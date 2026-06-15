Ai Mondiali 2026 partecipano 48 nazionali, una prima volta assoluta in scena nella competizione organizzata da Stati Uniti, Canada e Messico. Oltre all’aspetto sportivo, il torneo offre anche una fotografia del valore economico del calcio internazionale. Secondo le valutazioni delle rose elaborate da Transfermarkt, il valore complessivo delle selezioni qualificate supera i 17 miliardi di euro. Le prime quattro nazionali superano addirittura il miliardo di euro di valutazione, a conferma del peso crescente dei grandi campionati europei nel panorama calcistico mondiale. In testa alla graduatoria c’è la Francia, seguita da Inghilterra e Spagna. Nella top ten trovano spazio anche alcune selezioni che negli ultimi anni hanno visto aumentare sensibilmente il valore dei propri talenti, come Norvegia e Belgio.
Indice
Belgio, valore della rosa da oltre mezzo miliardo
Il Belgio apre la top ten delle nazionali più preziose con una valutazione complessiva di 547,5 milioni di euro.
Senne Lammens — 35,00 mln €
Mike Penders — 25,00 mln €
Thibaut Courtois — 15,00 mln €
Zeno Debast — 28,00 mln €
Nathan Ngoy — 25,00 mln €
Koni De Winter — 23,00 mln €
Arthur Theate — 17,00 mln €
Brandon Mechele — 2,80 mln €
Maxim De Cuyper — 22,00 mln €
Joaquin Seys — 20,00 mln €
Timothy Castagne — 8,00 mln €
Thomas Meunier — 1,50 mln €
Amadou Onana — 45,00 mln €
Nicolas Raskin — 12,00 mln €
Axel Witsel — 1,20 mln €
Youri Tielemans — 30,00 mln €
Alexis Saelemaekers — 20,00 mln €
Diego Moreira — 25,00 mln €
Charles De Ketelaere — 30,00 mln €
Kevin De Bruyne — 8,00 mln €
Hans Vanaken — 5,00 mln €
Jérémy Doku — 75,00 mln €
Leandro Trossard — 18,00 mln €
Dodi Lukébakio — 15,00 mln €
Matias Fernandez-Pardo — 35,00 mln €
Romelu Lukaku — 6,00 mln €
Norvegia trascinata da Haaland
La Norvegia occupa il nono posto con una valutazione di 589,9 milioni di euro.
Sander Tangvik — 3,00 mln €
Egil Selvik — 1,50 mln €
Ørjan Nyland — 800 mila €
Kristoffer Ajer — 18,00 mln €
Leo Østigård — 13,00 mln €
Torbjørn Heggem — 13,00 mln €
Henrik Falchener — 6,00 mln €
Sondre Langås — 4,00 mln €
David Møller Wolfe — 8,00 mln €
Fredrik Bjørkan — 3,50 mln €
Julian Ryerson — 25,00 mln €
Marcus Pedersen — 3,50 mln €
Sander Berge — 25,00 mln €
Patrick Berg — 8,00 mln €
Fredrik Aursnes — 15,00 mln €
Kristian Thorstvedt — 12,00 mln €
Morten Thorsby — 2,80 mln €
Martin Ødegaard — 65,00 mln €
Thelo Aasgaard — 2,80 mln €
Antonio Nusa — 32,00 mln €
Andreas Schjelderup — 30,00 mln €
Jens Petter Hauge — 12,00 mln €
Oscar Bobb — 28,00 mln €
Erling Haaland — 200,00 mln €
Jørgen Strand Larsen — 40,00 mln €
Alexander Sørloth — 18,00 mln €
Olanda tra esperienza e giovani talenti
L’Olanda si colloca all’ottavo posto con una valutazione complessiva di 754,2 milioni di euro.
