a Maiorca, torneo disputato sull’erba, poi persa contro Alejandro Tabilo. Anche dal punto di vista economico, il suo percorso riflette una carriera meno continua rispetto a quella del numero 1 del mondo. I 3,2 milioni di euro guadagnati complessivamente testimoniano comunque una presenza stabile nel tennis professionistico internazionale.