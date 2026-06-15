Mondiali 2026, le nazionali con il valore di mercato più alto. Francia da 1,5 miliardi

Francia, Inghilterra e Spagna guidano la classifica delle nazionali più preziose ai Mondiali 2026. I valori di tutti i calciatori convocati

Foto di Claudio Cafarelli

Claudio Cafarelli

Giornalista e content manager

Giornalista pubblicista laureato in economia, appassionato di SEO e ricerca di trend, content manager per agenzie italiane e straniere

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Mondiali 2026, le nazionali con il valore di mercato più alto. Francia da 1,5 miliardi
ANSA
Il valore delle rose delle nazionali che partecipano ai Mondiali 2026

Ai Mondiali 2026 partecipano 48 nazionali, una prima volta assoluta in scena nella competizione organizzata da Stati Uniti, Canada e Messico. Oltre all’aspetto sportivo, il torneo offre anche una fotografia del valore economico del calcio internazionale. Secondo le valutazioni delle rose elaborate da Transfermarkt, il valore complessivo delle selezioni qualificate supera i 17 miliardi di euro. Le prime quattro nazionali superano addirittura il miliardo di euro di valutazione, a conferma del peso crescente dei grandi campionati europei nel panorama calcistico mondiale. In testa alla graduatoria c’è la Francia, seguita da Inghilterra e Spagna. Nella top ten trovano spazio anche alcune selezioni che negli ultimi anni hanno visto aumentare sensibilmente il valore dei propri talenti, come Norvegia e Belgio.

Belgio, valore della rosa da oltre mezzo miliardo

Il Belgio apre la top ten delle nazionali più preziose con una valutazione complessiva di 547,5 milioni di euro.

Senne Lammens — 35,00 mln €
Mike Penders — 25,00 mln €
Thibaut Courtois — 15,00 mln €
Zeno Debast — 28,00 mln €
Nathan Ngoy — 25,00 mln €
Koni De Winter — 23,00 mln €
Arthur Theate — 17,00 mln €
Brandon Mechele — 2,80 mln €
Maxim De Cuyper — 22,00 mln €
Joaquin Seys — 20,00 mln €
Timothy Castagne — 8,00 mln €
Thomas Meunier — 1,50 mln €
Amadou Onana — 45,00 mln €
Nicolas Raskin — 12,00 mln €
Axel Witsel — 1,20 mln €
Youri Tielemans — 30,00 mln €
Alexis Saelemaekers — 20,00 mln €
Diego Moreira — 25,00 mln €
Charles De Ketelaere — 30,00 mln €
Kevin De Bruyne — 8,00 mln €
Hans Vanaken — 5,00 mln €
Jérémy Doku — 75,00 mln €
Leandro Trossard — 18,00 mln €
Dodi Lukébakio — 15,00 mln €
Matias Fernandez-Pardo — 35,00 mln €
Romelu Lukaku — 6,00 mln €

Norvegia trascinata da Haaland

La Norvegia occupa il nono posto con una valutazione di 589,9 milioni di euro.

Sander Tangvik — 3,00 mln €
Egil Selvik — 1,50 mln €
Ørjan Nyland — 800 mila €
Kristoffer Ajer — 18,00 mln €
Leo Østigård — 13,00 mln €
Torbjørn Heggem — 13,00 mln €
Henrik Falchener — 6,00 mln €
Sondre Langås — 4,00 mln €
David Møller Wolfe — 8,00 mln €
Fredrik Bjørkan — 3,50 mln €
Julian Ryerson — 25,00 mln €
Marcus Pedersen — 3,50 mln €
Sander Berge — 25,00 mln €
Patrick Berg — 8,00 mln €
Fredrik Aursnes — 15,00 mln €
Kristian Thorstvedt — 12,00 mln €
Morten Thorsby — 2,80 mln €
Martin Ødegaard — 65,00 mln €
Thelo Aasgaard — 2,80 mln €
Antonio Nusa — 32,00 mln €
Andreas Schjelderup — 30,00 mln €
Jens Petter Hauge — 12,00 mln €
Oscar Bobb — 28,00 mln €
Erling Haaland — 200,00 mln €
Jørgen Strand Larsen — 40,00 mln €
Alexander Sørloth — 18,00 mln €

Olanda tra esperienza e giovani talenti

L’Olanda si colloca all’ottavo posto con una valutazione complessiva di 754,2 milioni di euro.

