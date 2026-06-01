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ANSA Francesco Totti torna alla Roma, il possibile ruolo e stipendio

Il ritorno di Francesco Totti nella Roma potrebbe presto diventare realtà Dopo aver centrato l’obiettivo della qualificazione alla prossima Champions League, il club giallorosso è impegnato nella definizione del nuovo assetto societario e tecnico. In questo contesto, secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, Gian Piero Gasperini starebbe spingendo per riportare l’ex capitano all’interno dell’organizzazione del club con un ruolo operativo. L’allenatore avrebbe indicato proprio in Totti una figura strategica per rafforzare il collegamento tra squadra, dirigenza e proprietà.

Il nuovo progetto della Roma dopo il ritorno in Champions

La qualificazione alla Champions League garantisce ricavi che permettono alla Roma di programmare con maggiore serenità le prossime stagioni e di pianificare investimenti sul piano sportivo e organizzativo. Negli ultimi mesi si sono registrati cambiamenti significativi all’interno dell’area tecnica.

Prima è arrivata la separazione da Claudio Ranieri nel ruolo di senior advisor, poi quella dal direttore sportivo Frederic Massara. Due uscite che, secondo le ricostruzioni, sarebbero maturate anche a causa delle differenti visioni emerse nel rapporto con Gasperini. La proprietà americana sembra intenzionata a costruire una struttura più vicina alle esigenze del nuovo allenatore.

Il ruolo immaginato da Gasperini per Totti

L’idea di Gasperini andrebbe oltre una semplice operazione simbolica o celebrativa. L’allenatore vorrebbe affidare a Totti compiti concreti nella gestione quotidiana del club. Non soltanto il ruolo di ambasciatore istituzionale in vista del centenario della società, ma una figura coinvolta nei processi decisionali e nel rapporto con la squadra.

L’ex numero 10 potrebbe diventare un punto di raccordo tra società e spogliatoio, mettendo a disposizione la propria esperienza e la profonda conoscenza dell’ambiente romanista. Tra le ipotesi ci sarebbero attività di osservazione dei talenti, supporto nelle valutazioni tecniche e collaborazione con l’allenatore nella gestione di alcuni aspetti legati al gruppo squadra.

“Io un’idea di cosa far fare a uno come lui ce l’ho”, aveva dichiarato Gasperini dopo una cena con Totti che aveva alimentato le indiscrezioni su un possibile ritorno dell’ex capitano.

Il tema del ritorno di Totti non è nuovo. Già nei mesi scorsi un incontro tra l’ex capitano e Gasperini aveva contribuito a riaprire il dibattito sul futuro dell’ex bandiera giallorossa. Da allora le indiscrezioni non si sono mai fermate. Totti non ha mai escluso pubblicamente un ritorno nella società che ha rappresentato per tutta la carriera, ma avrebbe preferito attendere un confronto diretto con la proprietà prima di prendere qualsiasi decisione.

L’offerta precedente e il nodo dell’ingaggio

Non sarebbe la prima volta che la proprietà statunitense prova a coinvolgere Totti. Secondo le indiscrezioni emerse nei mesi scorsi, il consulente Ed Shipley avrebbe proposto all’ex capitano un contratto biennale come “Century Ambassador”, con un compenso stimato tra 500 mila e 600 mila euro l’anno.

La cifra sarebbe stata considerata distante dalle aspettative di Totti, anche in relazione agli impegni professionali attualmente svolti dall’ex calciatore, che potrebbero risultare incompatibili con un incarico operativo all’interno della Roma. L’eventuale ritorno in società richiederebbe infatti una presenza costante e una partecipazione diretta alla vita del club.

Ora il peso acquisito da Gasperini all’interno del progetto tecnico potrebbe favorire una nuova apertura del tavolo negoziale. La proprietà sembra intenzionata a sostenere le richieste del tecnico e a valutare una soluzione che possa soddisfare sia le esigenze organizzative della Roma sia le aspettative di Totti.