Bart Verbruggen — 40,00 mln €
Robin Roefs — 28,00 mln €
Mark Flekken — 6,00 mln €
Micky van de Ven — 50,00 mln €
Jan Paul van Hecke — 45,00 mln €
Virgil van Dijk — 15,00 mln €
Nathan Aké — 12,00 mln €
Jorrel Hato — 40,00 mln €
Mats Wieffer — 25,00 mln €
Denzel Dumfries — 25,00 mln €
Lutsharel Geertruida — 20,00 mln €
Ryan Gravenberch — 80,00 mln €
Teun Koopmeiners — 14,00 mln €
Marten de Roon — 3,20 mln €
Tijjani Reijnders — 50,00 mln €
Frenkie de Jong — 35,00 mln €
Quinten Timber — 25,00 mln €
Justin Kluivert — 25,00 mln €
Guus Til — 15,00 mln €
Cody Gakpo — 60,00 mln €
Crysencio Summerville — 35,00 mln €
Noa Lang — 22,00 mln €
Donyell Malen — 45,00 mln €
Brian Brobbey — 30,00 mln €
Memphis Depay — 7,00 mln €
Wout Weghorst — 2,00 mln €
Argentina, i campioni del mondo in carica restano tra i più preziosi
L’Argentina si presenta ai Mondiali 2026 con una rosa dal valore di 782,5 milioni di euro.
Emiliano Martínez — 12,00 mln €
Gerónimo Rulli — 6,00 mln €
Juan Musso — 3,00 mln €
Cristian Romero — 45,00 mln €
Lisandro Martínez — 40,00 mln €
Facundo Medina — 18,00 mln €
Nicolás Otamendi — 1,00 mln €
Nicolás Tagliafico — 4,00 mln €
Nahuel Molina — 15,00 mln €
Gonzalo Montiel — 4,50 mln €
Leandro Paredes — 5,00 mln €
Enzo Fernández — 90,00 mln €
Alexis Mac Allister — 70,00 mln €
Valentín Barco — 40,00 mln €
Exequiel Palacios — 25,00 mln €
Rodrigo De Paul — 14,00 mln €
Nico Paz — 80,00 mln €
Giovani Lo Celso — 8,00 mln €
Nico González — 22,00 mln €
Thiago Almada — 15,00 mln €
Giuliano Simeone — 40,00 mln €
Lionel Messi — 15,00 mln €
Julián Álvarez — 100,00 mln €
Lautaro Martínez — 85,00 mln €
José Manuel López — 25,00 mln €
Brasile vicino al miliardo
Il Brasile è la prima nazionale non europea della classifica e occupa il sesto posto con 928,2 milioni di euro.
Alisson — 15,00 mln €
Ederson — 10,00 mln €
Weverton — 700 mila €
Gabriel (Magalhães) — 75,00 mln €
Bremer — 35,00 mln €
Marquinhos — 28,00 mln €
Roger Ibañez — 18,00 mln €
Léo Pereira — 12,00 mln €
Danilo — 2,00 mln €
Douglas Santos — 7,50 mln €
Alex Sandro — 1,00 mln €
Fabinho — 12,00 mln €
Casemiro — 6,00 mln €
Bruno Guimarães — 70,00 mln €
Éderson (centrocampista) — 45,00 mln €
Danilo (centrocampista) — 32,00 mln €
Lucas Paquetá — 32,00 mln €
Neymar — 8,00 mln €
Vinicius Junior — 140,00 mln €
Matheus Cunha — 75,00 mln €
Raphinha — 70,00 mln €
Gabriel Martinelli — 45,00 mln €
Rayan — 60,00 mln €
Luiz Henrique — 24,00 mln €
Igor Thiago — 65,00 mln €
Endrick — 40,00 mln €
Germania ricca di giovani di talento
La Germania vale complessivamente 947 milioni di euro e occupa la quinta posizione.