Bart Verbruggen — 40,00 mln €
Robin Roefs — 28,00 mln €
Mark Flekken — 6,00 mln €
Micky van de Ven — 50,00 mln €
Jan Paul van Hecke — 45,00 mln €
Virgil van Dijk — 15,00 mln €
Nathan Aké — 12,00 mln €
Jorrel Hato — 40,00 mln €
Mats Wieffer — 25,00 mln €
Denzel Dumfries — 25,00 mln €
Lutsharel Geertruida — 20,00 mln €
Ryan Gravenberch — 80,00 mln €
Teun Koopmeiners — 14,00 mln €
Marten de Roon — 3,20 mln €
Tijjani Reijnders — 50,00 mln €
Frenkie de Jong — 35,00 mln €
Quinten Timber — 25,00 mln €
Justin Kluivert — 25,00 mln €
Guus Til — 15,00 mln €
Cody Gakpo — 60,00 mln €
Crysencio Summerville — 35,00 mln €
Noa Lang — 22,00 mln €
Donyell Malen — 45,00 mln €
Brian Brobbey — 30,00 mln €
Memphis Depay — 7,00 mln €
Wout Weghorst — 2,00 mln €

Argentina, i campioni del mondo in carica restano tra i più preziosi

L’Argentina si presenta ai Mondiali 2026 con una rosa dal valore di 782,5 milioni di euro.

Emiliano Martínez — 12,00 mln €
Gerónimo Rulli — 6,00 mln €
Juan Musso — 3,00 mln €
Cristian Romero — 45,00 mln €
Lisandro Martínez — 40,00 mln €
Facundo Medina — 18,00 mln €
Nicolás Otamendi — 1,00 mln €
Nicolás Tagliafico — 4,00 mln €
Nahuel Molina — 15,00 mln €
Gonzalo Montiel — 4,50 mln €
Leandro Paredes — 5,00 mln €
Enzo Fernández — 90,00 mln €
Alexis Mac Allister — 70,00 mln €
Valentín Barco — 40,00 mln €
Exequiel Palacios — 25,00 mln €
Rodrigo De Paul — 14,00 mln €
Nico Paz — 80,00 mln €
Giovani Lo Celso — 8,00 mln €
Nico González — 22,00 mln €
Thiago Almada — 15,00 mln €
Giuliano Simeone — 40,00 mln €
Lionel Messi — 15,00 mln €
Julián Álvarez — 100,00 mln €
Lautaro Martínez — 85,00 mln €
José Manuel López — 25,00 mln €

Brasile vicino al miliardo

Il Brasile è la prima nazionale non europea della classifica e occupa il sesto posto con 928,2 milioni di euro. 

Alisson — 15,00 mln €
Ederson — 10,00 mln €
Weverton — 700 mila €
Gabriel (Magalhães) — 75,00 mln €
Bremer — 35,00 mln €
Marquinhos — 28,00 mln €
Roger Ibañez — 18,00 mln €
Léo Pereira — 12,00 mln €
Danilo — 2,00 mln €
Douglas Santos — 7,50 mln €
Alex Sandro — 1,00 mln €
Fabinho — 12,00 mln €
Casemiro — 6,00 mln €
Bruno Guimarães — 70,00 mln €
Éderson (centrocampista) — 45,00 mln €
Danilo (centrocampista) — 32,00 mln €
Lucas Paquetá — 32,00 mln €
Neymar — 8,00 mln €
Vinicius Junior — 140,00 mln €
Matheus Cunha — 75,00 mln €
Raphinha — 70,00 mln €
Gabriel Martinelli — 45,00 mln €
Rayan — 60,00 mln €
Luiz Henrique — 24,00 mln €
Igor Thiago — 65,00 mln €
Endrick — 40,00 mln €

Germania ricca di giovani di talento

La Germania vale complessivamente 947 milioni di euro e occupa la quinta posizione.

