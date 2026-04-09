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ANSA Il confronto economico tra Sinner e Machac che si affrontano negli ottavi dell'Atp di Montecarlo 2026

Jannik Sinner e Tomas Machac si sfideranno agli ottavi del torneo ATP di Montecarlo 2026. Non è la prima volta che i due tennisti si incrociano nel tabellone di un torneo e il ceco non è mai riuscito a vincere un set in tutte le sfide finora giocate. Un dettaglio non da poco considerando che l’italiano è in serie positiva e finora ha conquistato 36 set consecutivi in tre tornei diversi, Indian Wells, Miami e appunto Montecarlo. Uno stato di forma incredibile che gli ha permesso di conquistare anche lo storico Sunshine Double. Per gli ottavi di Montecarlo da un lato c’è il numero 2 del mondo, dall’altro un tennista in crescita che sta consolidando la propria posizione nel circuito. Oltre ai titoli vinti, ovviamente il divario è enorme quando si parla di guadagni ottenuti in carriera.

I guadagni di Sinner e di Machac

Nel 2026 Jannik Sinner ha già incassato circa 2,96 milioni di euro di prize money, a fronte di un bilancio stagionale di 19 vittorie e 2 sconfitte, con due titoli conquistati. Guardando alla carriera, il tennista italiano ha accumulato complessivamente circa 56,3 milioni di euro tra singolare e doppio. Il dato riflette una continuità di rendimento ai massimi livelli, con 26 titoli vinti e un record complessivo di 340 vittorie e 88 sconfitte.

Tomas Machac presenta numeri più contenuti, coerenti con una carriera ancora in fase di consolidamento. Nel 2026 ha guadagnato circa 383 mila euro, con un bilancio di 8 vittorie e 6 sconfitte e un titolo conquistato. In carriera il tennista ceco ha raggiunto quota circa 5,84 milioni di euro di prize money complessivo. Il suo miglior ranking è stato il numero 20 del mondo, raggiunto nel 2025.

Il confronto economico diretto

Il divario tra Sinner e Machac che si affronteranno agli ottavi dell’ATP di Montecarlo emerge chiaramente confrontando i dati. Nel 2026 Sinner ha guadagnato quasi 3 milioni di euro, contro meno di 400 mila euro di Machac. La differenza supera quindi i 2,5 milioni di euro solo nella stagione in corso. Ancora più ampia la distanza considerando l’intera carriera: oltre 56 milioni per Sinner contro meno di 6 milioni per Machac.

Ovviamente il divario economico nasce dal numero di vittorie e finali raggiunte dai due tennisti. Jannik Sinner ha conquistato 4 Slam, 2 Atp Tour, 7 Atp Masters 1000 e 7 Atp Tour 500. Notevoli anche i numeri delle finali perse che garantiscono comunque un importante guadagno. Finora sono due le finali Slam perse, una dell’Atp Tour, 4 degli Atp Masters 1000 e 2 degli Atp Tour 500.

Machac, invece, ha avuto una crescita più graduale. Il tennista ceco ha iniziato a ottenere risultati significativi soprattutto a partire dal 2024, con semifinali e finali nei tornei ATP e Masters 1000.

Sinner-Machac a Montecarlo, la crescita del ceco

Il percorso di Machac è stato caratterizzato da una progressione lenta ma costante. Dopo i primi successi nel circuito Challenger, il passaggio al livello ATP ha richiesto tempo. I risultati più importanti sono arrivati tra il 2024 e il 2026, con il primo titolo ATP e altre prestazioni rilevanti nei tornei internazionali. La crescita in classifica ha contribuito ad aumentare anche i guadagni, pur restando distante dai livelli dei top player come Jannik Sinner.