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ANSA La classifica delle multe alle squadre di serie A. Milan primo per un motivo

Le sanzioni disciplinari in Serie A continuano a crescere nel corso della stagione 2025/2026. Dopo 31 giornate di campionato, il totale delle multe inflitte ai club sfiora gli 837.500 euro. Una cifra che comprende tutte le infrazioni previste dal regolamento come comportamenti dei tifosi, ritardi nell’inizio delle partite e condotte ritenute non conformi al regolamento sportivo. A trionfare, in questa speciale classifica, è il Milan che il club che ha accumulato più sanzioni economiche fino a questo momento. In particolare, il suo primato nasce soprattutto per i ritardi accumulati per entrare in campo.

Multe in serie A, Milan primo a causa dei ritardi

La squadra allenata da Massimiliano Allegri ha accumulato 146.500 euro di sanzioni. Una parte consistente di queste multe, come detto, è legata ai ritardi nell’inizio delle gare. Secondo quanto riportato nei provvedimenti del giudice sportivo, il Milan ha accumulato circa 140mila euro per questo tipo di infrazione. L’ultima sanzione, pari a 25mila euro, è arrivata dopo la partita contro il Napoli. Nel comunicato si legge che la squadra è stata punita “per avere ingiustificatamente provocato il ritardo di due minuti dell’inizio della gara e di tre minuti nel corso del secondo tempo; recidiva reiterata continuata”.

Nel corso della stagione, le multe per ritardi hanno seguito un andamento crescente. Le prime sanzioni erano più contenute: 4mila euro contro il Lecce, poi 5mila contro il Bologna e 8mila contro la Roma. Successivamente si è arrivati a 10mila euro con il Verona. Con il passare delle giornate, le cifre sono aumentate progressivamente fino a raggiungere i 15mila euro, poi i 20mila e oltre, fino all’ultima sanzione da 25mila euro. Questo incremento è legato al principio della “recidiva reiterata continuata”, che comporta un aggravamento delle sanzioni in presenza di comportamenti ripetuti.

Multe serie A, la classifica

Dopo il Milan, nella classifica delle multe si trovano Lecce, con circa 117.000 euro e Roma, con 93.500 euro. Per entrambe, una parte significativa delle sanzioni è legata al comportamento dei tifosi, in particolare per il lancio di fumogeni, petardi o oggetti in campo.

Squadra Totale multe Milan 146.500 € Lecce 117.000 € Roma 93.500 € Genoa 93.000 € Inter 77.000 € Fiorentina 60.000 € Napoli 36.500 € Bologna 29.000 € Verona 25.500 € Lazio 23.000 € Como 21.000 € Udinese 18.000 € Juventus 17.000 € Torino 16.500 € Pisa 14.000 € Atalanta 14.000 € Cremonese 12.500 € Cagliari 11.000 € Parma 8.500 € Sassuolo 4.000 €

Il motivo dei ritardi del Milan

Tra le cause dei ritardi ci sono anche dinamiche legate alla preparazione della squadra prima dell’ingresso in campo. In particolare, alcune situazioni riguardano i tempi di uscita dagli spogliatoi e le routine dei giocatori, che possono incidere sull’orario di inizio della partita. In realtà, come riporta la Gazzetta dello Sport, dietro le tante multe accumulate dal Milan in questa stagione ci sarebbe una vera e propria strategia.

Un vero e proprio culto dell’attesa stabilito fin dall’inizio da Massimiliano Allegri. Un aspetto stabilito a tavolino per tenere lo spogliatoio con la giusta tensione in prossimità del rientro in campo e far stare un po’ sulle spine gli avversari.