Alexander Nübel — 12,00 mln €
Manuel Neuer — 4,00 mln €
Oliver Baumann — 2,50 mln €
Nico Schlotterbeck — 55,00 mln €
Malick Thiaw — 45,00 mln €
Jonathan Tah — 28,00 mln €
Waldemar Anton — 18,00 mln €
Antonio Rüdiger — 6,00 mln €
Nathaniel Brown — 40,00 mln €
David Raum — 25,00 mln €
Aleksandar Pavlović — 90,00 mln €
Angelo Stiller — 45,00 mln €
Joshua Kimmich — 35,00 mln €
Felix Nmecha — 50,00 mln €
Assan Ouédraogo — 28,00 mln €
Nadiem Amiri — 17,00 mln €
Leon Goretzka — 12,00 mln €
Pascal Groß — 2,50 mln €
Jamal Musiala — 100,00 mln €
Florian Wirtz — 100,00 mln €
Jamie Leweling — 40,00 mln €
Leroy Sané — 20,00 mln €
Kai Havertz — 55,00 mln €
Nick Woltemade — 55,00 mln €
Maximilian Beier — 40,00 mln €
Deniz Undav — 22,00 mln €

Portogallo oltre il miliardo

Il Portogallo è la quarta nazionale più preziosa del torneo con un valore complessivo di 1,01 miliardi di euro.

Diogo Costa — 40,00 mln €
Rui Silva — 7,00 mln €
José Sá — 3,50 mln €
Rúben Dias — 55,00 mln €
Gonçalo Inácio — 40,00 mln €
Tomás Araújo — 30,00 mln €
Renato Veiga — 25,00 mln €
Nuno Mendes — 80,00 mln €
Matheus Nunes — 50,00 mln €
Diogo Dalot — 30,00 mln €
João Cancelo — 8,00 mln €
Nélson Semedo — 6,00 mln €
Vitinha — 140,00 mln €
Rúben Neves — 25,00 mln €
Samú Costa — 15,00 mln €
João Neves — 140,00 mln €
Francisco Trincão — 40,00 mln €
Bruno Fernandes — 35,00 mln €
Bernardo Silva — 22,00 mln €
Rafael Leão — 50,00 mln €
Gonçalo Guedes — 6,00 mln €
Pedro Neto — 60,00 mln €
Francisco Conceição — 30,00 mln €
João Félix — 28,00 mln €
Gonçalo Ramos — 30,00 mln €
Cristiano Ronaldo — 10,00 mln €

Spagna, il valore di Yamal spinge le Furie Rosse

La Spagna occupa il terzo posto con una valutazione di 1,22 miliardi di euro.

Joan García — 45,00 mln €
David Raya — 30,00 mln €
Unai Simón — 22,00 mln €
Pau Cubarsí — 80,00 mln €
Eric García — 40,00 mln €
Marc Pubill — 35,00 mln €
Aymeric Laporte — 8,00 mln €
Marc Cucurella — 50,00 mln €
Alejandro Grimaldo — 20,00 mln €
Pedro Porro — 35,00 mln €
Marcos Llorente — 20,00 mln €
Martín Zubimendi — 75,00 mln €
Rodri — 50,00 mln €
Pedri — 150,00 mln €
Fabián Ruiz — 30,00 mln €
Gavi — 30,00 mln €
Mikel Merino — 25,00 mln €
Dani Olmo — 60,00 mln €
Álex Baena — 40,00 mln €
Nico Williams — 40,00 mln €
Víctor Muñoz — 30,00 mln €
Lamine Yamal — 200,00 mln €
Yéremy Pino — 30,00 mln €
Ferran Torres — 50,00 mln €
Mikel Oyarzabal — 25,00 mln €
Borja Iglesias — 2,80 mln €

Inghilterra, una rosa da 1,36 miliardi

L’Inghilterra è seconda nella classifica generale con una valutazione complessiva di 1,36 miliardi di euro.