Alexander Nübel — 12,00 mln €
Manuel Neuer — 4,00 mln €
Oliver Baumann — 2,50 mln €
Nico Schlotterbeck — 55,00 mln €
Malick Thiaw — 45,00 mln €
Jonathan Tah — 28,00 mln €
Waldemar Anton — 18,00 mln €
Antonio Rüdiger — 6,00 mln €
Nathaniel Brown — 40,00 mln €
David Raum — 25,00 mln €
Aleksandar Pavlović — 90,00 mln €
Angelo Stiller — 45,00 mln €
Joshua Kimmich — 35,00 mln €
Felix Nmecha — 50,00 mln €
Assan Ouédraogo — 28,00 mln €
Nadiem Amiri — 17,00 mln €
Leon Goretzka — 12,00 mln €
Pascal Groß — 2,50 mln €
Jamal Musiala — 100,00 mln €
Florian Wirtz — 100,00 mln €
Jamie Leweling — 40,00 mln €
Leroy Sané — 20,00 mln €
Kai Havertz — 55,00 mln €
Nick Woltemade — 55,00 mln €
Maximilian Beier — 40,00 mln €
Deniz Undav — 22,00 mln €
Portogallo oltre il miliardo
Il Portogallo è la quarta nazionale più preziosa del torneo con un valore complessivo di 1,01 miliardi di euro.
Diogo Costa — 40,00 mln €
Rui Silva — 7,00 mln €
José Sá — 3,50 mln €
Rúben Dias — 55,00 mln €
Gonçalo Inácio — 40,00 mln €
Tomás Araújo — 30,00 mln €
Renato Veiga — 25,00 mln €
Nuno Mendes — 80,00 mln €
Matheus Nunes — 50,00 mln €
Diogo Dalot — 30,00 mln €
João Cancelo — 8,00 mln €
Nélson Semedo — 6,00 mln €
Vitinha — 140,00 mln €
Rúben Neves — 25,00 mln €
Samú Costa — 15,00 mln €
João Neves — 140,00 mln €
Francisco Trincão — 40,00 mln €
Bruno Fernandes — 35,00 mln €
Bernardo Silva — 22,00 mln €
Rafael Leão — 50,00 mln €
Gonçalo Guedes — 6,00 mln €
Pedro Neto — 60,00 mln €
Francisco Conceição — 30,00 mln €
João Félix — 28,00 mln €
Gonçalo Ramos — 30,00 mln €
Cristiano Ronaldo — 10,00 mln €
Spagna, il valore di Yamal spinge le Furie Rosse
La Spagna occupa il terzo posto con una valutazione di 1,22 miliardi di euro.
Joan García — 45,00 mln €
David Raya — 30,00 mln €
Unai Simón — 22,00 mln €
Pau Cubarsí — 80,00 mln €
Eric García — 40,00 mln €
Marc Pubill — 35,00 mln €
Aymeric Laporte — 8,00 mln €
Marc Cucurella — 50,00 mln €
Alejandro Grimaldo — 20,00 mln €
Pedro Porro — 35,00 mln €
Marcos Llorente — 20,00 mln €
Martín Zubimendi — 75,00 mln €
Rodri — 50,00 mln €
Pedri — 150,00 mln €
Fabián Ruiz — 30,00 mln €
Gavi — 30,00 mln €
Mikel Merino — 25,00 mln €
Dani Olmo — 60,00 mln €
Álex Baena — 40,00 mln €
Nico Williams — 40,00 mln €
Víctor Muñoz — 30,00 mln €
Lamine Yamal — 200,00 mln €
Yéremy Pino — 30,00 mln €
Ferran Torres — 50,00 mln €
Mikel Oyarzabal — 25,00 mln €
Borja Iglesias — 2,80 mln €
Inghilterra, una rosa da 1,36 miliardi
L’Inghilterra è seconda nella classifica generale con una valutazione complessiva di 1,36 miliardi di euro.
Dean Henderson — 28,00 mln €
James Trafford — 25,00 mln €
Jordan Pickford — 13,00 mln €
Marc Guéhi — 70,00 mln €
Jarell Quansah — 45,00 mln €
Ezri Konsa — 40,00 mln €
John Stones — 12,00 mln €
Dan Burn — 4,00 mln €
Nico O'Reilly — 70,00 mln €
Djed Spence — 30,00 mln €
Reece James — 60,00 mln €
Tino Livramento — 45,00 mln €
Jordan Henderson — 1,20 mln €
Declan Rice — 120,00 mln €
Elliot Anderson — 75,00 mln €
Kobbie Mainoo — 70,00 mln €
Jude Bellingham — 130,00 mln €
Morgan Rogers — 90,00 mln €
Eberechi Eze — 65,00 mln €
Anthony Gordon — 65,00 mln €
Marcus Rashford — 40,00 mln €
Bukayo Saka — 110,00 mln €
Noni Madueke — 50,00 mln €
Harry Kane — 60,00 mln €
Ollie Watkins — 25,00 mln €
Ivan Toney — 20,00 mln €
Francia, la nazionale più ricca del Mondiale
La Francia guida la graduatoria con una valutazione complessiva di 1,52 miliardi di euro.
