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ANSA Il montepremi dell'Atp Madrid 2026 e quando debutta Jannik Sinner

Il circuito ATP si sposta a Madrid per il secondo Masters 1000 sulla terra battuta, tappa chiave verso il Roland Garros. Tra i protagonisti più attesi c’è Jannik Sinner, tornato numero 1 del ranking e reduce da una fase molto positiva della stagione. Per quanto riguarda il suo esordio all’Atp Madrid, ci sono due possibili date. Il debutto potrebbe avvenire venerdì 24 oppure sabato 25 aprile, in base alla definizione del tabellone principale dopo le qualificazioni. Il primo match sarà sicuramente contro un qualificato. La collocazione precisa dipende dagli incastri del calendario e dalla distribuzione delle teste di serie.

Atp Madrid, il montepremi del torneo

Per l’edizione 2026, il prize money complessivo del torneo maschile supera gli 8,2 milioni di euro. Nel dettaglio, il montepremi ATP del Madrid Open 2026 prevede questa distribuzione dei premi:

Vincitore 1.007.165 euro;

Finalista 535.585 euro:

Semifinale 297.550 euro;

Quarti di finale 169.375 euro;

Ottavi di finale 92.470 euro;

Terzo turno 54.110 euro;

Secondo turno 31.585 euro;

Primo turno 21.285 euro.

Anche il torneo di doppio prevede compensi significativi, con oltre 400.000 euro destinati alla coppia vincitrice. L’incremento rispetto alle stagioni precedenti è costante, con una crescita complessiva che supera il 3% rispetto all’anno precedente considerando l’evento combined.

Il percorso possibile di Sinner nel tabellone

Il cammino di Jannik Sinner potrebbe prevedere un derby italiano nelle fasi iniziali. Tra le ipotesi, un incrocio al terzo turno con Federico Cinà, mentre nei quarti potrebbe arrivare una sfida con Alex De Minaur. In semifinale resta possibile un confronto con Lorenzo Musetti, altra testa di serie presente nel torneo. Il tabellone presenta alcune assenze rilevanti, tra cui Novak Djokovic e Carlos Alcaraz, elementi che modificano gli equilibri della competizione.

Quando gioca Jannik Sinner

La prossima partita di Jannik Sinner non ha una data ufficiale. L’avversario sarà un qualificato come stabilito dal tabellone e per questo è necessario attendere gli sviluppi delle prime giornate per capire quando scenderà in campo il numero uno del ranking. Una grande attesa per l’italiano considerando la sua serie positiva con la vittoria del Sunshine Double e dell’ATP Montecarlo, quest’ultimo battendo in finale Carlos Alcaraz. Proprio lo spagnolo è il grande assente del torneo per un problema al polso destro accusato nel torneo di Barcellona.

Il Masters 1000 di Madrid rappresenta una tappa fondamentale nel percorso di preparazione al Roland Garros. Le condizioni di gioco e il livello della competizione offrono indicazioni importanti sullo stato di forma dei principali giocatori del circuito in attesa del secondo Slam della stagione. Per Sinner, l’obiettivo è proseguire la stagione positiva e migliorare il rendimento in un torneo che, fino a oggi, non ha ancora regalato risultati oltre i quarti di finale.

Gli altri italiani in gara

Oltre a Sinner, il torneo ATP Madrid vede la partecipazione di diversi giocatori italiani. Lorenzo Musetti è tra le teste di serie e punta a confermare i progressi sulla terra battuta. Presenti anche altri protagonisti del circuito, tra cui Matteo Berrettini, Lorenzo Sonego e Luciano Darderi, con tabelloni che si definiranno nelle prime fasi del torneo.