Dean Henderson — 28,00 mln €
James Trafford — 25,00 mln €
Jordan Pickford — 13,00 mln €
Marc Guéhi — 70,00 mln €
Jarell Quansah — 45,00 mln €
Ezri Konsa — 40,00 mln €
John Stones — 12,00 mln €
Dan Burn — 4,00 mln €
Nico O&#39;Reilly — 70,00 mln €
Djed Spence — 30,00 mln €
Reece James — 60,00 mln €
Tino Livramento — 45,00 mln €
Jordan Henderson — 1,20 mln €
Declan Rice — 120,00 mln €
Elliot Anderson — 75,00 mln €
Kobbie Mainoo — 70,00 mln €
Jude Bellingham — 130,00 mln €
Morgan Rogers — 90,00 mln €
Eberechi Eze — 65,00 mln €
Anthony Gordon — 65,00 mln €
Marcus Rashford — 40,00 mln €
Bukayo Saka — 110,00 mln €
Noni Madueke — 50,00 mln €
Harry Kane — 60,00 mln €
Ollie Watkins — 25,00 mln €
Ivan Toney — 20,00 mln €

Francia, la nazionale più ricca del Mondiale

La Francia guida la graduatoria con una valutazione complessiva di 1,52 miliardi di euro.

Robin Risser — 30,00 mln €
Mike Maignan — 20,00 mln €
Brice Samba — 7,00 mln €
William Saliba — 100,00 mln €
Dayot Upamecano — 70,00 mln €
Maxence Lacroix — 50,00 mln €
Ibrahima Konaté — 45,00 mln €
Theo Hernández — 20,00 mln €
Lucas Hernández — 18,00 mln €
Lucas Digne — 6,00 mln €
Jules Koundé — 60,00 mln €
Malo Gusto — 35,00 mln €
Aurélien Tchouaméni — 70,00 mln €
N&#39;Golo Kanté — 4,00 mln €
Warren Zaïre-Emery — 80,00 mln €
Manu Koné — 50,00 mln €
Adrien Rabiot — 18,00 mln €
Rayan Cherki — 90,00 mln €
Bradley Barcola — 70,00 mln €
Michael Olise — 150,00 mln €
Désiré Doué — 120,00 mln €
Maghnes Akliouche — 50,00 mln €
Kylian Mbappé — 180,00 mln €
Ousmane Dembélé — 100,00 mln €
Marcus Thuram — 50,00 mln €
Jean-Philippe Mateta — 30,00 mln €

Il valore delle 48 nazionali ai Mondiali 2026

Posizione Nazionale Valore di mercato
1 Francia 1,52 mld €
2 Inghilterra 1,36 mld €
3 Spagna 1,22 mld €
4 Portogallo 1,01 mld €
5 Germania 947 mln €
6 Brasile 928,2 mln €
7 Argentina 782,5 mln €
8 Olanda 754,2 mln €
9 Norvegia 589,9 mln €
10 Belgio 547,5 mln €
11 Costa d’Avorio 522,1 mln €
12 Marocco 498,3 mln €
13 Senegal 478,1 mln €
14 Turchia 473,7 mln €
15 Svezia 406,1 mln €
16 Croazia 387,3 mln €
17 Stati Uniti 385,7 mln €
18 Ecuador 368,7 mln €
19 Uruguay 359,3 mln €
20 Svizzera 332,5 mln €
21 Colombia 302,4 mln €
22 Giappone 270,9 mln €
23 Algeria 256,9 mln €
24 Austria 242,2 mln €
25 Ghana 234,6 mln €
26 Canada 198,7 mln €
27 Messico 191,9 mln €
28 Repubblica Ceca 188,2 mln €
29 Scozia 170,3 mln €
30 Paraguay 153,7 mln €
31 Bosnia-Erzegovina 151,6 mln €
32 RD Congo 143,9 mln €
33 Corea del Sud 139,1 mln €
34 Egitto 116,5 mln €
35 Uzbekistan 85,3 mln €
36 Australia 77,5 mln €
37 Tunisia 70 mln €
38 Haiti 55,9 mln €
39 Capo Verde 54,5 mln €
40 Sudafrica 49,3 mln €
41 Arabia Saudita 40,7 mln €
42 Panama 34,6 mln €
43 Nuova Zelanda 34,4 mln €
44 Iran 32,1 mln €
45 Curaçao 25,8 mln €
46 Iraq 21,2 mln €
47 Giordania 20,3 mln €
48 Qatar 19,9 mln €

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