ANSA Sinner domina fuori dal campo: guadagni monstre nel 2026

Stasera alle 21, ora italiana, Jannik Sinner scende in campo all’Hard Rock Stadium di Miami per disputare la finale del Miami Open 2026 contro il ceco Jiri Lehecka. Ma mentre il mondo del tennis segue ogni suo dritto e rovescio, c’è un’altra partita che il campione altoatesino sta giocando con altrettanta precisione: quella dei grandi affari, degli investimenti strategici e di un patrimonio che ha ormai superato i 100 milioni di dollari.

Se sulla terra rossa i numeri di Sinner sono impressionanti, altrettanto lo sono quelli fuori dal campo. Nel 2026 le sue entrate complessive sono stimate da Forbes tra i 40 e i 55 milioni di dollari, considerando sia i premi dei tornei sia i contratti di sponsorizzazione. Il colpo più recente è la partnership pluriennale con Allianz, il colosso assicurativo tedesco che lo ha nominato Global Brand Ambassador a livello mondiale.

Si tratta dell’ultimo tassello di un portfolio sponsor che ha pochi eguali nel tennis europeo. La pietra angolare resta il contratto decennale con Nike da 150 milioni di euro (circa 15 milioni l’anno), uno degli accordi più ricchi mai siglati da un tennista. Accanto a Nike figurano marchi di primo piano come:

Rolex;

Gucci; Lavazza;

Intesa Sanpaolo;

Fastweb;

Alfa Romeo;

De Cecco;

Enervit.

Da marzo 2025 la gestione dell’immagine di Sinner è affidata ad Avima, la società guidata dal suo manager storico Alex Vittur, con l’obiettivo dichiarato di superare i 60 milioni di euro di entrate extra-campo.

Gli affari immobiliari

Non si tratta solo di guadagni: attraverso le sue holding Foxera Re e Foxera Fin, attive in Italia e nel Principato di Monaco, Sinner gestisce un patrimonio immobiliare in costante espansione.

L’acquisizione più recente riguarda due prestigiosi appartamenti in Corso Venezia a Milano, per un valore stimato di circa 6,5 milioni di euro. Gli immobili misurano rispettivamente 403 e 289 metri quadrati e inizialmente appartenevano alla famiglia Buziol Dametto, ex proprietaria del marchio d’abbigliamento Replay.

Nonostante l’ampia liquidità, per alcuni acquisti ha preferito accendere mutui, mantenendo così capitale libero da destinare a investimenti alternativi. Per le due proprietà ha infatti aperto un mutuo da 4 milioni di euro.

Quanto ha guadagnato nel 2026

In questi primi mesi del 2026, Sinner ha guadagnato 912.500 dollari, pari a circa 840mila euro, e ha un bilancio stagionale di 7 vittorie e 2 sconfitte.

A fine 2025 Forbes stimava il suo patrimonio netto tra i 45 e i 50 milioni di dollari. Da allora la crescita è stata esponenziale. Il trionfo a Wimbledon 2025, la vittoria alle ATP Finals di Torino, oltre 5 milioni di euro, e i nuovi contratti firmati a inizio 2026 hanno spinto il patrimonio oltre la soglia dei 100 milioni.