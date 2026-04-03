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ANSA Il montepremi dell'Atp di Montecarlo 2026 e quando gioca Jannik Sinner

Il Masters 1000 di Montecarlo segna l’inizio della stagione europea sulla terra rossa. L’edizione 2026 si gioca dal 5 al 12 aprile sui campi del Monte-Carlo Country Club e rappresenta uno degli appuntamenti più rilevanti del circuito maschile. Tra i protagonisti più attesi c’è Jannik Sinner, reduce dalla vittoria storica del Sunshine Double. Il tennista italiano arriva in Costa Azzurra con l’obiettivo di confermarsi ad alti livelli anche sulla terra battuta. Il sorteggio del tabellone è in programma il 3 aprile alle ore 17. Da quel momento sarà definito il percorso dei giocatori nel torneo.

Quando gioca Sinner a Montecarlo

Jannik Sinner, in quanto testa di serie, non giocherà il primo turno. Come previsto dal regolamento dei Masters 1000, i giocatori più alti nel ranking entrano direttamente al secondo turno. Questo significa che il debutto dell’azzurro è atteso tra il 7 e l’8 aprile, in base alla distribuzione del calendario. Il programma del torneo prevede:

primo turno tra il 5 e il 7 aprile;

secondo turno tra il 7 e l’8 aprile;

ottavi di finale tra l’8 e il 9 aprile;

quarti il 10 aprile;

semifinali l’11 aprile;

finale il 12 aprile.

Sinner potrebbe incontrare i principali rivali solo nelle fasi finali. Un eventuale incrocio con Carlos Alcaraz è possibile soltanto in finale, essendo le due prime teste di serie.

Il montepremi di Montecarlo 2026

Oltre all’aspetto sportivo, il torneo di Montecarlo è rilevante anche per il valore economico. Il montepremi complessivo dell’edizione 2026 supera i 6,3 milioni di euro, in crescita rispetto all’anno precedente. Nel dettaglio, il totale è pari a 6.309.095 euro tra singolare e doppio. Si tratta di un aumento rispetto ai circa 6,1 milioni del 2025, con un incremento intorno al 2,9%. Questo trend conferma la crescita economica dei tornei Masters 1000, sempre più centrali nel calendario internazionale. Il vincitore del torneo di singolare porterà a casa 974.370 euro. Una cifra superiore rispetto all’edizione precedente. I premi sono distribuiti progressivamente anche per gli altri turni:

finalista 532.120 euro;

semifinalista 290.960 euro;

quarti di finale 158.700 euro;

terzo turno 84.890 euro;

secondo turno 45.520 euro;

primo turno 25.220 euro.

Anche il torneo di doppio prevede compensi rilevanti. La coppia vincitrice incassa 298.950 euro, mentre i finalisti ricevono 162.400 euro. L’aumento riguarda tutte le fasi del torneo, con premi più alti rispetto al passato sia nel singolare sia nel doppio.

Gli italiani in gara all’Atp di Montecarlo

Oltre a Jannik Sinner, l’Italia sarà rappresentata da diversi giocatori nel tabellone principale. Tra questi Lorenzo Musetti, finalista nell’edizione precedente, oltre a Flavio Cobolli, Luciano Darderi e Matteo Berrettini, presente grazie a una wild card. La presenza di più tennisti italiani aumenta l’interesse attorno al torneo soprattutto dopo la cocente eliminazione dell’Italia dai playoff per accedere ai Mondiali di calcio 2026. A prescindere però, il torneo di Montecarlo resta quindi un punto di riferimento sia per l’avvio della stagione sulla terra rossa sia per il valore economico crescente del circuito ATP.