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ANSA Il confronto economico tra Sinner e Tiafoe ai quarti dell'Atp Miami 2026

L’Atp di Miami 2026 entra nel vivo con i quarti di finale della parte bassa del tabellone. Tra i protagonisti c’è Jannik Sinner, impegnato contro lo statunitense Frances Tiafoe sul campo dell’Hard Rock Stadium. Il match è in programma alle ore 18 italiane. Sinner arriva all’appuntamento con una serie di risultati rilevanti. Il tennista italiano ha superato Dzumhur, Moutet e Michelsen, raggiungendo una striscia di 28 set consecutivi vinti nei tornei Masters 1000. Tiafoe, attuale numero 20 del ranking mondiale, ha invece conquistato l’accesso ai quarti dopo una vittoria combattuta contro Terence Atmane. Percorsi differenti tra i due con l’americano che è riuscito ad avere la meglio negli ultimi due match recuperando da situazioni davvero complesse.

Quanto guadagnano Sinner e Tiafoe

Il confronto tra i due giocatori riguarda anche i numeri economici legati alla loro carriera. Jannik Sinner ha superato i 55 milioni di euro di montepremi complessivo tra singolare e doppio. Nel solo 2026 ha incassato oltre 1,9 milioni di euro. Frances Tiafoe presenta cifre inferiori. Il totale dei suoi guadagni in carriera supera i 15 milioni di euro, mentre nel 2026 ha incassato circa 600 mila euro.

Con il successo a Indian Wells, Sinner è entrato nel gruppo ristretto dei tennisti che hanno superato i 60 milioni di dollari di premi in carriera. Il traguardo è stato raggiunto grazie anche all’assegno del torneo californiano, pari a circa 1,06 milioni di euro. I premi dei tornei sono tassati nel Paese in cui vengono generati, con un’aliquota media intorno al 30%. La parte principale dei guadagni deriva dalle vincite ottenute direttamente nei tornei. Per Sinner si tratta di circa 48,7 milioni di euro complessivi tra singolare e doppio.

A queste si aggiungono gli incentivi distribuiti dall’ATP in base ai risultati. Il cosiddetto “bonus pool” ha garantito circa 1,9 milioni di euro nel 2023 e 2,7 milioni nel 2024. Un’altra voce è il “profit-sharing”, ovvero la redistribuzione degli utili dei tornei. Per Sinner questo meccanismo ha generato circa 1,9 milioni di euro complessivi tra il 2022 e il 2024. L’assenza di alcuni tornei nel 2025 ha inciso su questi introiti, ma non ha impedito all’azzurro di mantenere livelli di guadagno elevati.

Lo spessore e le prestazioni di Jannik Sinner gli permettono, ovviamente, di poter contare anche su un folto gruppo di sponsorizzazioni. Il tennist è testimonial di numerosi brand internazionali che gli hanno fruttato fino ad oggi circa 3 milioni di euro netti a stagione. A questi vanno aggiunti i 15 milioni all’anno che ottiene dal lungo contratto firmato con la Nike.

I precedenti e l’impresa Sunshine Double

I precedenti tra i due giocatori sono favorevoli a Sinner, che conduce per 4-1. Uno degli incontri più noti è la semifinale dell’ATP 500 di Vienna 2021, in cui Tiafoe riuscì a ribaltare il match. Dopo l’eliminazione di Carlos Alcaraz, un’eventuale vittoria dell’Atp Miami 2026 dell’italiano gli permetterebbe di ridurre le distanze dallo spagnolo nella classifica ATP ma, soprattutto, quello di centrare il Sunshine Double. Si tratta della doppietta di due vittorie consecutive nei tornei di marzo: Indian Wells e Miami Open. Un’impresa riuscita finora solo ad undici tennisti dal 1990 ad oggi.