Robin Risser — 30,00 mln €
Mike Maignan — 20,00 mln €
Brice Samba — 7,00 mln €
William Saliba — 100,00 mln €
Dayot Upamecano — 70,00 mln €
Maxence Lacroix — 50,00 mln €
Ibrahima Konaté — 45,00 mln €
Theo Hernández — 20,00 mln €
Lucas Hernández — 18,00 mln €
Lucas Digne — 6,00 mln €
Jules Koundé — 60,00 mln €
Malo Gusto — 35,00 mln €
Aurélien Tchouaméni — 70,00 mln €
N'Golo Kanté — 4,00 mln €
Warren Zaïre-Emery — 80,00 mln €
Manu Koné — 50,00 mln €
Adrien Rabiot — 18,00 mln €
Rayan Cherki — 90,00 mln €
Bradley Barcola — 70,00 mln €
Michael Olise — 150,00 mln €
Désiré Doué — 120,00 mln €
Maghnes Akliouche — 50,00 mln €
Kylian Mbappé — 180,00 mln €
Ousmane Dembélé — 100,00 mln €
Marcus Thuram — 50,00 mln €
Jean-Philippe Mateta — 30,00 mln €
Il valore delle 48 nazionali ai Mondiali 2026
|Posizione
|Nazionale
|Valore di mercato
|1
|Francia
|1,52 mld €
|2
|Inghilterra
|1,36 mld €
|3
|Spagna
|1,22 mld €
|4
|Portogallo
|1,01 mld €
|5
|Germania
|947 mln €
|6
|Brasile
|928,2 mln €
|7
|Argentina
|782,5 mln €
|8
|Olanda
|754,2 mln €
|9
|Norvegia
|589,9 mln €
|10
|Belgio
|547,5 mln €
|11
|Costa d’Avorio
|522,1 mln €
|12
|Marocco
|498,3 mln €
|13
|Senegal
|478,1 mln €
|14
|Turchia
|473,7 mln €
|15
|Svezia
|406,1 mln €
|16
|Croazia
|387,3 mln €
|17
|Stati Uniti
|385,7 mln €
|18
|Ecuador
|368,7 mln €
|19
|Uruguay
|359,3 mln €
|20
|Svizzera
|332,5 mln €
|21
|Colombia
|302,4 mln €
|22
|Giappone
|270,9 mln €
|23
|Algeria
|256,9 mln €
|24
|Austria
|242,2 mln €
|25
|Ghana
|234,6 mln €
|26
|Canada
|198,7 mln €
|27
|Messico
|191,9 mln €
|28
|Repubblica Ceca
|188,2 mln €
|29
|Scozia
|170,3 mln €
|30
|Paraguay
|153,7 mln €
|31
|Bosnia-Erzegovina
|151,6 mln €
|32
|RD Congo
|143,9 mln €
|33
|Corea del Sud
|139,1 mln €
|34
|Egitto
|116,5 mln €
|35
|Uzbekistan
|85,3 mln €
|36
|Australia
|77,5 mln €
|37
|Tunisia
|70 mln €
|38
|Haiti
|55,9 mln €
|39
|Capo Verde
|54,5 mln €
|40
|Sudafrica
|49,3 mln €
|41
|Arabia Saudita
|40,7 mln €
|42
|Panama
|34,6 mln €
|43
|Nuova Zelanda
|34,4 mln €
|44
|Iran
|32,1 mln €
|45
|Curaçao
|25,8 mln €
|46
|Iraq
|21,2 mln €
|47
|Giordania
|20,3 mln €
|48
|Qatar
|19,9 mln €