Serie A, dove vedere il derby Lazio-Roma in TV e streaming

Lazio e Roma sono pronte ad affrontarsi nel derby numero 158 in Serie A, una partita che vale punti pesanti nella lotta ad un posto in Champions League. Le due formazioni si presenteranno all’Olimpico con umori molto diversi: da una parte i Biancocelesti freschi di eliminazione agli ottavi di Conference League dopo il doppio 2-1 subito dall’AZ Alkmaar, dall’altra i Giallorossi, che in Europa League sono riusciti a mettere in cassaforte il 2-0 dell’andata e qualificarsi ai quarti con uno 0-0 in casa della Real Sociedad. Tutta la Capitale si prepara a una domenica da stracittadina, ma dal Viminale fanno sapere che è alta l’allerta scontri tra le tifoserie.

Serie A, dove vedere il derby Lazio-Roma: la partita

La squadra di Maurizio Sarri arriva da un pareggio e due sconfitte nelle ultime quattro partite tra Serie A e Conference, l’ultima delle quali ha portato all’eliminazione dalla manifestazione europea per mano dell’AZ Alkmaar. È probabile che nella sfida da dentro o fuori contro gli olandesi la testa dei Biancocelesti fosse già al derby: del resto, lo stesso tecnico toscano, alla vigilia dell’impegno in coppa, non aveva nascosto di aver il pensiero alla gara contro la Roma.

“Devo essere sincero fino in fondo” aveva dichiarato parlando della sfida in Europa, “questa è una gara che va vista con l’ottica della gara che giocheremo tre giorni dopo e se devo fare una scelta scelgo quella di tre giorni dopo”.

Nel ritorno perso in Olanda per 2-1, stesso risultato dell’andata all’Olimpico, la Lazio ha dovuto fare a meno del capocannoniere Ciro Immobile, al quale dovrà rinunciare probabilmente anche nel derby capitolino. Ma il capitano biancoceleste sta facendo di tutto per esserci.

L’infermeria sembra sorridere più ai giallorossi che per la stracittadina recuperano il loro capitano, Lorenzo Pellegrini. La Roma arriva alla partita dell’Olimpico sulla spinta del passaggio ai quarti di Europa League. José Mourinho ha potuto assistere dalla panchina al pareggio in casa della Real Sociedad, ma nel derby non ci sarà per la squalifica di due giornate a causa del battibecco con l’arbitro Marco Serra.

Nonostante l’assenza il tecnico portoghese non si è lasciato però scappare l’occasione di mandare una frecciata ai rivali: “Non mi interessa, ci sono squadre che secondo me non ci dovevano stare” ha detto Mourinho commentando l’eliminazione della Lazio, riferendosi al fatto che Biancocelesti fossero retrocessi in Conference dall’Europa League.

“Una squadra che è stata eliminata da una competizione per me deve andare a casa. Però capisco le regole. Per me, se la competizione la vince una squadra che viene dalla Champions è senza significato – ha aggiunto parlando stavolta della Juventus – Per me la competizione Europa League è per chi ha iniziato dal primo giorno. La Lazio adesso non avrà una terza competizione europea no?! È così, purtroppo….”

Serie A, Lazio-Roma: dove vedere il derby in TV

Lazio-Roma si potrà vedere dalle 18 di domenica 19 marzo in streaming su DAZN tramite tutte le smart tv compatibili con l’apposita app, o ancora su tutte le altre tipologie di televisori collegabili a dispositivi come TIMVISION BOX, Google Chromecast o Amazon Fire TV Stick, o ancora console di gioco PlayStation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S).

Anche tutte le altre gare di Serie A, oltre a quelle di Serie B, sono disponibili su DAZN

Qui per vedere tutte le partite di Europa League e Conference League e seguire il percorso nelle coppe di Juventus, Roma, Fiorentina e Lazio, in streaming e on demand su DAZN.

